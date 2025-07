Robera 2000 derriba una casa en Ernest Lluch para levantar más de cien viviendas en el solar

Robera 2000 es una de las promotoras con más obras activas en la zona de Monte y Cueto –también conocido comoSector 5–, en Santander. Han ... construido en la calle Ernest Lluch, Jorge Sepúlveda, Sor Ramona Ormazábal y la S-20, entre otras. Y a su larga lista de promociones –algunas ya vendidas hace años; otras en construcción y otras aún en proyecto– se suma la que levantará en la intersección entre las calles Ernest Lluch y La Torre. Allí, a escasos metros de la rotonda, acaban de derribar una casa para despejar el solar donde levantarán entre 100 y 125 viviendas. La construcción tendrá una planta baja más seis alturas, como los edificios próximos, aunque aún quedan por definir los detalles, ya que el proyecto está en una fase muy inicial.

Como explican fuentes de la empresa, ya tienen listo el estudio de detalle y están pendientes de que se apruebe en el próximo Pleno municipal –que se celebrará el 31 de julio–. A partir de ahí, lo siguiente será definir el proyecto básico, que Robera 2000 prevé tener listo para después del verano, y donde se reflejará mucha más información sobre esta promoción de viviendas. De ahí a que haya movimiento aún quedará tiempo, ya que la estimación de la promotora es que la maquinaria empiece a dar forma al inmueble dentro de año y medio.

Aunque aún queda un largo camino para que la promoción esté lista, el proyecto ya es evidente en el Sector 5 por el derribo de la casa que había en la finca. Allí, quedan ahora los escombros de la edificación: tejas, madera, restos de paredes e incluso algún mueble viejo, como sillas.

Robera 2000 está construyendo –y ya tiene en venta– viviendas en otras tres promociones de esta zona. Una de ellas es la urbanización La Finca del Mansín, en la calle El Mansín, a un kilómetro aproximadamente de la casa recién derribada. Esta promoción consta de cinco edificios con 77 viviendas colectivas, además de seis viviendas pareadas dos a dos. Otra de las promociones en las que trabaja es Residencial El Sauce, en la S-20, al lado del McDonald's y Lupa. Este inmueble cuenta con 50 viviendas y un gran zócalo para comercios en la planta baja, que aún se desconoce si ocupará una única marca –como un supermercado– o varias –podrían ser cuatro negocios–. La tercera promoción que está desarrollando Robera 2000 en esta zona es Residencial El Tejo (en La Pereda, Cueto), con 54 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, garaje y trastero, piscina y zonas verdes ajardinadas.

Otra finca donde edificará próximamente esta promotora es la que hace años acogió la Granja del Poni –en la S-20–. Hace algo más de un año llevaron a cabo las labores previas de demolición de varias naves que había allí como paso previo a la construcción de viviendas, aunque aún no han comenzado a edificar.

Más obras en la zona

Robera 2000 no es la única promotora interesada en construir en Monte y Cueto, ya que se trata de una de las principales zonas en expansión de Santander. Otro de los solares vacíos donde se va a construir se encuentra en la calle Aviche. En enero de 2023, el Ayuntamiento concedió licencia de obra para derribar un conjunto de edificaciones en mal estado ubicadas en este vial de Monte y sus aledaños. Según explicaron, los inmuebles preocupaban a los vecinos de la zona por la falta de seguridad e insalubridad. Se trataba de tres cobertizos, tres naves de una planta y una vivienda unifamiliar de tres plantas, con una antigüedad de más de 100 años. A pesar de que una promotora solicitó licencia de derribo, de urbanización y de construcción de edificio, que podría albergar hasta doce viviendas, a día de hoy no hay movimiento en esta parcela. Muy cerca, a unos 400 metros, se derribó una nave de algo más de 1.000 metros cuadrados entre las calles La Torre y Aviche. En esta finca, que pertenece a la Sareb, aún no está previsto edificar. Y un poco más arriba de este solar, cerca del colegio Jardín de África, hay otra finca vallada y, según ha podido saber este periódico, dentro de un tiempo habrá un parque público.