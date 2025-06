Una feria para que volver a empezar no tenga edad

Laura Masegosa Torrelavega Martes, 24 de junio 2025, 07:27 Comenta Compartir

Ana Cobo tenía 52 años cuando cerró la tienda de decoración en la que trabajó durante más de dos décadas. «Era mi vida, lo di todo por ese negocio, pero la pandemia y la digitalización se lo llevaron por delante», cuenta con el currículum en mano y una carpeta llena de certificados. Ana fue una de las cerca de 200 personas que acudieron el pasado viernes a la segunda edición de la Feria de Empleo para mayores de 45 años organizada por la Cámara de Comercio de Torrelavega.

Veintitrés empresas participaron en esta jornada que busca romper barreras y devolver la confianza a quienes, pese a su experiencia, siguen encontrando puertas cerradas por culpa de la edad. Un evento pionero en España que el año pasado convirtió a Torrelavega en la primera ciudad del país en organizar una feria de estas características, y que ahora ha sido replicado por al menos nueve cámaras más.

«Yo soy electricista. Tengo 57 años y llevo parado desde 2020», explica Roberto Fernández, que se interesó especialmente por las ofertas del Grupo Nortempo. «Están buscando operarios para el sector metal y carretilleros. Justo lo que yo he hecho toda mi vida. Me han cogido el currículum y me han dicho que me llamarán para una entrevista. Con eso ya me voy contento».

Nortempo ofreció vacantes en sectores muy diversos: metal, alimentación, administración o logística. «Nos interesa el perfil senior porque muchas veces son los que de verdad saben moverse en entornos complejos, tienen formación y saben trabajar en equipo. Lo que falta a veces es oportunidad» comentaba una de sus responsables.

Como él, muchas personas mayores de 50 se enfrentan a una paradoja cruel: la experiencia que durante años les hizo valiosos, hoy se convierte en una losa cuando buscan trabajo. «Llevo más de 30 años en administración y ahora solo me ofrecen sustituciones o contratos temporales, a veces incluso solo de semanas», señala Marta Castro, de 49 años, que habló con responsables de Amica, entre otros. Esta entidad ofertó puestos administrativos, logopedas, técnicos de mantenimiento y otras plazas para personas con y sin experiencia. «A mí lo que me da esperanza es que al menos escuchan. Aquí te miran a los ojos y no al año de nacimiento».

Nestlé también estuvo presente, ofreciendo empleos de producción de operarios para su campaña de bombones. ¿Lo malo? La temporalidad. ¿Lo bueno? No buscan experiencia previa. «No pedimos experiencia. Si tienen un grado superior o estudios, los formamos nosotros», explicaban desde su mesa. Una propuesta que captó la atención de muchos, incluida la de Javier Peña, de 46 años, que trabajó más de una década en la hostelería y busca ahora «algo más estable y compatible con la familia».

Fernando Romay, exjugador de baloncesto y uno de los invitados especiales de la jornada, fue el encargado de aportar la nota de motivación y humor. «La edad es un número, pero el talento es eterno», dijo entre risas, animando a los asistentes a «reinventarse sin miedo y a creerse lo que valen».

El concejal de Hacienda de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, recordó que en la ciudad hay actualmente más de 1.800 personas desempleadas mayores de 45 años. «Son más del 50% de nuestros parados. A veces centramos el foco solo en el empleo juvenil, pero esta franja está claramente olvidada. Y no puede ser», insistió.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos Augusto Carrasco, destacó el papel de estas ferias para «visibilizar el talento que aún no ha sido aprovechado». Recalcó que el edadismo —la discriminación por edad en los procesos de selección— es la segunda causa de exclusión laboral en España, y que solo el 16% de las empresas llevan a cabo acciones concretas para revertirlo.

El pasado viernes, sin embargo, en los salones de la Cámara se respiraba otro ambiente. El de quienes, como Ana, Roberto, Marta o Javier, no han perdido la ilusión. Y el de empresas dispuestas a mirar más allá de una fecha de nacimiento. Porque tener más de 45 no es el final del camino, sino el principio de otra etapa. Solo hace falta que alguien abra la puerta.

