Los dos candidatos del PRC se dirigen a sus militantes

Comenta Compartir

Paula Fernández Carta abierta a la militancia. ¡Hagámoslo juntos!

Para explicar el vínculo especial de abuelos y nietos, se suele decir aquello de «los nietos son hijos dos veces». Tuve la suerte de compartir dieciséis años de vida con mi bisabuela Felisa. De ella, mis abuelos y padres, aprendí que uno no es nada si no defiende lo suyo. Aprendí el amor por la tierra, la importancia del trabajo, el respeto por los demás, a conocer, apreciar y cuidar el entorno privilegiado en el que he vivido siempre. Aprendí las tonadas que narran las historias de mi pueblo, mi comarca y de las otras comarcas cántabras, folclore convertido en melodía de nuestra identidad, historia y cultura.

Como tantos entonces, menos ahora, iba a la hierba a ayudar a mi padre. Me daba cincuenta pesetas –¡benditas 50 pesetas!– si arrimaba el hombro. ... Una vez le pregunté por qué me pedía que colaborase, porque entonces, aun siendo prácticamente niña, me daba cuenta de que, por mucho empeño que pusiera, atropaba, siendo generosa, una décima parte que él. «¡Mírate las manos!», respondió. Nunca le he preguntado si valoraba los callos de mi mano por lo que me enseñaban a mí o porque eran la prueba de la ayuda que, poca o mucha, yo le prestaba. Todos juntos, siempre, quizá esa era la clave. Abuelos, padres, mi tío Manolo y su bota de vino... Juntos. La familia, el pueblo, la comarca. No entiendo la vida de otra manera. Hay pocas cosas valiosas que podamos conseguir solos.

