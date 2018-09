«Sí Se Puede Laredo debería dar las gracias en lugar de reivindicar» Los vecinos de Laredo utilizan la piscina de Colindres debido a que la suya se cerró hace ya tres años y medio. / DM El alcalde de Colindres, Javier Incera, reprocha al Ayuntamiento pejino que quiera que sus vecinos utilicen la piscina colindresa sin colaborar ABEL VERANO Castro Urdiales Sábado, 29 septiembre 2018, 07:55

«En lugar de reivindicar, Sí Se Puede Laredo debería dar las gracias al Ayuntamiento de Colindres por los servicios que está prestando a los vecinos de Laredo». El alcalde de Colindres, Javier Incera (PSOE), respondió ayer en estos términos a las declaraciones de la portavoz de Sí Se Puede Laredo (SSPL), Carmen García, quien aseguró en el Pleno de Laredo que «es ilegal que Colindres cobre más a los vecinos de Laredo por usar las piscinas cubiertas».

El regidor colindrés señaló que «si algún vecino tiene algún problema con las tarifas, puede presentar una demanda». «Lo que no acabo de entender es que un partido político le pida a su ayuntamiento que tercie para que sus vecinos utilicen la piscina de otro ayuntamiento... Pues que arreglen la suya». «Lo que tendrían que hacer es preocuparse por los servicios de su ayuntamiento o es que SSPL le va a pedir al Ayuntamiento de Colindres que ponga servicios para los vecinos de Laredo».

Incera quiso dejar claro que los convenios que han firmado con los municipios de la comarca (Ramales, Rasines, Ampuero, Limpias, Voto, Guriezo y Liendo) son de colaboración para sufragar el mantenimiento de la piscina. «Lo que hacen es contribuir con una pequeña cantidad al mantenimiento. No se trata de diferencia de precios (los que han firmado el convenio pagan igual que los vecinos de Colindres). En cambio, el Ayuntamiento de Laredo quiere que sus vecinos vengan aquí a utilizar el servicio sin colaborar».

«Si algún vecino tiene problema con las tarifas puede demandarlo» Javier Incera | Alcalde de Colindres

El alcalde de Colindres señala que lo que no puede ocurrir es que haya un ayuntamiento que esté dando un número de servicios elevado para que vengan vecinos de otro municipio, con un ayuntamiento más grande, porque en su municipio no los hay. «No entiendo esta reivindicación de Sí Se Puede Laredo, creo que les falta información. Por ejemplo, nosotros tenemos Protección Civil, servicio que costeamos, y cuando el Ayuntamiento de Laredo reclama este colectivo no se niega. Hay muchos vecinos de Laredo, sobre todo niños, que vienen a distintas actividades de las Escuelas Municipales, otros que vienen al servicio de la Casa de Cultura, a las salas de estudio... Y nosotros no pedimos cuentas a nadie».

Colectivos laredanos

Además, Incera recordó que hay colectivos laredanos que están usando la piscina con precios especiales como el Club de Natación de Laredo, Ampros, los del Arenal, el Colegio de Educación Especial de Laredo... «Les estamos dando un servicio con las mismas tarifas que a los colindreses porque tienen la piscina cerrada, y, en este caso, no tenemos ninguna obligación. Es una decisión que se puede tomar o no. No hablamos de que sea legal o ilegal, hablamos de tener buena fe y colaborar.