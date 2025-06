Santander celebra los 30 años de la gran renovación del Palacio de La Magdalena

La gran rehabilitación del Palacio de La Magdalena cumple 30 años y la alcaldesa, Gema Igual, quiso celebrarlo ayer con los regidores que le han ... precedido al frente del Ayuntamiento. Además, anunció junto al concejal de Turismo, Fran Arias, que para festejarlo con vecinos y visitantes están preparando un programa conmemorativo que pondrán en marcha después del verano, cuando terminen las actividades de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Así lo dieron a conocer en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Turismo, donde se informó a los consejeros sobre las líneas generales de estas actividades.

El programa conmemorativo prevé desarrollar jornadas de puertas abiertas, concursos escolares sobre la historia del palacio, certámenes de fotografía, eventos y conferencias sobre el efecto transformador que la rehabilitación ha tenido para la ciudad, cenas temáticas a cargo de restaurantes santanderinos, y diferentes actividades divulgativas que se concretarán a partir del mes de septiembre. La celebración de este consejo de administración coincidió con la fecha exacta en la que se cumplen los 30 años de la inauguración a cargo de los entonces Reyes don Juan Carlos y doña Sofía, el 14 de junio de 1995, tras finalizar las obras para la rehabilitación integral tanto del Palacio como de las Caballerizas y el Paraninfo.

Ampliar Fachada este del Palacio de La Magdalena, en lo alto de la península. Javier Cotera

Igual considera «la importancia de esta fecha fundamental en la historia del Santander moderno» pues, como resalta, «fue el punto de partida de una etapa en la que el Palacio de La Magdalena se ha convertido en un factor clave para el desarrollo de la ciudad y un edificio emblemático que es motivo de orgullo para todos los santanderinos».

Por ello, la regidora quiso agradecer la implicación de los alcaldes que le han precedido en el cargo, Manuel Huerta, Gonzalo Piñeiro e Íñigo de la Serna, cuyo «trabajo y compromiso» con el Palacio permitió la rehabilitación y el impulso del conjunto monumental «como uno de los activos patrimoniales más importantes de Cantabria tanto a nivel cultural como económico». Del mismo modo, Igual expresó su reconocimiento a Juan Hormaechea, cuya gestión durante su etapa como alcalde de Santander permitió que el Ayuntamiento obtuviera la propiedad del Palacio y la península de La Magdalena.

Para ponderar el impacto que este punto de interés tiene para la ciudad, Igual señaló que el Palacio de La Magdalena «ha sido el motor de una inducción de cerca de 380 millones de euros» en los últimos 30 años. En este sentido, resaltó la importancia que tiene para el turismo de congresos y eventos, ya que sus instalaciones acogen anualmente más de cien actividades profesionales, con cerca de 40.000 asistentes y un impacto económico de 15 millones de euros. Además, acoge en torno a otros 150 eventos de diferentes tipologías.

También enumeró que alrededor de tres millones de personas lo han visitado desde su apertura en 1995, a través de los programas de visitas guiadas y asistencia a eventos y bodas. De forma pormenorizada, casi 700.000 personas han realizado alguna de las visitas guiadas ofrecidas por el Palacio de La Magdalena desde 1995, mientras que la península ha registrado una media de 1.400.000 visitantes al año.

En cuanto a las bodas, han propiciado la asistencia de 366.300 personas, mientras que más de 550.000 han asistido a alguno de los eventos, congresos, reuniones, charlas o actividades realizadas en las instalaciones de La Magdalena desde 1995.

Otra rehabilitación en 2020

Aunque no a tanta escala como la de 1995, el Palacio se sometió en 2020 a otra rehabilitación centrada, sobre todo, en arreglar suelos, modernizar las instalaciones y aislar la fachada para evitar la humedad. Una de las actuaciones más llamativas que se realizó hace cinco años fue la unificación de las salas Riancho y Bringas, que es una a raíz del derribo del tabique ubicado entre ellas. Desde entonces es, con perdón del Paraninfo, la habitación más espaciosa que hay en la península de La Magdalena, con un espacio diáfano pensado para albergar 200 personas sentadas cuando se desarrollen cursos y muchas más de pie, para celebrar cócteles o actividades más informales. El Salón de Baile fue uno de los que sustituyó su suelo porque el uso masivo lo había estropeado y ya no era firme, aunque el cambio no es muy notorio porque se encargaron piezas idénticas a las anteriores,