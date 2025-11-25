El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente del ICO, Manuel Illueca, ayer en el Hotel Bahía. J. Santamaría
Manuel Illueca | Presidente del Instituto de Crédito Oficial

«Nuestra vocación es estar cerca de las empresas y atender necesidades 'in situ'»

El máximo responsable del organismo presenta en Santander en un acto de la APD las nuevas fórmulas de financiación para organizaciones

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Explicar las nuevas líneas de financiación para empresas que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) tiene a disposición del tejido corporativo de Cantabria. Ese fue ... el cometido que trajo ayer a Santander a Manuel Illueca, presidente del organismo, en un acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Previamente, desgranó para El Diario la estrategia de la entidad, que apuesta por una mayor cercanía al cliente por toda la geografía nacional.

