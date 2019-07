Más allá de explosiones de pólvora Ansola Truenos, carcasas, esferas y lentejuelas iluminarán el cielo nocturno desde la Segunda Playa de El Sardinero CAYETANO GUERRA Santander Miércoles, 24 julio 2019, 07:24

Una noche para estar rodeado por una atmósfera de luces de colores que estallarán y, haciendo filigranas, colorearán el firmamento de la ciudad desde la Segunda Playa de El Sardinero. Serán más de 2.000 los lanzamientos de fuegos de artificio que explotarán en la atmósfera y estos, a su vez, realizarán otras tres explosiones en las alturas. Así que en la víspera de Santiago serán más de 6.000 las veces que el cuerpo vibrará esta esperada noche. ¿Qué nos encontraremos exactamente? Esta es la guía para saberlo.

Serán exactamente 18 minutos y 19 las fases en las que estará dividido el espectáculo. En cada fase se lanzan diferentes tipos de carcasas, cada una de esas bolas que sube al cielo para explotar haciendo ruido. Existen dos tipos: las esféricas –que suben hasta lo más alto antes de explotar haciendo una 'palmera' de color– y las cilíndricas (únicas en este espectáculo, de elaboración artesanal, que al subir no explotan, sino que se transforman en diferentes dibujos como corazones de colores o caritas sonrientes). Para que el espectáculo se pueda ver bien desde cualquier punto de la playa, los lanzamientos son bidireccionales. «De esta forma, se gana en intensidad, ya que los efectos se cruzan de lado a lado y pueden apreciarse mucho mejor».

Ten esto en cuenta 1 Los fuegos se lanzan desde dos direcciones formando una X, así se ven mejor desde cualquier punto de la playa. 2 El espectáculo tiene una duración de 18 minutos. Cuando oigas tres 'truenos' es que está a punto de comenzar. 3 Las explosiones dibujarán distintas figuras como palmeras, remolinos, lentejuelas y corazones de colores. 4 Todos los tipos de explosiones estallarán a la vez en el apoteósico final sonoro durante casi dos minutos. 5 Ve con tiempo. Los fuegos artificiales son el mayor atractivo de una celebración. ¡Así podrás escoger sitio!

Aunque la previsión meteorológica diga que va a hacer bueno, se escucharán tres truenos –y veremos que van acompañados de sus relámpagos– de forma intencionada por los pirotécnicos. Estas explosiones son como los cuartos de las campanadas e indican que todo va a dar comienzo. Acto seguido es cuando las carcasas empiezan a ser disparadas sin descanso. De entre los distintos tipos, más allá de las esferas y los cilindros, se verán explosiones que se terminarán transformando en 'lentejuelas' de colores, 'lágrimas' y 'sauces descolgantes', que son espirales de pólvora cayendo hacia abajo.

También hay una gran variedad de colores, algunos de ellos a la inversa. Esto quiere decir que, aunque se produzca una explosión roja que dibuje una 'palmera', al perder intensidad, ese rojo se tornará en verde. Y también ocurrirá en sentido contrario. De esta forma, el mismo número de disparos provocará diferentes colores en las alturas que, por cierto, no serán siempre las mismas. Los fuegos de artificio se lanzan a 92, 114 y 160 metros de altura. Es la única forma, al igual que lanzarlos desde dos puntos, «de que se aproveche todo el campo visual del firmamento». «De esta forma hay explosiones a diferentes alturas y no se mezcla todo en un sinfín de luces y ruido que no se distinguiría». Y también es un protagonista muy importante el ritmo.

Todas las explosiones, que van programadas por ordenador, respetan una cadencia de disparo que ha sido calculada para hacernos vibrar sin sobresaturarnos. Las combinaciones de todas estas figuras, formas, colores y tipos de explosiones están a la orden del día en Europa. «Estos son los mejores efectos y fuegos de artificio a nivel mundial», afirma Juan Manuel Humanes, el pirotécnico responsable de iluminar la noche de la Semana Grande. «Lo que nos diferencia es la fabricación artesanal. La gran mayoría de empresas importa sus cohetes de Asia, que son muy ruidosos pero no aportan nada a nivel artístico. Es un verdadero honor para nosotros que una ciudad como Santander valore la calidad y la seguridad por encima del precio, lo que repercute en la gran experiencia que se llevan los asistentes y que, por desgracia, suele ser al contrario». Ricardo Caballer es la empresa que realizará estos cometidos y que, además, lleva haciéndolo en la Semana Grande santanderina cuatro años.

Casi dos minutos de explosiones de colores pondrán punto y final a esta «apoteosis de truenos»

Para seguir dejando a todos «boquiabiertos y satisfechos» han preparado un final de un minuto y cuarenta y seis segundos de duración «nunca antes visto», que hará «retumbar» a los asistentes a través de una «apoteosis sonora de color, ruido y explosiones». Están convencidos de que la elaboración artesanal marcará la diferencia. «La forma en la que marcamos el ritmo de las explosiones es completamente moderna e impactante. El espectáculo no dejará a nadie insatisfecho».

Un repaso final. Las carcasas son las responsables de que los fuegos de artificio exploten a diferentes alturas y se aproveche mejor el espacio en el cielo. 'Palmeras', 'lentejuelas', 'lágrimas' y 'sauces descolgantes' de colores teñirán el cielo. ¡A disfrutarlo!