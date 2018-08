'Clásicos Colindres' hizo la mejor marmita Una de las agrupaciones preparando el guiso de la marmita. / SANE Las fiestas de San Ginés llegaron a su fin con el concurso del popular potaje y el concierto de Merche IRENE BAJO Colindres Lunes, 27 agosto 2018, 07:20

La cuadrilla gastronómica de 'Clásicos Colindres' se proclamó ayer vencedora del concurso de marmita de Colindres en la última jornada festiva de San Ginés. El municipio ha disfrutado de cuatro días ininterrumpidos de conciertos de músicos y bandas nacionales, degustaciones gastronómicas, juegos y deporte. Todo ello se ha concentrado en el escenario habilitado dentro del recinto del puerto pesquero de la villa, que ha sido un hervidero de gente, especialmente en la jornada del sábado, en la que el grupo Café Quijano colgó el cartel de completo y la zona habilitada para las fiestas se quedó pequeña para acoger a todos los asistentes.

El concurso de marmita es otro de los clásicos de San Ginés, que también congrega a numeroso público y participantes. El sol acompañó y los vecinos y visitantes se animaron a apurar las últimas horas de fiesta con sabor a guiso marinero. Así, el recinto festivo se transformó ayer en una gran cocina y, desde primera hora de la mañana, la zona portuaria se llenó de mesas, sillas, carpas y enseres para elaborar este plato típico de la gastronomía regional, que los colindreses tienen ya dominado, tras cinco años compitiendo por elaborar el mejor plato. Los participantes guisaron, además, con mucha ambientación, ya que no faltó el ritmo de la batucada y de la música de las peñas de fondo.

Récord de participación

Como en anteriores ediciones la cofradía de pescadores puso a disposición de los cocineros los bonitos y las patatas para la elaboración de los guisos. En esta ocasión, se presentaron al certamen marinero un total de 145 agrupaciones gastronómicas, algunas creadas para la ocasión, si bien se repartieron 164 parcelas. Cada año la participación en el certamen gastronómico es más numerosa, ya que en su anterior edición fueron 139 las que se repartieron, según los datos aportados por la organización del certamen. Y es que ayer se batieron todos los récords, no sólo se apuntaron más peñas sino que se repartieron un total de 170 bonitos (30 más que en el anterior cita) y una tonelada de patatas.

Aparte del primer premio a la agrupación 'Clásicos Colindres', el jurado reconoció también los guisos de Club deportivo 'Bajo Asón', 'Kárate Colindres', 'Aluminios Colindres' y 'Caty Castillo' que se llevaron 150, 120, 100 y 50 euros de premio respectivamente, mientras que la marmita ganadora de este año se llevó los 200 euros del primer puesto y un trofeo. Además del dinero, los grupos recibieron otros obsequios como cajas de vino, el libro Derecho a la cocina de Jaime Diez-Astrain Foces y lotes de conservas de Codesa.

La traca final de las fiestas de San Ginés no se quedó solo en la marmita del mediodía, ya que vecinos y foráneos disfrutaron de otra tanda de conciertos musicales por la tarde y noche, así como de los tradicionales fuegos artificiales que, al cierre de esta edición, estaban en preparación junto al concierto de la artista Merche. Los colindreses 'Lunatic Catz', ganadores de la VIII Muestra de Música en el Campus de la Universidad de Cantabria, abrieron el telón en la tarde de ayer y demostraron su poderío en el escenario. Después del grupo local, tomó el testigo el grupo 'The Old Man'.