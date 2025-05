Las charlas TEDx en La Magdalena rozan el lleno tras alcanzar su 90% de aforo

Cada vez queda menos para la celebración de las charlas TEDx en Santander, que se llevarán a cabo en el Palacio de La Magdalena el ... día 16 de este mes. Tan poco queda que ya se ha ocupado el 90% del aforo disponible marcado por la organización. El espacio es para cien personas –de distintos puntos, como Londres, Madrid, Valencia, Barcelona, y por supuesto, Santander– que acudirán a la capital cántabra «a título personal con la idea de poder inspirarse gracias a los ponentes». Bajo el lema 'Del norte al mundo', TEDx Jardines de Pereda', que es como se llama el evento, quiere «dar voz» a profesionales que desde la región «están impactando mundialmente». «Son historias que merecen ser contadas. Estas personas no salen ni en redes sociales ni en otros canales, porque tampoco lo necesitan, y esta iniciativa pretende ponerlas en valor».

Así lo indica uno de sus organizadores, José Manuel Colsa, quien explica que dieciséis profesionales relevantes de Cantabria ofrecerán charlas «inspiradoras y de superación personal» relacionadas con el deporte, la ciencia, la tecnología, el arte y la creatividad, entre otros ámbitos. Lo harán en un tiempo establecido de 15 minutos, extensible hasta los 18, en los que darán a conocer «todo el trabajo que hacen en la sombra».

Ampliar El organizador TEDx Jardines de Pereda, José Manuel Colsa. DM

Y esa duración es lo que, según Colsa, más preocupa a los ponentes, porque «ven complicado» transmitir toda su idea en ese tiempo marcado por la propia organización como requisito para celebrar la charla. «Nos ha costado que condensen la información, porque están acostumbrados a hablar mucho, pero no de manera breve y para que perdure su idea», apostilla el licenciatario de la cita. «La transversalidad de este evento nos ofrece que el público se sume a estas charlas, sean o no de su sector», continúa Colsa, tras añadir que ya se han hecho con su entrada perfiles «de todo tipo y muy diverso». Según reitera, esta iniciativa no tiene un carácter «sectorial, sino que es tan transversal que puede afectar a cualquier persona».

Aumento de público

Según indica Colsa, la celebración de esta edición de 'TEDx Jardines de Pereda' se tiene que llevar a cabo bajo unas «reglas estrictas», de las que destacan dos. Una de ellas es la mencionada anteriormente, relacionada con la duración de las charlas. La otra tiene que ver con las butacas disponibles para el evento, ya que solo pueden asistir cien personas. Esto se debe a que la propia entidad 'TED' «limita» la licencia hasta que un organizador no acuda a una ponencia oficial de la compañía estadounidense. «Iré en septiembre a una charla TED, en Viena, sobre inteligencia artificial», señala Colsa, quien celebra que con su asistencia a este evento «nos va a permitir dar continuidad y deslimitar el nuestro». «Podremos llenar el Palacio de Festivales y que en el público haya 600 personas», dice con ilusión este joven de 23, que confiesa que la organización de esta iniciativa le ha resultado «un trabajo complejo, pero con un proceso que ha sido muy bonito».

«Conexión y reflexión»

Este evento reunirá a tres campeones olímpicos de la región en una mesa redonda en la que participarán Alejandro 'Jan' Abascal (Moscú 1980), José Emilio Amavisca (Barcelona 92) y Ruth Beitia (Río 2016). En la mesa, que estará presentada por Quico Taronjí y moderada por Juan Carlos de la Fuente. Este trío, que alcanzó la gloria en su respectiva modalidad, hablará de «esfuerzo, superación y de cómo ha cambiado la preparación para lograr el oro olímpico».

Asimismo, esta iniciativa contará con trece charlas en las que personas relevantes de Cantabria de diversos ámbitos protagonizarán ponencias «de alto impacto», con las que crearán «conexión y reflexión» en el público. «Es un evento muy íntimo en el que te puedes acercar y preguntar tus dudas al ponente», afirma Colsa.