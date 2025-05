La cafetería del Museo Marítimo sigue cerrada desde el año pasado «hasta nuevo aviso»

Desde que reabrió en 2023, la cafetería del Museo Marítimo del Cantábrico (MMC) ha pasado más tiempo cerrada que abierta. Fue el Grupo Bodi quién ... la empezó a gestionar en abril de ese año, aunque las instalaciones cerraron apenas tres meses después. Volvió a abrir en el verano de 2024, para cerrar de nuevo antes de que terminase el año. Desde entonces, un aviso en la puerta –en castellano, inglés y francés– alerta de que estará cerrada «hasta nuevo aviso», aunque el tiempo pasa sin que nadie quiera asumir su gestión.

¿Y por qué ocurre esto? Todo se remonta a enero de 2021, cuando el Museo Marítimo pasó de depender de Cantur para ser parte de la Sociedad Regional de Cultura –ambas empresas públicas dependientes del Gobierno de Cantabria–. En su plantilla, Cantur sí tiene empleados públicos dedicados a la hostelería, pero la Sociedad de Cultura, no. Por eso, antes de que se produjera el cambio, había empleados públicos que podían atender la cafetería –sin tener que estar tan pendientes de los beneficios como si se tratase de una empresa privada–, pero después no y pasó a ser necesario que una empresa externa lo explotase, al no contar con trabajadores propios. Así, las dos empresas que lo han gestionado después (la primera, tres meses en 2023 y la segunda, otros tantos en 2024) abandonaron porque el negocio no daba los beneficios esperados. Sobre todo, porque no pueden abrir más allá del horario del museo (en invierno, las instalaciones cierran a las 18.00 horas y, en verano, a las 19.30), muy limitado si se compara con los horarios que maneja habitualmente la hostelería.

Intención de reabrir

La intención del Gobierno de Cantabria es que la cafetería reabra de cara a este verano, pero no será tarea fácil encontrar quien lo haga. Desde la Consejería de Cultura ya han iniciado conversaciones con algunos empresarios, aunque de momento no han concretado con ninguno la explotación de estas instalaciones, algo que podría cambiar si el horario de la cafetería dejase de estar ligado al del museo y quien la explote tenga libertad para retrasar el horario de cierre.

Antes de que se externalizase, la cafetería ya no daba los resultados esperados y en 2020 cerró con la previsión de remodelarla, tanto para rehabilitarla –tenía deficiencias, como goteras– como para darle una nueva imagen. Con una inversión cercana a los dos millones de euros y unas obras que se alargaron más de lo esperado, el espacio estuvo listo a finales de 2022. Las nuevas instalaciones cuentan con 300 plazas para comensales y un acabado en madera con notas marineras, como las lámparas inspiradas en las velas de un barco. Con la obra también se cambiaron las antiguas ventanas y se ganó una terraza perimetral transitable y una amplia zona exterior.

Y fue el grupo Bodi la primera empresa externa que asumió la gestión de la cafetería, en abril de 2023. Con las instalaciones recién inauguradas –el diseño, de Zooco, fue galardonado–, sus populares pinchos de tortilla y su privilegiada ubicación, este espacio atrajo las primeras semanas a miles de clientes que hacían presagiar que el negocio iba viento en popa, aunque en julio cerró por sorpresa y así estuvo un año, hasta que reabrió –también– en julio de 2024. Antes de que terminase el año, ya había vuelto a echar el cierre.