Shego, Niña Coyote eta Chico Tornado y King Size Co. el sábado en Argumosa Fest

La banda local King Size Co. durante las Jornadas de Pensamiento Crítico

Pilar González Ruiz Santander Miércoles, 4 de junio 2025, 18:40 | Actualizado 19:10h.

Sacar la música a la calle es, en Torrelavega, un acto literal. Así ocurrirá el sábado, con la segunda edición de Argumosa Fest, que contará con Shego, Niña Coyote eta Chico Tornado, King Size Co., Bajo Sombra, Kevin McCallister y Compañeras de Piso. Un evento gratuito y al aire libre que «apuesta por la cultura, el talento local y la vida en la calle», como destaca la organización. Tras la cita se encuentra, además del Ayuntamiento de Torrelavega, la productora Plan Be y los hosteleros de la calle Argumosa, quienes no solo ofrecen su apoyo logístico, sino que también participan activamente en la organización del evento. Esta unión entre iniciativa privada y compromiso comunitario es la clave del éxito de un festival que ha sabido conectar con el público desde su nacimiento, gracias a una propuesta cercana, accesible y de calidad.

La jornada comenzará a las 13.30 horas con una sesión vermú en el escenario principal, donde actuará la banda torrelaveguense Bajo Sombra, conocida por su sonido stoner y grunge con tintes acústicos. Será el arranque perfecto para ir calentando motores en una jornada que se extenderá durante todo el día y que transformará la calle en un gran espacio de encuentro para todos los públicos.

A partir de las 15.00 horas, el ambiente festivo continuará con una tarde dedicada a los ritmos bailables de la mano de Compañeras de Piso DJ y Kevin McCallister, que convertirán Argumosa en una gran pista de baile al aire libre. Para acompañar la música, el festival contará con un área gastronómica que incluirá la foodtruck The Duck's Truck, a cargo del restaurante La Finca Bridge Tavern, ofreciendo una experiencia completa en un entorno urbano y distendido.

El cartel de conciertos programado para la tarde-noche contará con la participación de King Size Co., referente de la escena rock y hard rock cántabra, conocidos por su sonido potente con influencias setenteras y una trayectoria sólida dentro del panorama estatal. Su directo promete fuerza, conexión con el público y mucha energía.

También estará presente Shego, una de las bandas emergentes más destacadas del panorama nacional. Afincadas en Madrid, Maite Gallardo, Raquel Cerro y Charlotte Augusteijn llegan a

Cantabria por primera vez para presentar su nuevo disco No lo volveré a hacer, una propuesta cargada de actitud, frescura y letras incisivas que ya ha conquistado a crítica y público en los principales festivales del país.

Completando el cartel, Niña Coyote eta Chico Tornado traerán su característico sonido de rock desértico y poderoso. Este dúo de Donosti, formado por Úrsula Strong y Koldo Soret, ha llevado su música por escenarios internacionales y festivales de renombre como el Primavera Sound o el Azkena Rock Festival, consolidándose como una de las propuestas más impactantes del rock alternativo en España. Por nuestro escenario pasarán dos bandas nacionales con más de 350.000 oyentes mensuales y acumulados de más de 70.000 seguidores en redes sociales.

Más allá del cartel artístico, Argumosa Fest destaca por su compromiso con el entorno y los valores que lo sustentan. La mitad de las bandas participantes son de Torrelavega, reflejando la apuesta por el talento local. Además, el festival pone en valor la presencia femenina en el ámbito musical, tanto en los grupos como en la escena DJ, promoviendo una programación más diversa y representativa.

La calle Argumosa, conocida por su historia cultural y su vinculación con la escena alternativa, volverá a ser un espacio abierto a todas las generaciones, donde la música, la convivencia y la vida de barrio serán protagonistas a lo largo de toda la jornada.

Con acceso gratuito y un espíritu completamente abierto, Argumosa Fest 2025 se presenta como una cita imprescindible para disfrutar de la música en directo en pleno centro de Torrelavega. Una jornada para celebrar la cultura en la calle, compartir con amigos y vecinos, y seguir construyendo comunidad desde el arte, la música y la colaboración.