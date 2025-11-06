La producción industrial cántabra cede un 0,5% en 2025 pese a la subida de septiembre

DM . Santander Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:32 Comenta Compartir

La producción industrial creció en Cantabria en septiembre un 3,5% en comparación con el mismo mes de 2024, un incremento que está un punto por debajo del que se registró a nivel nacional (4,5%), según datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, el aumento de la producción del tejido secundario en la Comunidad, que encadena dos meses de crecimiento, es el cuarto menos intenso de los registrados en 15 de las 17 comunidades autónomas, todas a excepción del País Vasco (-2,8%) y Comunidad Valenciana (-3,3%).

En lo que va de año la producción industrial en Cantabria baja un 0,5%, la cuarta mayor caída por comunidades autónomas y en contraposición al incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, en términos anuales, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 1,3%, con un incremento del 1,8% en el caso de los duraderos y un 1,2% más para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 4%, los bienes intermedios anotaron un 0,6% más y los de la energía, un 21% más.

En lo que va de año, solo crecieron los bienes de equipo, un 7,6%, y los bienes de consumo duraderos (+6,1%).

En su conjunto los bienes de consumo, incluyendo los duraderos y los no duraderos (-3,4%), bajaron un 2,7%. Por su parte, los bienes intermedios cayeron un 1,2% y el mayor descenso se contabilizó en la energía (9,9%).

A nivel nacional, con el avance de septiembre, el más pronunciado desde el pasado junio, la producción industrial encadena cuatro meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%). El crecimiento fue resultado de los ascensos registrados en todos los sectores. El mayor repunte interanual de la producción se dio en los bienes de consumo no duradero (6%).