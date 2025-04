El gobierno de Los Corrales se ampara en «cumplir la ley» para cerrar Buelna FM

L. A. los corrales. Sábado, 26 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

El equipo de gobierno (PP-PRC) del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha explicado este viernes el polémico cierre de la emisora comarcal, ... Buelna FM, que se llevó a cabo ayer tras treinta años en activo. El alcalde en funciones, Javier Conde, ofreció una rueda de prensa acompañado de su compañera, María Ángeles Lombilla, así como de los ediles del PP Alfredo Casanova y Esther Mendiguchía. No dijeron nada que no se haya dicho ya sobre los impedimentos legales que han cerrado la puerta a una posible solución transitoria. El problema surgió hace unos seis meses, cuando el Ayuntamiento anunció la imposibilidad de renovar el convenio firmado con la radio en 1995, que había quedado obsoleto y no se ajustaba a la legalidad. Tras barajar diferentes opciones, el regidor anunció el jueves el cierre definitivo ante los informes de los técnicos municipales, que no daban otra alternativa. El final de la emisión tendrá lugar este sábado a las 14.30 horas, cuando la radio de Buelna FM se quedará en silencio.

El alcalde en funciones aludió al proceso que ha seguido el caso, lastrado «por un informe jurídico que puso en evidencia la falta de legalidad del convenio y la imposibilidad de su prórroga más allá de este sábado 26 de abril», dijo. Conde también explicó los pasos que está dando el equipo de gobierno para retomar el servicio y habló de una gestión directa de la emisora como organismo autónomo, pero antes, «es necesario dotar presupuestariamente el expediente, lo que no podrá hacerse si no se dispone de la autorización para asumir esta competencia impropia». Una especie de galimatías legal que ha llevado a la emisora a desaparecer. En cuanto a la búsqueda de soluciones transitorias, el regidor aclaró que la radiofrecuencia es de titularidad municipal y un bien demanial que, por lo tanto, no se puede alquilar a un tercero. Además se planteó la opción de continuar emitiendo en otra frecuencia que no sea el 107.8 o a través de internet. Conde recordó que él mismo presentó una resolución de Alcaldía que partía de adoptar las medidas cautelares para la continuidad de la radio y autorizar a su director, Salvador Fernández Cano, el uso de la frecuencia durante el periodo transitorio, pero no era legal.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión