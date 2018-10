Una tonelada de semillas para renovar el césped de la campa de La Magdalena Aspecto de la campa en pleno proceso de regeneración.En primer término, los bloques de hormigón que han sido descubiertos enterrados. : / Celedonio El Ayuntamiento, como hace cada cinco años, restaura este espacio, que sufre mucho con las actividades que en él se celebran JUAN CARLOS FLORES-GISPERT Santander Martes, 30 octubre 2018, 07:19

Cada otoño, el Ayuntamiento realiza labores de mantenimiento y regeneración de la campa de La Magdalena para recomponer el espacio que resulta dañado tras las actividades veraniegas que se celebran en él, como las actuaciones musicales o las pruebas de hípica. La presencia de vehículos, montajes de espacios y gradas, bares y todo lo necesario para las actividades dañan mucho la campa, así como la presencia de miles de personas que pisan el recinto.

Pero, cada cinco años, las labores de mantenimiento y regeneración son más intensas para restaurar este singular espacio al borde de la playa. En esas labores quinquenales se utiliza un sistema que ara la tierra, totalmente apelmazada por el uso de ese espacio. Se trata de que la tierra se airee para, posteriormente, realizar la siembra del césped. Se ha trabajado levantando y moviendo tierra entre quince y treinta centímetros desde la superficie, para proceder a la regeneración del terreno.

El dato 30 días de trabajo se invierten en la renovación y mejora de la campa para devolverle su aspecto

La campa ha sido sometida a labores de rotabateado y escarificación, rastrillando la tierra para que respire. En algunas partes de la campa la tierra estaba «dura como el hormigón», como señalan gráficamente los responsables los operarios. Los trabajos han sido realizados por la empresa Jardines de Santander, que se encarga del mantenimiento de los parques y jardines del municipio. La superficie sobre la que se actúa en la campa es de alrededor de 20.000 metros cuadrados.

Sobre esta amplia superficie del conocido recinto público de propiedad municipal se procederá al sembrado de mil kilos de semilla de césped. Así que el próximo verano la campa estará como en sus mejores momentos, esos que solo se ven cada cinco años, cuando ha sido restaurada y regenerada. En los trabajos en La Magdalena se usan buldozers y motoniveladoras para que el resultado final sea que la campa quede como un campo de fútbol.

Bloques de cemento

En todo este trabajo en la campa se ha invertido un mes y ha aparecido una sorpresa. En el extremo oeste, en las proximidades de la entrada principal a la península, se han descubierto unos bloques de hormigón de época moderna y situados a escasos centímetros de la superficie, a los que no se atribuye ninguna función (ni de contención ni de otro tipo), por lo que se han retirado. No se sabe para qué se usaron, cuándo fueron instalados allí, ni con qué actividad están relacionados. Los promotores musicales que durante años han usado la campa no tenían conocimiento de su existencia. Al parecer, se trata de anclajes de luminarias o farolas que se usaron en algún momento para actividades desarrolladas en la campa y quedaron enterrados.

La campa de La Magdalena es un singular espacio, al borde de la playa en el recinto del palacio real. Fue creada en la época de Alfonso XIII para la práctica del juego del polo y la equitación por la familia real y sus invitados. Aquel recinto reservado es hoy uno de los más populares, por el que pasan cada año miles de personas y visitantes en diversas actividades, como las celebraciones del Día Infantil de Cantabria, que ocupan parte de la Península de la Magdalena.

En la campa también está instalado desde hace veinte años un bar- chiringuito con terrazas que el Ayuntamiento pretende hacer desaparecer. En su espacio se levantará algún tipo de negocio hostelero, sin determinar, pero, en cualquier caso, en un edificio de calidad, que no será copia de ninguno de los inmuebles cercanos, como la antiguas Caballerizas, hoy residencia de estudiantes y profesores y espacio de hostelería, o la denominada Casa de los Guardeses.

Precisamente esta última edificación también será sometida a mejoras, para convertirla en oficinas y en sede del Convention Bureau, según los planes municipales dados a conocer hace meses. El edificio debe se sometido a una profunda restauración y mejora, adecuando sus instalaciones (en la actualidad oficinas en desuso y en estado de abandono) a las necesidades de los próximos trabajadores que las ocupen.