Network Steel, dueña de Santander Coated, firma un contrato energético estable para la mitad de su consumo nacional

Network Steel, el grupo empresarial dedicado al acero que integra a Santander Coated Solutions, ha firmado un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo ( ... el denominado PPA en el sector) con las firmas Statkraft y Fortia Energía.

Gracias a esta alianza estratégica, Statkraft diseña un contrato de energía, a partir de la producción de tecnología eólica y solar de su cartera en España, a Fortia, que actúa como compradora de la energía. A su vez, Fortia pone esta electricidad a disposición de Network Steel, cubriendo cerca de la mitad de su consumo anual de luz en España.

Beneficios Coated Solutions reduce el riesgo derivado de los costes energéticos y eleva su competitividad

Según explica la propietaria de Coated Solutions, Network Steel asegura de esta manera su suministro eléctrico con precios estables, lo que le permite reducir el riesgo del coste energético e incrementar su competitividad. Según la organización, «contar con empresas punteras y sólidas como Statkraft y Fortia para desarrollar nuestro plan de sostenibilidad es clave para poder avanzar y ofrecer a nuestros clientes productos cada vez más competitivos y respetuosos con el medio ambiente», añadió.

Por su parte, Tiago Thomaz, director de Originación de Statkraft para Iberia, remarcó que «este acuerdo reafirma el papel de Statkraft como socio clave para el sector industrial español, diseñando un contrato personalizado y competitivo, gracias a su amplio portfolio renovable que permite el suministro de energía a precios estables, aportando visibilidad y reduciendo los riesgos para las empresas consumidoras de electricidad de España».

En palabras de Alezeia González, directora de Operaciones de Fortia Energía, «Fortia fue la primera comercializadora en firmar un PPA renovable destinado al sector industrial en 2018. Los contratos PPA se han convertido en un instrumento clave para el suministro de energía renovable en la cartera de Fortia; son una solución para reducir la volatilidad del precio y contribuir a los objetivos de sostenibilidad y eficiencia de los clientes«.