La agenda cántabra de Óscar Puente: 17 proyectos por más de 7.000 millones

Durante la inauguración de la obra del nudo de Torrelavega, la presidenta Buruaga aprovechó sus ocho minutos y medio de intervención para repasar los proyectos que el Ministerio de Transportes tiene pendientes en Cantabria. Habló de los agravios a la comunidad autónoma por la falta de inversión, los retrasos en las actuaciones en marcha y la falta de noticias de otros compromisos históricos. Como Óscar Puente sabía lo que se iba a encontrar, contraatacó:«Llevamos siete años gobernando con una media de 149 millones de euros de ejecución de adjudicación inversora al año, lo cual supone el triple de los siete años inmediatamente anteriores». Él dedicó casi 23 minutos a repasar todos los proyectos, que suman casi 7.000 millones de euros a medio y largo plazo, de su departamento en Cantabria. Tuvo tiempo de sobra para concretar algunas fechas –no todas, ni mucho menos– y detallar en qué momento del proceso se encuentras las actuaciones que todavía están en licitación.

En funcionamiento Nuevos accesos al Puerto de Santander

En la diapositiva que se fijó detrás del ministro Puente durante su intervención con motivo de la inauguración del nudo del Besaya, aparecían los proyectos más importantes de Transportes en el eje Santander-Torrelavega. Una de ellas, entre las finalizadas, es la del nuevo acceso al Puerto de Santander desde la S-10 para hacer más fluido el tráfico en esta zona de la periferia de la capital. Se inauguró en diciembre de 2022 y costó 24,5 millones.

En funcionamiento Ramal para acabar con el nudo de Torrelavega

Aunque el ministro no quiso obviar los evidentes retrasos de la obra, Puente se centró en los aspectos positivos de la puesta en marcha desde hace justo una semana del ramal que acaba con el nudo de Torrelavega. Con una inversión de 160,9 millones de euros, es el proyecto más relevante que se ha inaugurado en Cantabria tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. La licitación y adjudicación se hizo todavía en la etapa de Íñigo de la Serna (PP) y durante la ejecución se han sucedido tres ministros socialistas.

En ejecución Humanización de los accesos a la capital

La obra, recién adjudicada por 11,6 millones, está a punto de comenzar. Servirá para renovar los accesos a la capital por las nacionales N-611 y N-623, desde la glorieta del intercambiador de Valdecilla hasta el límite con Bezana y desde la glorieta de Cuatro Caminos hasta el límite con Camargo, respectivamente. Se fomentará la movilidad de peatones y ciclistas, mejorando la accesibilidad y funcionalidad de estos tramos de carretera, que luego se cederán a la ciudad.

En ejecución Tercer carril de la A-67 de Barreda a Igollo

El ministro Puente aportó una novedad. Durante el primero de los cinco años que durará la obra, se han certificado ya 8 de los 173 millones de euros del presupuesto total. «No es esta una tierra fácil para hacer carreteras y tampoco admite ningún tipo de atajo», respondió el socialista a Buruaga, que le reclamó reducir los plazos de ejecución.

En ejecución Soterramiento de las vías en Torrelavega

Los trabajos han comenzado con la construcción de la vía auxiliar, pero falta el proyecto como tal, que costará 144 millones, pagados entre Ministerio (50%), Gobierno regional (30%) y Ayuntamiento (20%). Puente confirmó lo que minutos antes ya había anunciado el alcalde de Torrelavega que «en los próximos días se aprobará ese proyecto» para su próxima licitación «en esta segunda mitad del año».

En ejecución Plan de Cercanías y duplicación de vías

«Su ejecución está pensada para interferir lo mínimo posible en el servicio, pero es evidente que los usuarios percibirán el gran cambio que se va a producir en su conjunto, una vez que estén todas las obras culminadas. Es un proceso que requiere tiempo y dosis de paciencia y empatía, porque el mejor servicio en el futuro implica atravesar, a veces, por un periplo ineludible de incidencias». Así se refirió el ministro al conjunto de actuaciones que se enmarcan en el Plan de Cercanías, que suma 1.341 millones y que también incluye los 21 nuevos trenes. Este 2025, por ejemplo, finalizará la duplicación de vía Santander-Muriedas. Estas obras están salpicadas por todo el territorio y se realizan de forma simultánea.

En ejecución Reforma del Desfiladero de La Hermida

Costará en su conjunto 104 millones y la obra avanza según el plazo previsto para poder inaugurarse el verano que viene. «Tras décadas de espera, este ha sido el Gobierno que de verdad está mejorando el Desfiladero con un respeto absoluto al singular enclave natural donde se encuentra», celebró Puente.

