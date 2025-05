Revilla: «Ahora hay que estar más unidos que nunca»

Daniel Martínez Santander Domingo, 4 de mayo 2025, 22:10 Comenta Compartir

Miguel Ángel Revilla prometió que se mantendría imparcial en el proceso interno para elegir a su sucesor como cabeza de lista del PRC a las ... próximas elecciones autonómicas y, por lo menos en apariencia, lo ha hecho. El todavía secretario general de los regionalistas, que este domingo compareció junto a los dos finalistas de las primarias, no quiso decir qué nombre figuraba en su papeleta, pero sí reconoció que no votó en blanco. Y a partir de ahí, después de esbozar un pequeño esquema de su intervención durante unos minutos que se encerró en su despacho de la sede de la formación, primero repartió cariño entre los tres rivales que ha tenido Paula Fernández en este camino –además de Pablo Diestro, los que no pasaron el primer corte en la Ejecutiva, Javier López Estrada y Guillermo Blanco–, todos ellos «con condiciones extraordinarias y todos ellos han trabajado a mi lado», y después a la ganadora de la tarde: «Tenemos una candidata excepcional. Nadie la conoce como yo y ella conoce el partido como nadie».

Revilla recordó que Fernández ha tenido todo el preso del partido en los ultimos años mientras él se ha ido «desligando poco a poco» y que fue ella la encargada de poner en marcha todos los comités comarcales. «No he conocido a una persona con la capacidad de trabajo como la que tiene esta mujer», insistió el líder regionalista, que recordó especialmente los momentos de la pandemia y todos aquellos días que su sucesora se quedó a comer un bocadillo en el despacho o las noches que durmió en un sofá de Peña Herbosa. «Somos imprescindibles y desde hoy y hasta las elecciones lo vamos a demostrar. Vamos a hacer un grandísimo programa electoral entre todos» Paula Fernández Diputada y vicesecretaria de Organización «Ha sido la vencedora clara y tenemos que salir reforzados del proceso. Ya sabe que me tiene a su entera disposición para trabajar por este partido» Pablo Diestro Alcalde de Reocín «Tenemos una candidata excepcional. No he conocido a una persona con la capacidad de trabajo como la que tiene esta mujer» Miguel Ángel Revilla Secretario general del PRC A los cuatro y al resto de dirigentes regionalistas les puso tarea Revilla. Nada que no hubiera dicho ya. «Lo único que me gustaría es que un partido que me costó tanto crear y luego levantar, ahora no se destruya. Seamos una piña en torno a nuestra candidata y futura presidenta de Cantabria». «Es la candidata de todos. Tenemos que conseguir que el PRC vuelva a ser un partido hegemónico. Unidad, unidad y unidad», insistió al final de una intervención que se centró en esa tarea de futuro. Porque, «aunque es humano que haya resentimientos cuando no se gana, eso hay que olvidarlo». «No hay más que una persona a la que apoyar», volvió a subrayar el todavía secretario general, que garantizó que participará en esa campaña electoral como si él mismo fuera el candidato, yendo a mítines y pidiendo el voto para Fernández pueblo a pueblo. Juntos y en el mismo atril Dos valoraciones más: una sobre el proceso y otra sobre la participación. Contento con lo primero y no tanto con lo segundo. Revilla considera que su sucesión se ha resuelto de una manera «absolutamente democrática». Con unas primarias que eran una experiencia desconocida después de 42 años de un líder indiscutible y que, en su opinión, se ha resuelto bien. Sin demasiadas altisonancias entre compañeros. «Es bueno que lo hayamos experimentado. La única manera de hacer las cosas es como las hemos hecho», concluía después de contraponer lo que ha ocurrido en el PRC con las primarias del PSOE, donde el enfrentamiento entre los dos bandos ha llegado al extremo –y puso ese ejemplo– de acudir por separado a la manifestación del 1 de mayo. ¿Sobre la participación? Dejó claro que le habría gustado que hubiese sido algo superior. La intervención de Revilla fue la más larga y también la que tuvo más contenido. Fernández, visiblemente emocionada y ya con poca voz tras la celebración, y Diestro, que también fue recibido con aplausos en la sede, hablaron sobre todo con la fotografía de su comparecencia ante la prensa conjunta. «Es el encuentro que se merece el partido, que simbolicemos la unión independientemente de los resultados», afirmó el alcalde de Reocín, que como su rival tenía claro que esa imagen había de darse después de abrir las urnas y tras una campaña «limpia» en la que «los dos candidatos hemos dado un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas en casa». Diestro reconoció que su contrincante había sido la clara vencedora, se puso «a su entera disposición para seguir trabajando» por el PRC y cedió la palabra a Fernández que, como Diestro, agradeció el trabajo y la participación de los militantes. «Estoy muy orgullosa de mi partido. Ha dado un ejemplo de participación de todos y cada uno de los militantes. Gracias a los 1.505 militantes que han apoyado mi candidatura. Una candidatura que ilusiona a este partido para ganar las elecciones de 2027», afirmó la ganadora, que con independencia del resultado, puso en valor el proceso de escucha del regionalismo durante las dos semanas de campaña y en la que se ha vuelto a hablar «de los principios de pertenencia a esta tierra y de todas las cosas que tenemos que seguir defendiendo». Está convencida de que les ha servido a los militantes para restaurar la ilusión y el orgullo por el partido y que pondrá las bases de la victoria en las próximas autonómicas. ¿Los siguientes pasos?: «Somos imprescindibles y desde hoy y hasta que lleguen las elecciones lo vamos a demostrar entre todos. Vamos a hacer un grandísimo programa electoral entre todos. Hagámoslo juntos. Escuchemos a todos».

