«No vacunar a tus hijos es de una irresponsabilidad enorme»

–Usted fue uno de los rostros más visibles durante la pandemia. ¿Hemos aprendido algo de aquella experiencia?

–Ha servido para una cosa, para mí, fundamental, que es poner en disponibilidad para uso clínico las vacunas de ARN mensajero, una de las grandes ventajas desde el punto de vista científico y tecnológico del covid. Ahora, ese tipo de vacunas se está empleando para otras infecciones.

–También ha habido una reacción social contra las vacunas.

–Es cierto, ha habido tanto movimiento antivacunas que ha calado en gente. Estamos viendo que en el entorno de los países desarrollados –se ve en Estados Unidos, que hay mucho movimiento antivacunas, se ve en Europa y se ve en España–, ha habido casos de fallecimientos por niños no vacunados, bebés no vacunados de sarampión. Eso es de auténtica irresponsabilidad. Las vacunas han salvado cientos de millones de vidas en el mundo por evitar infecciones y si no, al menos, por evitar las complicaciones que conllevan las infecciones. No vacunar a tus hijos es de una irresponsabilidad enorme, para mí sería de denuncia ante el juzgado, porque los niños han fallecido. Estamos viendo que los casos de infecciones que no debería haber y de ingresos por infecciones y muertes por infecciones en el primer mundo son cada día más frecuentes, y eso no se debe permitir. Vacunar salva vidas, vacunar protege tu vida. Vacunar es barato, es el medio más barato de evitar enfermedades. Y vacunar es seguro.