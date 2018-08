El alcalde de Penagos solicita a Cantur un área de caravanas junto a Cabárceno El actual aparcamiento, situado junto al lago del Acebo, no dispone de medidas de seguridad. / DM El regidor se queja de que el actual aparcamiento, donde pernoctan una media de 70 caravanas diarias, dispone de unos servicios «deficitarios» HÉCTOR RUIZ Martes, 21 agosto 2018, 07:03

El aparcamiento del lago del Acebo, gracias a su ubicación cercana al parque de Cabárceno, se ha convertido en un importante punto para el estacionamiento de autocaravanas y furgonetas. Sin embargo, los turistas que optan por asentarse en dicho lugar no cuentan con los servicios mínimos. Así lo denunció en un comunicado el alcalde del municipio, el independiente José Carlos Lavín, que a su vez reivindicó al Gobierno regional la necesidad de habilitar un nuevo terreno en el lago preparado especialmente para los que optan por este tipo de turismo. Por su parte, desde Cantur confirmaron que están trabajando para atender esta petición.

La solicitud del Ayuntamiento de Penagos no es nueva ya que, tal y como recordó Lavín, el Consistorio lleva reclamando la medida seis años. El motivo principal es que el actual área de autocaravanas de Cabárceno, que pertenece al Gobierno regional y gestiona Cantur, sólo dispone de agua y un depósito de aguas sucias. A la falta de servicios suficientes para atender a los autocaravanistas, hay que añadir que por el aparcamiento transcurre una carretera municipal, lo que impide que sea un espacio perimetrado.

Por todo ello, el regidor pide que la zona en la que actualmente se instalan «se deje libre como aparcamiento» y se habilite un terreno, con espacio para un centenar de autocaravanas, que cuente con agua, zona de vaciado de residuos, aseos, alumbrado público y que esté cercado. Además, sugiere que se cobre una tarifa por noche que oscile entre cinco y once euros, siempre «dependiendo de los servicios con los que cuenten las instalaciones».

Aunque en Cantur reconocen que su «intención es dotar de un espacio con todos los requisitos y servicios legales precisos», es un tema que todavía «se está estudiando» y no se ha determinado en qué lugar se emplazaría. De hecho, tampoco se concretan fechas para que la zona de autocaravanas vea la luz. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Penagos reiteran que los servicios actuales son «muy básicos y deficitarios», por lo que «ha llegado el momento de dar el paso».

La reclamación del Consistorio se ha publicado en estos momentos porque, aunque es un espacio que tiene ocupación todo el año, es en verano cuando el problema en el lago se intensifica. Según fuentes municipales, en los meses de julio y agosto cada noche estaciona una media de 70 caravanas y furgonetas.

Precisamente, uno de los puntos que más preocupa a Lavín es que «cuando anochece hay más de 200 personas caminando a oscuras por el lago, ya que no hay ni una sola farola» e insiste a Turismo y Cantur porque «la situación no puede seguir así». A los problemas de seguridad se suma otro factor: así como las autocaravanas cuentan con un depósito químico y baño, las furgonetas carecen de ello y «estacionan pensando que en el aparcamiento hay unos servicios que no existen». El resultado es que sus ocupantes terminan acudiendo a los prados colindantes de los vecinos, algo que, en su opinión, «es un descontrol».