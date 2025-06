Las tareas pendientes en la dirección deportiva verdiblanca tras la salida de Martija

Marcos Menocal Santander Jueves, 19 de junio 2025, 07:09 | Actualizado 07:52h. Comenta Compartir

Ahora es época de directores deportivos. El Racing ha terminado su mejor temporada de los últimos doce años –si se apura, de alguno más– y, sin embargo, es tiempo de cambio. Ahora debería ser Mikel Martija quien tomase el mando, pero su marcha deja unas cuantas tareas pendientes al que vaya a ser su sustituto.

Parera, Pol Moreno, Vencedor, Lago Junior, Pablo Rodríguez, Karrikaburu, Ekain, Meseguer, Rober González y Marco Sangalli; unos finalizan su estancia después de haber cumplido contrato y otros simplemente acaban su cesión. Únicamente Marco Sangalli entra en las quinielas de una posible renovación. El club no se ha pronunciado al respecto y el jugador, preguntado cuando aún no había finalizado la temporada, declinó hablar sobre ello.

Siguen en la plantilla Álvaro Mantilla Íñigo Sainz-Maza Mikel Parera Jokin Ezkieta Saúl Pol Moreno Javi Castro Clément Michelin Manu Hernando Javi Montero Mario García Lago Junior Aritz Aldasoro Iñigo Vicente Maguette Gueye Marco Sangalli Unai Vencedor Pablo Rodríguez Víctor Meseguer Andrés Martín Rober González Suleiman Camara Jeremy Arévalo Juan Carlos Arana Jon Karrikaburu Ekain Zenitagoia Portero Portero Central/Lateral Lateral Central Central Lateral Central Central Lateral Centrocampista Extremo Centrocampista Extremo Centrocampista Lateral/ Extremo Centrocampista Mediapunta Centrocampista Extremo Extremo Extremo Mediapunta Delantero Delantero Delantero Manacor, 1996 Pamplona, 1996 Maliaño, 2000 Vioño, 1994 Barcelona, 1994 Madrid, 2000 Montauban (Francia), 1997 Palencia, 1998 Sevilla, 1999 Santander, 2003 Ampuero, 1998 Yamoussoukro (Costa de Marfil), 1990 Beasain, 1999 Derio, 1998 Sakal (Senegal), 2002 San Sebastián, 1992 Bilbao, 2000 Las Palmas, 2001 Murcia, 1999 Sevilla, 1999 Mérida, 2001 Barcelona, 2001 Maliaño, 2005 Las Palmas, 2000 Navarra, 2002 Durango, 2002 1,93 m. 80 kg 1,84 m. 71 kg 1,83 m. 75 kg 1,88 m. 80 kg 1,83 m. 75 kg 1,82 m. 77 kg 1,79 m. 79 kg 1,82 m. 71 kg 1,85 m. 79 kg 1,72 m. 65 kg 1,81 m. 71 kg 1,80 m. 79 kg 1,76 m. 72 kg 1,78 m. 69 kg 1,88 m. 75 kg 1,79 m. 72 kg 1,76 m. 71 kg 1,78 m. 75 kg 1,84 m. 78 kg 1,78 m. 65 kg 1,70 m. 61 kg 1,79 m. 71 kg 1,80 m. 96 kg 1,82 m. 73 kg 1,83 m. 82 kg 1,79 m. 74 kg Abandonan el equipo

En cuanto a los cedidos, por un lado, los que no interesan, como Rober (NEC Nimega), que no ha cumplido con lo esperado. Por otro, los que sí lo han hecho, pero habría que preguntarles si estarían dispuestos a quedarse, caso de Pablo Rodríguez (Lecce) y Jon Karrikaburu (Real Sociedad). Es labor de la dirección deportiva, en consenso con José Alberto, estudiar las posibilidades de seguir contando con ellos. Finalmente, Víctor Meseguer (Valladolid), para el que el Racing se reserva una opción de compra. Ha aparecido a última hora, pero su rendimiento es probable que no haya sido todo lo bueno que se esperaban en los despachos de El Sardinero. En un caso difícil de evaluar está Unai Vencedor (Eibar) que sí que ha tenido los minutos que buscaba, pero al final desapareció sin que existiera una razón muy clara.