Empieza una campaña en la que nuestra militancia elegirá el representante del PRC en las próximas elecciones autonómicas en 2027, un momento histórico. Por primera vez en 44 años, junto a nuestras siglas aparecerá la imagen de una persona que no será Miguel Ángel Revilla. Hay líderes únicos, insustituibles. Hemos tenido la suerte de contar con uno durante más de cuatro décadas, tiempo en el que hemos modernizado Cantabria. Hemos vivido hitos que parecían una quimera y juntos los hicimos posibles: ganamos las elecciones, obtuvimos nuestro primer diputado en Madrid. Tuve el orgullo de llevar el nombre de la tierra que hasta hace tanto no lo tenía a Bruselas. También atravesamos senderos duros: nos tocó gestionar una pandemia y superamos sinsabores de los que nos repusimos para volver más fuertes. Lo volveremos a hacer. ¿Y ahora qué? Ahora más. Ahora distinto, sí, pero más. Y mejor. Podemos ver la renovación que emprendemos como una necesidad o como una oportunidad. Escojo lo segundo: acompañar el cambio, irremediable, de una modernización de nuestro partido, de estructuras y personas, que nos permita estar a la altura de los desafíos actuales. Recuperar la confianza mayoritaria de los cántabros para seguir trabajando sin descanso por esta tierra, sin tutelas. De aquí para aquí. Medité mucho antes de dar el paso de presentar mi candidatura. Lo hice animada por tantos que, quizá como tú que estás leyendo esto, valoran mi experiencia, mi capacidad y mi compromiso. Lo di porque sé que os tengo a mi lado. Aspiro, efectivamente, a ser esa cara visible en el cartel electoral. Pero aspiro a serlo sabiendo que la fuerza principal, el elemento diferenciador no estará en esa cara, sino en lo que representa: todo un partido unido, unas siglas grabadas a fuego en aquellos que creemos que la identidad y pertenencia a Cantabria han de ser el motor de nuestra acción política. Esa es mi propuesta. Que participes, que me ayudes a ser la primera mujer candidata del PRC y a representar, sin fisuras, a todo el Partido, a todas las comarcas, a todos los pueblos y ciudades, a todos los regionalistas. Inicio una campaña que me llevará, como siempre, a recorrer Cantabria. Cuando nos encontremos, no te pediré que me votes en base a ninguna promesa, sino en base a lo que conoces de mí. Te pediré que decidas quién crees que tiene la capacidad, la experiencia y la ilusión para hacer el mejor papel en 2027, sabiendo que el objetivo no es ser candidato, sino ganar las elecciones. Por eso, igual que me empleé a fondo para lograr una candidatura de consenso, tal y como mandató nuestro secretario general y una amplia mayoría de nuestro partido, me empeño ahora en salir de este proceso más fuertes, más unidos, más influyentes. Te necesitamos. Y te vamos a seguir necesitando, porque Cantabria nos necesita. Cantabria necesita al PRC. Nacimos para defender los intereses de nuestra tierra por encima de cualquier otra consideración y para dotarnos de herramientas que nos permitieran defenderlos. Hoy, esa defensa es más imprescindible que nunca. Necesitamos más músculo, fortalecer nuestro autogobierno y sacar el máximo provecho a las posibilidades que nos ofrece nuestra autonomía. Llegar antes y mejor a cubrir las necesidades de los cántabros. ¿Quién, si no el PRC va a reivindicar una financiación autonómica justa para Cantabria? ¿Quién va a garantizar la igualdad entre todos, vivamos donde vivamos? ¿Quién que tengamos Sanidad y Educación pública en cualquier rincón de Cantabria? ¿Quién si no nosotros, los regionalistas, va a garantizar el reparto equilibrado del presupuesto y los fondos europeos? Hagámoslo juntos. Con ilusión, con valentía. Regionalistas Pablo Diestro Renovar paravolver a ilusionar El Partido Regionalista de Cantabria afronta en estos días una de las decisiones más importantes de su historia. Por primera vez, vamos a elegir en unas primarias abiertas quién debe liderar este proyecto hacia las elecciones autonómicas de 2027, y eso es lo que he defendido desde el primer momento: son las bases, son los militantes los que deben decidir. Y sí, es el momento de elegir. Pero no solo entre dos nombres. Es el momento de decidir qué PRC queremos para el futuro. Qué proyecto vamos a ofrecer a los cántabros y cántabras que hoy miran con distancia, con dudas, a la política en general y también a nuestro partido. Porque, seamos claros: muchos ciudadanos que nos apoyaron durante años se sienten hoy desconectados. No porque no crean en Cantabria. No porque hayan dejado de valorar lo que este partido ha hecho. Sino porque no ven con claridad hacia dónde vamos. Porque han dejado de sentir que les escuchamos. Esa es la gran tarea que tenemos por delante: reconectar con la calle, renovar la ilusión y volver a ser el partido que mejor defiende a esta tierra. Llevo diez años al frente de la Alcaldía de Reocín. Tengo el honor de servir a mis vecinos desde la responsabilidad pública y de liderar un proyecto que ha demostrado que se puede transformar lo local con esfuerzo, transparencia y compromiso. Cuando asumí la Alcaldía, Reocín tenía una deuda desorbitada y una ciudadanía desencantada. Hoy, Reocín es un municipio saneado, sin deuda, con estabilidad y contamos con una mayoría absoluta que respalda nuestro trabajo. Ese mismo compromiso quiero trasladarlo ahora a todo Cantabria. Desde la experiencia, desde el conocimiento de la gestión. Desde el vínculo real con los problemas de verdad que afectan a la gente de nuestros pueblos y comarcas. Durante las últimas semanas estoy recorriendo los comités del partido, he escuchado a militantes que llevan toda la vida dejándose la piel por el PRC. También a quienes sienten que llevamos tiempo alejándonos de nuestras raíces. Que echamos en falta un partido más abierto, más participativo, más conectado con el pulso de la calle, más en las línea de nuestros inicios. Lo que propongo es una renovación, una renovación de verdad. Una puesta al día, porque Cantabria ha cambiado. Y el PRC también tiene que cambiar. Con respeto al legado y con la valentía suficiente para adaptarse a los nuevos tiempos. Mi candidatura es la única que representa esa renovación con ambición. La representa porque no forma parte de los equilibrios internos de siempre. Porque nace del trabajo en el territorio, no de los despachos. Porque nace del contacto directo con las bases, con quienes conocen los problemas de cada valle, de cada barrio, de cada municipio. El PRC nació para dar voz a Cantabria, para defender nuestros intereses frente a quienes solo miran a Madrid. También nació para hacer política de verdad, política útil, la que da soluciones. Y esa política hoy nos exige abrir el partido, renovar el mensaje, recuperar la confianza de quienes se han alejado. No podemos limitarnos a repetir lo que hemos hecho bien. Eso es parte de la historia, y estamos orgullosos de ella. Pero la pregunta es: ¿cómo vamos a responder a los nuevos retos de Cantabria? La respuesta no puede ser el continuismo. Con todo el respeto y afecto por quienes han dado tanto a este partido, creo honestamente que ahora necesitamos otra forma de liderar. Una forma basada en la escucha, en la participación, en una gestión rigurosa pero también ambiciosa. Mi compromiso es claro: si la militancia me da su confianza, trabajaremos juntos para construir ese nuevo PRC. Un partido más fuerte, más horizontal y sobre todo, un partido que vuelva a ilusionar. Lo haré sin etiquetas, porque aquí cabemos todos: los que llevan décadas y los que acaban de llegar. Los que militan en la capital y los que lo hacen en los nueve valles. Porque todos tenemos algo en común: el amor por Cantabria. Y lo digo con el corazón: Cantabria se lo merece. Se merece un partido que vuelva a mirar de frente a su gente. Que sepa defender nuestros intereses en Madrid. Que apueste por la sanidad pública, por el medio rural, por la juventud, por la innovación, por la sostenibilidad, por el bienestar de todos. Esta tierra, que lo ha dado todo por nosotros, nos está pidiendo algo muy sencillo: que estemos a la altura. Que no nos encerremos en dinámicas internas. Que miremos hacia afuera. Que pensemos en grande, pero desde lo cercano. Desde lo auténtico. El 4 de mayo decidimos entre seguir como estamos o abrir un nuevo camino. Yo os propongo lo segundo. No por fácil, sino porque es más necesario. Porque si queremos volver a ganar, primero tenemos que volver a emocionar. La historia del PRC la hemos escrito entre todos. Hoy os pido que escribamos juntos su futuro. Un futuro más participativo, más fuerte, más cántabro que nunca. Vamos a renovar para volver a ilusionar. Vamos a hacerlo con valentía para cambiar y con corazón para unir. Cantabria nos espera.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión