Los 60 primeros votos por el color de Piquío

¿El llamativo azul de los últimos 27 años o el histórico negro que se eligió en 1925? El color del futuro pavimento de los Jardines de Piquío está ahora en manos de los santanderinos ... , que pueden votar en el Casino de ElSardinero si quieren mantener el tono actual o volver a los orígenes. La consulta ciudadana se abrió el pasado sábado y estará abierta hasta el día 27. Por el momento, según calcula la azafata de la muestra –la urna está acompañada de una exposición–, han participado «en torno a 60 personas». Lo cierto es que la sala donde se vota no es fácil de encontrar. Ningún cartel lo anuncia en la entrada del edificio y, una vez en el vestíbulo, es necesario subir la escalinata y girar hacia la habitación que se encuentra a la izquierda. El horario es de 17.00 horas a 21.00 y estará abierta domingos y festivos. De hecho, ayer por la mañana, varias personas trataban de acceder al edificio para informarse sobre la votación, pero las instalaciones estaban cerradas: «Bueno, tendré que volver a la tarde a ver si hay más suerte», señaló uno de ellos, tras comprobar que ni el ascensor ni las puertas automáticas se abrían.

En la sala habilitada para votar, el Ayuntamiento ha preparado una exposición que repasa la historia del los Jardines de Piquío desde su inauguración en 1925 hasta el arranque de las obras, a finales de 2024. Además, en el centro de la habitación, se han recreado los dos posibles pavimentos entre los que hay que elegir: el característico azul y el negro, que en persona tira más a gris (con piedras más claras, algunas de un tono verdoso). La primera que apareció ayer por allí fue Eva, con prisa porque se tenía que ir a trabajar. «Puede mirar cómo quedaría cada color», le avisó la azafata, pero Eva tenía clara su elección. «No hace falta, quiero que siga siendo azul, 'azul Santander'». Cuando se enteró que el tono del pavimento se podía votar no se lo pensó y tiene claro que quiere que continúe del color que recuerda. «Antes de que empezasen las obras, me hice una foto con el cartel de los jardines de recuerdo porque es una zona que me trae muchos recuerdos ,de ir a pasear allí cuando era pequeña. Allí me rompí los pantalones una vez que me caí», rememora con nostalgia esta vecina.

En realidad, las dos opciones de suelo tienen mucho en común: es el mismo, pero uno está pintado y el otro no. El negro (más bien gris) es asfalto fundido y, si se elige el azul, se utilizará el mismo asfalto y después se pintará por encima. Con el paso del tiempo y el desgaste, el azul dejaría a la vista el negro que hay debajo. Además de la recreación de cada suelo –con cantos rodados y jardín incluido–, que se puede pisar para que los vecinos puedan comprobar cómo queda cada uno bajo sus pies, hay otra recreación que queda a la altura de las manos para poder palparlos.

Ampliar Recreación del pavimento azul. / Recreación del pavimento negro.

Y al lado de la puerta de la sala está la urna y las papeletas, donde todos los que quieran votar –finalmente se ha abierto la participación también a los no empadronados, que deberán especificarlo entre paréntesis– deberán escribir su nombre, su DNI, y marcar una de las dos casillas: azul o negro. Antes de introducir la papeleta, hay que enseñar el documento a la azafata para que verifique la identidad. «Algunos mantienen el voto secreto y otros te lo cuentan, hay de todo», explica. También hay anécdotas graciosas. «Uno me decía: 'Me han dicho que venga a votar negro porque azul es una horterada, por eso vengo a votar azul'».

La votación aún estará abierta una semana y media más, durante la que vecinos y otros visitantes decidirán el futuro de uno de los parques más representativos de la ciudad. En la consulta realizada por El Diario Montañés en su página web, de las más de 1.200 personas que participaron ayer, el 62% eligió que continuasen del azul actual y el 38% prefería que se recuperase el negro del diseño orginal, que se inauguró hace cien años.

¿La consulta ciudadana retrasará las obras? «Está por determinar»

Las obras de renovación de los Jardines de Piquío arrancaron en diciembre de 2024 con el objetivo de finalizar en julio de este año. Tras la decisión del Ayuntamiento de consultar con los vecinos el color del pavimento, quedaba la duda de si esta votación ralentizará las obras, algo que desde el Consistorio no terminan de aclarar: «Está por determinar si afectará al plazo de las obras». Por el momento, los operarios de las obras han retirado los cantos rodados para rehabilitarlos, han plantado dos palmeras –trasladadas desde el entorno del edificio del antiguo Banco de España– y se está trabajando en acondicionar las zonas verdes.