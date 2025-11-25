«Nuestra vocación es estar cerca de las empresas y atender necesidades 'in situ'»

Explicar las nuevas líneas de financiación para empresas que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) tiene a disposición del tejido corporativo de Cantabria. Ese fue ... el cometido que trajo ayer a Santander a Manuel Illueca, presidente del organismo, en un acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Previamente, desgranó para El Diario la estrategia de la entidad, que apuesta por una mayor cercanía al cliente por toda la geografía nacional.

-Acude a Santander para presentar las herramientas de financiación del ICO para empresas. ¿Qué mensaje principal busca trasladar al tejido cántabro?

-El mensaje fundamental es que el ICO está cerca de las empresas y que está financiando directamente proyectos de inversión con capacidad de transformación del tejido económico de la región.

-En un contexto de costes elevados y tipos de interés aún tensionados, ¿qué papel debe jugar el ICO para garantizar que las empresas no frenen inversiones estratégicas?

-El ICO tiene dos almas fundamentalmente. Una de banco privado y de funcionar como una entidad financiera privada en colaboración con otras entidades para que grandes proyectos estratégicos de infraestructuras, de internacionalización y de digitalización salgan adelante. Por lo tanto, es una pieza clave para que esto suceda. Pero además tiene un alma de banco promocional, donde todavía es más clara su contribución al crecimiento económico del país y, por tanto, de la región. Esto podemos verlo en financiación a la vivienda, en alquiler asequible. Podemos verlo también en la financiación a la pyme, que es para nosotros hoy por hoy un aspecto fundamental. También queda acreditado en nuestras aportaciones al capital de compañías. Somos un inversor en capital riesgo ya de largo recorrido en España y eso yo creo que también nos distingue.

-Muchas compañías siempre están denunciando el exceso de burocracia a la hora de acceder a financiación pública. ¿Qué mejoras han introducido ustedes para simplificar este tipo de procesos?

-Hacen bien en quejarse. Además, es una cosa que tenemos muy trabajada internamente porque nos hemos dado cuenta de que un papel más que pedimos es un 10% menos de solicitudes de financiación. Lo primero que quiero decir es que el ICO es muy consciente de lo fundamental que es mejorar los procedimientos. De hecho, creo que el paso que hemos dado este año ha sido fundamental con nuestra línea de ICO Crecimiento. Una línea en la que ya desde tu casa, con internet, puedes hacer una solicitud de financiación directamente al ICO, aportando cuatro papeles que permiten que el ICO consiga otros 30 sin que tú tengas que molestarte. Y luego continuar el proceso. Porque otro aspecto que me parece fundamental destacar es que la simplificación administrativa no puede estar reñida con el rigor en el uso de los recursos públicos. Por lo tanto, hemos de inventar y las nuevas tecnologías nos ayudan con el reto. Pero nadie va a encontrar en el ICO un aliado para hacer las cosas rápido y mal, sino rápido y, gracias a ello, bien.

-Cantabria tiene una estructura empresarial dominada por pymes y compañías familiares. ¿Qué líneas de crédito son especialmente adecuadas para este perfil?

-Creo que la línea fundamental es la que acabamos de estrenar, que es ICO Crecimiento. Fundamentalmente, venimos un poco a contar esta línea, que va a servir para que pequeñas y medianas empresas puedan hacer solicitudes de financiación directamente al Instituto de Crédito Oficial a un tipo de interés muy atractivo. En concreto, al Euríbor más el 1,75%. Y quiero destacarlo así porque salimos con un precio que es fijo, que está calibrado para que los buenos clientes de la banca no tengan que venir a hablar con el ICO porque están debidamente servidos por el mercado. Y, sin embargo, aquellos que se financiarían a un tipo de interés más elevado por tener problemas de acceso a la financiación puedan acudir a nosotros y ahí obtener condiciones más ventajosas. Una línea con plazos muy elevados, de hasta diez años en financiación de inversión y hasta cinco años en financiación de circulante y con carencias. Una línea en la que, aunque estamos en el mercado y es un producto 100% ICO, aspiramos con él a compartir operaciones de financiación con la banca financiera privada que es nuestro 'partner' histórico, entidades con las que trabajamos muy a gusto y además quiero dejar bien claro que es una colaboración de la que nos sentimos especialmente orgullosos.

Actividad en Cantabria «Hemos dado avales para apoyar a más de 100 personas en la región en la consecución de su primera vivienda»

-Al hilo de lo anterior, ¿qué tal es la cooperación con el sector financiero privado en la región? ¿Ha mejorado la capilaridad del crédito hacia la pyme?

-Creo que hubo un momento histórico en el que nos dimos cuenta todos de lo mucho que podíamos hacer juntos. Y ese momento fue el covid. Fueron 8.500 las empresas cántabras que se beneficiaron de estos avales; 1.150 millones de euros avalados por el Instituto de Crédito Oficial. La verdad es que nos enorgullece porque fue además una iniciativa en colaboración con las entidades financieras privadas la que permitió la total capilaridad que tuvimos con esto, aprovechando su estructura.

-¿Qué volumen de operaciones tiene el Instituto en la región?

-En la línea de Crecimiento en este momento estamos empezando en Cantabria. Creo que son seis las operaciones que tenemos solicitadas. Es una cantidad aún pequeña pero entendemos que es una línea que acaba de empezar y que apenas tiene tres meses, por lo que estamos seguros de que vamos a crecer en la región. También hemos hecho alguna operación de capital riesgo, creo que tenemos dos operaciones en marcha. En avales, hemos apoyado a más de 100 personas para conseguir su primera vivienda. La actividad del ICO ha estado siempre muy centrada en Madrid pero ahora estamos cambiando por completo el enfoque, con un representante ya en la región y la vocación de directamente atender las necesidades de las personas y de las empresas 'in situ'. Y creo que esto va a ser estratégico de cara al futuro.