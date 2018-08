Bustamante y Pastori reinan en La Lechera Luis Palomeque El cantante cántabro cerró el festival Vive la Feria de La Lechera bajo un intenso aguacero DAVID CARRERA Torrelavega Lunes, 13 agosto 2018, 20:38

El cántabro David Bustamante cerró el pasaso domingo el festival Vive la Feria bajo una intensa lluvia que no impidió que los miles de seguidores, en su mayoría chicas, asistieran entregados durante algo más de una hora al recital del de San Vicente de la Barquera en La Lechera.

Antes, María Rosa García García 'la Niña Pastori' puso el toque más sureño y flamenco al festival que durante todo el fin de semana ha sumado más de doce horas sobre el escenario de las instalaciones de la Feria de Muestras.

A pesar del aguacero, fue una noche para el recuerdo y llena de emociones la que vivieron los centenares de personas que acudieron al recinto ferial para ser testigos una de las actuaciones musicales más esperadas de las fiestas de La Patrona, la de David Bustamante. El cantante cántabro fue el encargado de cerrar el cartel de los conciertos de La Lechera y lo hizo a lo grande, con toda la épica que acompañó la intensa lluvia caída en algunos momentos del recital. Paraguas en mano, con chubasqueros, o a pelo, el público aguantó estoicamente durante la hora larga que duró el directo y en el que el ex de OperaciónTriunfo no se dejó ningún tema de su repertorio en el tintero.

Los asistentes lo pasaron en grande y se volcaron con el artista, que con su garra y emoción sobre el escenario puso a todos los nervios a flor de piel. El público respondió con halagos y de la mejor forma posible: cantando a viva voz los grandes éxitos del repertorio del solista de OT.

El cantante se mostró «encantado» de estar en Torrelavega y de cerrar el certamen por el que a lo largo del fin de semana han desfilado artistas de la talla de Ramoncín, Jarabe de Palo, Revólver, Marta Sánchez, Rosario Flores o Mikel Erentxun. El recinto de la Feria de Muestras se consagró como epicentro de la fiesta. No solo los torrelaveguenses disfrutaron de la noche, ya que acudieron visitantes de diversos municipios de la provincia, de norte a sur, e incluso de fuera de la región. Como Ana y sus amigas, que se acercaron desde Asturias porque «Bustamente es el mejor artista». «Hemos venido por la mañana, fuimos a la playa, en San Vicente, en la tierra de David, y luego a Torrelavega al concierto. El Año pasado también nos acercamos cuando actuó en las fiestas de Tanos, en las que por cierto también llovió. No sé que tiene Bustamante con el agua, que le llama, pero no importa porque sus conciertos son una pasada», explicó.

Descuido de Marta Sánchez

Torrelavega bailó al ritmo de la música no solo con David Bustamante, ya que además del cántabro pisaron el escenario Niña Pastori, aún de día, y Maneras de Vivir. Mención aparte merece esta modesta banda que versiona temas legendarios del pop rock español, canciones de Hombres G, de Fito y Fitipaldis, Sabina..., todo ello con mucho gusto y estilo. Como dirían los taurinos, muy aseado lo que hace que el público se entregue con facilidad. Sin embargo una de las protagonistas de los conciertos de la Lechera ha sido Marta Sánchez, y no precisamente por sus cualidades vocales, sino porque en un momento de su actuación en la noche del sábado en un descuido se le calló el vestido.

El público de las primeras filas se sorprendió al ver el torso desnudo de la cantante, que compartió cartel con Mikel Erentxun y Rosario Flores en la segunda jornada del festival Vive laFeria. La sorpresa de la velada tuvo lugar mientras la ex de Olé Olé interpretaba el tema 'Critical', perteneciente a su álbum '21 días', momento en el que se le desabrochó la parte superior de su vestido. La artista, que cambió de vestuario hasta en tres ocasiones, comenzó su actuación con 'Soldados del amor', 'Dime la verdad', 'Ahora mando yo'. y 'Desconocida'. En la parte central de la actuación siguió con las canciones 'Faith', 'Freedom', 'Levántate', '21 días', 'Arena y sol', 'Critical', 'Quiero más de ti', 'Desesperada', 'No controles', y 'Soy yo'. Para acabar en el tramo final con 'Mi cuerpo pide más' y 'La que nunca se rinde'.