En ejecución Autovía A-73 entre Aguilar y Burgos

Aunque la obra está fuera de Cantabria, es fundamental para reducir el tiempo y aumentar la seguridad del viaje a Madrid. Solo están en funcionamiento 22 de sus 71 kilómetros. El Ministerio está ejecutando el tramo entre Montorio y Quintanaortuño y Puente señaló la pasada semana desde Torrelavega que su departamento está trabajando en la redacción del Báscones-Aguilar, el que conectará con la A-67. El presupuesto total aún depende de los proyectos por redactar.

En estudio o redacción Integración ferroviaria de Santander

El presupuesto total se conocerá cuando estén hechas todas las adjudicaciones, pero rondará los 400 millones de euros. Antes de adjudicar, hay que licitar, y este mismo año se encargarán los dos primeros proyectos:el del edificio administrativo y el de la reordenación de vías. Puente confirmó estos plazos. Además, igual que con Torrelavega, permitirá a Santander pagar su parte en diez años, no en tres, como se había firmado.

En estudio o redacción Tercer carril de autovías hasta el aeropuerto

La mejora de capacidad de las autovías A-67 y S-10 en el tramo Santander-aeropuerto costará 86,6 millones. Aquí también hubo anuncio. No se sabe cuándo comenzarán las obras, pero Puente destacó que «en junio remitimos el expediente a evaluación ambiental para recabar la DIA con la que poder finalizar su redacción». Si no hay impedimentos, saldrá a licitación.

En estudio o redacción Cubrición de las vías a su paso por Maliaño

El convenio a tres (Adif, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento) ya está suscrito con igual porcentaje de participación que en Torrelavega y está previsto que las obras arranquen en 2028. Para eso, antes tienen que licitarse y adjudicarse los trabajos, que costarán 12,5 millones.

En estudio o redacción Tercer carril de la A-8 entre Solares y Vizcaya

Aquí no hay plazo para el inicio de las obras, pero sí un avance en la tramitación. Lo anunció Puente: el estudio de impacto ambiental estará listo este año para que dé el visto bueno –si así lo estima– el Ministerio para la Transición Ecológica. En 2026, el anteproyecto saldrá a información pública. Aunque por error el ministro habló de una ampliación de la autovía entre Castro y Vizcaya, Carreteras confirma que sigue en pie la idea de arrancar en Solares. En 2017, se estimó que costaría 495 millones, una cifra que habrá que revisar al alza.

En estudio o redacción Estación intermodal de La Pasiega

Mientras avanza la obra de urbanización del centro logístico, el Ministerio y Cantabria tienen que firmar el convenio para construir la estación intermodal, que pagarán a medias y costará 62 millones. «Estamos trabajando en el borrador y espero que pronto lo tengamos listo para su firma», dijo Puente.

En estudio o redacción Reforma integral de la carretera de Los Tornos

Tras 14 años parado, el Ministerio retomó el proyecto en 2022 al someter algunas de sus partes a información pública. No hay un presupuesto cerrado y Puente tampoco hizo referencia alguna.

En estudio o redacción Tren rápido entre Santander y Bilbao

En este asunto, el ministro vino con noticias, y no son buenas. El resumen es que el estudio de viabilidad económica y alternativas que se realizó no sirve porque no profundiza lo suficiente. Hay que hacer uno nuevo y lo hará dividiendo en tramos el trazado. Ese documento podría decir que el tren es viable económica y técnicamente al 100%, pero también podría limitarlo a algunos tramos concretos. Lo que es seguro es que la estimación de un coste de 2.000 millones se quedará corta.

En estudio o redacción Llegada de la alta velocidad a Cantabria

Es verdad que están en ejecución –con retrasos– los tramos entre Palencia y Alar por 415 millones, pero el proyecto para la llegada a Reinosa aún está en redacción. «Es verdad que hasta que no tengamos el tramo hasta Reinosa, no podremos decir que hay obra de alta velocidad en territorio cántabro, pero eso no significa que no vaya a haber reducciones de tiempo antes», confirmó Puente. Gracias a la obra del viaducto de Nogales –en redacción–, se reducirá el viaje a Madrid en 20 minutos tres años antes.

En estudio o redacción Puerto de San Glorio entre Potes y Vada

Tras el Desfiladero, la intención es continuar la mejora de la N-621 hacia León. El Ministerio –así avanzó Puente– está incorporando al proyecto los condicionantes ambientales que fijo Transición Ecológica. Cuando esté el proyecto, se licitará.

