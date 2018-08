La nueva turborrotonda reduce los accidentes pero no el atasco de la calle Sainz de la Maza Vista de la glorieta de Valdecilla Sur con la señalización que estrenó el pasado mes de abril. / Javier Cotera La siniestralidad cae más del 60% en un punto conflictivo. Pero el Ayuntamiento estudia cómo atajar el embotellamiento que se genera desde Cuatro Caminos VIOLETA SANTIAGO Santander Domingo, 5 agosto 2018, 07:52

Con la salvedad de la bajada hacia la glorieta por la calle Jerónimo Sainz de la Maza -que se colapsa a horas punta en días laborables -en la Policía Local de Santander están satisfechos del funcionamiento de la nueva turborrotonda de Valdecilla Sur. A tres meses vista de su entrada en funcionamiento, se ha comprobado que hay «menos retenciones en todos los carriles». Y muchos menos accidentes. Baste una cifra: entre febrero y abril de este año (tres meses) este punto había registrado 24 incidentes (alcances entre vehículos con consecuencias solo de chapa). Desde que funciona la nueva señalización de turborrotonda (en los meses de mayo, junio y julio), se han contabilizado nueve accidentes. Es decir, que la cifra se ha quedado en menos de la mitad al bajar el 63%.

Un portavoz del cuerpo policial apuntó que estos datos avalan que la decisión de darle una vuelta de tuerca a esa rotonda «ha sido un acierto total». Según indicó, «consta» que los usuarios -una vez pasados los primeros días de dudas y desconocimiento- «también tienen una opinión bastante buena» de los cambios introducidos.

EN SU CONTEXTO 63% menos de incidentes Entre febrero y abril hubo 24 accidentes. De mayo a julio, solo nueve. La turborrotonda de Valdecilla Sur es la segunda con que cuenta Santander La primera se puso en marcha en la S-20, cerca de la Bajada de San Juan. El Ayuntamiento quiso regular el tráfico en esta glorieta porque cuenta con cinco salidas y entradas y es paso obligado para el gran hospital de Cantabria, para un polígono industrial y como llegada y salida de la ciudad. 5.600 vehículos pasan al día en hora punta por este lugar Es uno de los más transitados, con gran diferencia sobre otros. En proyecto desde 2015, la nueva glorieta entró por fin en vigor el 19 de abril de 2018 Fue diseñada por expertos de la Universidad de Cantabria.

Solo sigue habiendo un punto en discusión, y es el mismo para todos los consultados: cómo solucionar el atasco que es el pan de cada día en la calle Jerónimo Sainz de la Maza, la que comunica con Cuatro Caminos. Un agente de movilidad explicó que los vehículos que bajan desde la plaza de toros «ahora lo tienen más difícil para incorporarse a la rotonda si sus destinos no son o Valdecilla Sur o la calle Segundo López Vélez, que son las únicas direcciones a las que se accede sin parar».

A sus ojos, la salida del casco urbano desde Cuatro Caminos «ahora está más complicada. Para coger cualquier trayecto, salvo los citados, «se tarda más tiempo». Este agente estima, por otro lado, que la turborrotonda facilita la entrada en la ciudad pero no lo contrario. «Desde La Marga a Cuatro Caminos hay carril directo y esto no se ha previsto igual en sentido contrario», lo que, al final, «acaba complicando el tráfico en la ciudad ya que simplificas en una dirección y no en la otra».

En la Policía Local están satisfechos porque hay menos retenciones en todos los carriles y por el gran recorte del número de siniestros

Los taxistas tienen claro -por pura observación-que la siniestralidad ha bajado y que la turborrotonda ha hecho «más segura la circulación». El presidente de Radio-Taxi, Manu Andoni Ruiz, está de acuerdo con la Policía Local en que la nueva fórmula «ha aligerado el tráfico en todas las direcciones» pero no en Jerónimo Sainz de la Maza, donde «se ha empeorado sensiblemente». Ruiz apunta que su gremio se queja, sobre todo, de que salir del parking de Valdecilla Sur «es un calvario: esta calle siempre está embotellada».

«Es cuestión de acostumbrarse» A día de hoy, la Policía Local considera solventados los desajustes que se produjeron al entrar en funcionamiento la turborrotonda, que durante 15 días estuvo controlada por agentes de movilidad. Tres meses después, estos policías hacen acto de presencia solo en momentos muy puntuales: cuando hay eventos cercanos (la feria taurina, por ejemplo, hace escasas fechas) o en las horas punta de los días laborables, que coinciden con los desplazamientos a trabajos y centros educativos a primera hora de la mañana y al mediodía. «Todo ha sido cuestión de acostumbrarse. En general, la gente ya la utiliza bien» tras unas primeras jornadas de dudas, confusiones y agobios.

En el Ayuntamiento son conscientes del problema: el departamento correspondiente ya está estudiando posibles variantes, según indicaron fuentes policiales que, no obstante, no pintan este atasco tan grave como lo hacen los taxistas y los usuarios habituales.

La glorieta con nuevas instrucciones de uso -los conductores tienen que decidir antes de entrar en ella qué carril cogen porque luego la señalización les obliga a tomar una salida determinada- entró en funcionamiento el pasado 19 de abril. El estreno desencadenó los problemas típicos de los ajustes a una novedad de esta envergadura: este punto cuenta con cinco salidas y entradas, es paso casi obligado para llegar al hospital de referencia en Cantabria y a un polígono industrial y, en un alto porcentaje, es elegido por aquellos que llegan o se marchan de la ciudad.