Hay otras zonas del campo en las que el que venga, tras la marcha de Martija, como la portería, urgen movimientos. Miquel Parera sería extraño que siguiera y se necesitará un portero que salvaguarde una posición tan delicada, pero que asuma el rol –al menos de principio– de ser reserva de Jokin Ezkieta. Posiciones como la de lateral derecho, central, y medio centro, con las posibles marchas obligan a refuerzos. Yen el flanco izquierdo, Saúl y Mario García cubren el puesto, ahora bien, será el nuevo director deportivo quien decida si lo suficiente.

Pero no solo habrá labores de fichar, sino también de gestión. Como el capítulo de posibles ventas, donde es inevitable situar a Andrés Martín. Sus 16 goles y sus 16 asistencias, al margen de su rendimiento deportivo le colocan como uno de los atractivos del fútbol español, no solo para los grandes de la categoría sino también para los equipos de Primera División. El Racing ha repetido varias veces que si alguien lo quiere fichar deberá abonar su cláusula, que no ha querido precisar, pero que es superior a los nueve millones de euros. No es descartable que pueda haber interés también por Íñigo Vicente y Juan Carlos Arana, pero no tiene el mismo escaparate que el sevillano. En cualquier caso, será el nuevo director deportivo quien deba gestionar el debilitamiento o no de la plantilla, no las ventas, que será cosa de un despacho más arriba.

El nuevo inquilino de El Sardinero tiene por delante también una tarea de gestión humana y deportiva: Javi Montero y Juan Carlos Arana. Los dos tienen contrato en vigor y los dos han sido dos futbolistas muy importantes este año, pero no se le escapa a nadie que ambos acabaron el año en una situación deportiva-personal extraña, pese a que ni el club ni los futbolistas lo hayan admitido. Su continuidad está en el aire; Montero tiene un año más de contrato, pero el 'affaire' final en el que su mujer lanzó unos supuestos insultos contra el entrenador tras la eliminación ante el Mirandés –que posteriormente negó– han estirado la cuerda más de lo previsto. En el caso del delantero, con contrato hasta 2028, su lenguaje no verbal final no invita a una situación cómoda. El futuro de ambos dependerá de una gestión empresarial y deportiva nada sencilla para el nuevo, obviamente, arropado por la propiedad y por un José Alberto que está en el centro del huracán. Entre Martija y el entrenador racinguista siempre se dijo que había «sintonía» y eso se presenta como imprescindible para el futuro próximo, en el que el club será exigido más que nunca desde que dejó la Primera División y sin ello el éxito del proyecto se debilita.

Los temas económicos y financieros, pese a que el club vive su mejor momento, también desde que dejase la élite, salpican de lleno a labor del director deportivo, que deberá mediar entre los intereses de la plantilla y los del club, que a veces coinciden, pero en otras ocasiones no tanto. La exigencia es mayor en tanto en cuanto el nivel es más alto. El que venga manejará sí o sí el curso que viene –es decir, este mercado– más dinero que en anteriores ejercicios, dado que el límite salarial de la plantilla va a subir con total seguridad. Los datos que esta temporada se han conseguido en diferentes parcelas le permitirán a la entidad tener el cuarto límite salarial, probablemente, más alto, con permiso de los tres descendidos: Las Palmas, Leganés y Valladolid. Hace dos años se manejaron 7,4 millones de euros y este curso pasado 12,2 que subieron a 13,7 tras la venta de Peque al Sevilla. Falta ver cuánto habrá.

Finalmente, la cantera que es algo que depende de la importancia que realmente le quiera dar el cuerpo técnico del primer equipo. Ahora mismo hay dos futbolistas que llaman a la puerta, Jorge Salinas y Diego Díaz. Ahora bien, no la han derribado y falta conocer qué posibilidades tendrán y cuánto entran en los planes de los que mandan. Obviamente, a menos protagonismo más fichajes con un coste global y con un distanciamiento de la esencia del programa inicial que contaba con La Albericia.

Comenta Reporta un error