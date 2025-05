Que la lluvia no te agüe un buen plan

Ana Gil Zaratiegui Santander Viernes, 9 de mayo 2025, 14:14 | Actualizado 15:14h. Comenta Compartir

Aunque ahí fuera no se note, es primavera (por decir algo...) y eso solo puede significar una cosa: estamos en ese momento del año en ... el que no hay vuelta atrás, la explosión festiva ha florecido y ya no hay freno hasta bien entrado septiembre. Los truenos y relámpagos no nos van a aguar este finde en el que hay interesantes citas culturales, viene la Húngara, hay nueva edición de 'Paseo con Jane' en Santander, vuelve La Cantabrona, Suances celebra el día de la bici, el Racing se lo juega (casi) todo y si hay ganas de fiesta... ¡Hay donde elegir!

Vamos a ello: San Isidro en Ribamontán al Mar Feria agroalimentaria, degustación y parque infantil en Galizano Galizano celebra San Isidro por adelantado este fin de semana con una buena fiesta en la que habrá feria agroalimentaria (sexta edición), trofeo ciclista, parque infantil gratuito, degustación de productos, taller chef para los más pequeños con Elena Cañedo y actuará el grupo 'Maneras de Vivir'. Todo empezará este sábado a las 23.00 horas con un macroespectáculo en la plaza pública. Feria de abril en Tetuán Rebujito y olé Lo de la feria de abril en Cantabria trae cola desde hace semanas y este finde toca en el barrio santanderino de Tetuán. El sábado habrá clases de sevillanas, conciertos y comida solidaria (14.00 horas). La fiesta se alargará todo el domingo con música y actuaciones. Sancibrián | Fiestas de Fátima La Húngara, por todo lo alto En Sancribrián este sábado tiran la casa por la ventana y se montan la juerga (celebran las fiestas de Fátima) con la Húngara para poner ritmo con entrada gratuita a partir de las 23.00 horas con temas como 'Mala, malita mala', 'Déjame volar' o ' Achilipú'. La juerga está asegurada también con la verbena posterior. Durante el día habrá bingo popular, ollas ferroviarias, actividades para los más pequeños y romería. Fiestas de barrio en el Dueso Alubiada por San Miguel en Santoña En Santoña inician la ronda de fiestas de los pueblos con la celebración de San Miguel, en el Dueso. El sábado, justo después de la misa, habrá concurso de tortilla de patatas, alubiada popular y por la tarde actuará la banda santoñesa 'El show del Flow'. El domingo será el turno de la paellada y los hinchables. Paseos de Jane en Santander ¿Te apetece ver la avenida Reina Victoria con otros ojos? Una nueva edición de 'Paseo de Jane' llevará este sábado a los interesados a recorrer la avenida Reina Victoria con otros ojos. El Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria repite esta exitosa iniciativa en honor a la activista y urbanista Jane Jacobs para ver la ciudad con otra mirada. La salida será a las 12.00 horas desde la iglesia de los Capuchinos, en la calle Juan de la Cosa. Es necesaria la inscripción en el el correo dePASEOconJANE@coacan.es. Si se llenan las plazas, se repetirá el recorrido el domingo. Suances Pedaleadas por el Día de la Bici En Suances se montan este domingo un plan la mar de saludable y apto para toda la familia: una bicicletada de 5 kilómetros por la vía verde con salida a las 11.00 horas desde el parque La Ribera. La inscripción costará un 1 euro, donativo simbólico que será para el Banco de Alimentos de Suances. Deportes La Cantabrona para los más valientes y partido decisivo para los racinguistas Si lo de pelear te lo tomas en serio, pero de verdad, ya sabrás que este sábado vuelve a Polanco la novena edición de la marcha cicloturista La Cantabrona. En El Diario Montañés seguiremos de cerca esta competición con dos recorridos, uno de 170 y otro de 114, por los parajes menos transitados de la región. Si solo de imaginarlo te duelen las piernas y piensas en echar los higadillos, la otra gran cita deportiva te va a apetecer mucho más porque en esta se disfruta como espectador. El Racing se lo juega casi todo contra el Oviedo en casa después de la gran decepción del Cartagena y todas las esperanzas están puestas en el domingo (14.00 horas). Como siempre, allí estaremos para contar todos lo detalles. Popurrí cultural Charlas de azucarillo, el coreográfo más viral y David Cepo en el Palacio Para cerrar vamos con tres propuestas culturales muy diferentes: 1 El Café de las Artes organiza este viernes (20.00 horas) 'Charlas de azucarillo', una comedia terapéutica para conseguir la paz y el amor de la compañía Las Couchers en la que conviven el teatro, el humor y el circo. Dura 60 minutos y está pensada para público adulto. 2 Si te digo Emir Abdul Gani es probable que no caigas, pero si ves un vídeo suyo seguro que te suena este coreógrafo uruguayo y conocido internacionalmente que arrasa en redes sociales. Este sábado estará en el Pabellón Exterior de La Albericia con una sesión en la que decenas de bailarines demostrarán su talento 3 El cómico madrileño (e influencer por sorpresa con sus vídeos virales en redes) David Cepo llega este viernes al Palacio de Festivales con el espectáculo 'No cruces los brazos'. Serán dos funciones, a las 19.00 y 21.30 horas. Y con esto, ya solo queda disfrutar. Que no es poco.

