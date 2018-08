¡Que viene el lobo! y otros planes para este miércoles

La música sigue siendo protagonista del verano en Cantabria, acompañada de planes de los más diverso y una especial atención al público infantil.

¿QUÉ OFRECE CANTABRIA? Los niños son protagonistas

En Suances no desaprovechan un día de playa gracias a los talleres didácticos de sostenibilidad para niños. Además de disfrutar de las olas y el calor, el público infantil podrá aprender sobre el medio ambiente y la sostenibilidad en una clase que cambia las paredes y los pupitres por las montañas de arena y las toallas. La actividad se repetirá todos los miércoles y viernes del mes a las 11.00 y 14.00 horas.

La importancia del medio ambiente también marca los planes de Somo donde se organizan talleres infantiles de reciclaje de 10.30 horas a 13.30 (punto de referencia: Escuela Cántabra de Surf en la playa). El curso se incluye en el proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander, que pretende incentivar la concienciación del cuidado del medio ambiente a partir de juegos y creación artística.

'Pedro y el Lobo' llegan a los escenarios del Festival Internacional de Santander. El FIS ofrece una tarde familiar cargada de títeres y diversión a las 19.00 horas. Podrás revivir este cuento clásico de la infancia y compartir la magia con los pequeños de la familia.

A las 19.30 horas, los niños tomarán el escenario del Festival Intercultural de las Naciones. La escuela de baile Andanzas será la encargada de amenizar la tarde con actuaciones de niños desde 3 años, con un total de 150 bailarines. A las 21.00 horas le tocará el turno a Bendita Locura, un espectáculo más adulto centrado en danzas urbanas y con el hip hop como estrella.

Un poco de historia

Deja a un lado tu serie de época favorita y satisface tu interés histórico de una manera más tradicional, acudiendo al Museo Fábrica de Artillería de La Cavada (Riotuerto). Ahí tienes una cita a las 20.00 horas con Gerardo García-Castrillo Riesgo, que pronunciará la conferencia 'Naturalista en la Expedición de Alejandro Malaspina'.

Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada. / Andrés Fernández

Sigue caminando

Aun quedan unos días para el fin de semana, pero no dejes que esto te desanime y únete a las rutas y actividades de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles. Este miércoles apúntate a conocer Arnuero con la ruta desde la playa de Quejo hasta la ría de Castellao. Si quieres un plan de montaña no dudes en realizar la ruta de Liendo que te llevará hasta el monte Cantina. Ambas actividades comienzan a las 10.00 horas para empezar el día con ganas.

Puede que esto no sea suficiente para desgastar tus botas de montaña Si es así, únete a las rutas de Laredo que este miércoles realizarán un recorrido de once kilómetros pos las marismas.

Además de tu inquietud cultural, sacia tu sed con la visita a la fábrica artesanal de cervezas El Ayla (Colindres) a las 12.25 horas. Podrás saborear con gusto tu bebida favorita y aprender cómo se elabora de forma 100% artesanal.

Personas sirviéndose cervezas de cañero. / Edwin Bercián

Un escenario original

Las calles de Santoña se convierten en un gran teatro gracias a la visita dramatizada de la ciudad en la que te verás inmerso entre historias increíbles y entre localizaciones cautivadoras. La inscripción ha de hacerse en la Sede de la Oficina de Turismo (942 660 066) y la actividad comienza a las 12.00 horas.

Cantabria musical

En el panorama musical del FIS le toca el turno al Palacio de Sobrellamo de Comillas a las 21.00 horas con la actuación de Ventura Rico (viola de gamba) y Alfonso Sebastián (clave). Una cita obligada para los amantes de la música clásica que se centra en torno a la figura de Johann Sebastian Bach con un repertorio que reúne tres sonatas y una suite francesa.

Este miércoles, el Festival Intercultural de las Naciones opta por el swing para crear ambiente durante las cenas a partir de las 22.00 horas. La música correrá a cargo de Miss Soul and The Birds.

Disfruta de la música con una cena internacional. / Maria Gil

El dúo catalán formado por María Arnal y Marcel Bagés protagonizan la escena musical en CASYC a las 22.00 horas para presentar su último trabajo: '45 cerebros y un corazón'. Su propuesta no te defraudará con una mezcla de música popular e influencias electrónicas, india y hip hop con un toque de comedia.

El Bar Rvicón se centra en la música negra con el grupo 'Rachel Reyes and The Fireballs' a las 22.00 horas. Una noche que promete estar cargada de pasión a golpe de ritmos pegadizos y bailes espontáneos que no te dejarán quieto.

Polientes viaja a los años 80 y 90 a través de la música de 'Manera de vivir' a las 21.00 horas en el Ayuntamiento de Valderredible. No te pierdas un encuentro que despertará tu lado más nostálgico con versiones de Fito, Extremoduro, Rosendo, La Fuga, Miguel Ríos y Los Secretos, entre otros.

Si buscas una jornada más convencional, Laredo no te decepcionará con el concierto 'Misa para la Paz' a las 21.00 horas en la Iglesia Santa María de la Asunción a cargo de la Coral Salvé de Laredo.

Arte

El Centro Botín organiza una visita comentada a la exposición 'El paisaje reconfigurado', que reúne obras de artistas internacionales que empezaron a trabajar en las últimas décadas del siglo XX junto a otros más contemporáneos. Esta mezcla generacional ofrece una perspectiva artística interesante que pone de manifiesto la recombinación de referencias en los últimos años en el panorama español. Este martes la visita corre a cargo de Jacobo Castellano a las 20.00 horas y se repetirá los días 5 y 19 de septiembre.

A las 19.30 horas se inaugurará la exposición fotográfica 'Sonoridad retratada' a cargo de Buby Rey en la tienda Discos Cucos hasta el 15 de octubre. El fotógrafo cántabro muestra la realidad del músico fuera del escenario. La muestra viene a cargo de la Feria Internacional del Disco y Coleccionismo que se encuentra en la Plaza Alfonso XIII en horario de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 21.30 horas.

Feria Internacional del Disco y Coleccionismo de Santander. / Javier Cotera

Asimismo la feria traerá al Dj Mercadonegro al Pub Opium a las 21.00 horas para un audio-ensayo sobre el glam rock y sus obsesiones con el título de 'All the young dudes'.