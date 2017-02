"A partir de mitad de carrera ya vi claro que era oro"

Mientras todo su entorno disfrutaba de las fiestas navideñas, Irene Pelayo (Esponzués, 1980) hacía miles de sacrificios para no salirse ni un centímetro de la dieta y el plan de entrenamientos que le había impuesto su preparador de cara al Nacional de media maratón. En los últimos tres meses, no ha sabido lo que era un polvorón, ni cumpleaños de amigos o fiestas familiares. Un tremendo esfuerzo que ayer tuvo recompensa. «¡Campeona de España!, es que suena muy fuerte. Y no sólo eso, es que lo he conseguido con un tiempo de 1:12:09», explicaba con emoción la atleta del Piélagos. Mientras esperaba en el aeropuerto de Barcelona para volver a casa, le daba igual que su vuelo estuviera a punto de suspenderse por el temporal. Ella ya tenía su medalla de oro.

Pelayo, que compartió el protagonismo en la prueba disputada ayer en Granollers junto con el segoviano Javi Guerra, campeón de España en categoría masculina, controló la carrera desde el principio. Aunque reconoce que el triunfo ha sido una sorpresa, sí que se sentía con fuerza para luchar por las medallas. Mucho más cuando tomó la salida a primera hora de la mañana. «En el kilómetro ocho de la carrera me di cuenta de que tenía muchas opciones, a mitad de la prueba ya me veía con el oro en el cuello y a partir del 18 ya fue casi definitivo».

La clave, seguir al pie de la letra la estrategia diseñada junto a su equipo. Porque aunque era la primera vez que corría en la cita barcelonesa, el trazado estaba totalmente estudiado. Tras un arranque conservador a un ritmo de 3:29 por kilómetro, al pasar el ecuador metió una marcha más: «Sabíamos cómo hacerlo y seguimos el plan al pie de la letra. Hemos pasado la marca de 10.000 metros en 35 minutos y al final hemos hecho un tiempo de una hora y doce, así que ha salido como esperábamos». «Mi liebre, Fran Rodríguez, me iba cantando todo. Las cuestas, las bajadas... Esa tranquilidad que me daba ha sido fundamental», apunta la flamante campeona, una habitual en los podios de Cantabria que desde ayer ya tiene un título nacional.

A pesar de que la atleta del Piélagos llegó a la meta con 36 segundos sobre la segunda clasificada, Gemma Steel, antes de encarar la línea de meta tuvo un emocionante duelo con la británica. Escapadas ambas del grupo perseguidor, a partir de mitad del maratón pelearon por correr en cabeza de carrera. «Tiraba yo, me descolgaba, y me cogía. Después al revés... Al final pude hacerme yo con el triunfo, todavía no me lo creo», repetía Pelayo desde el aeropuerto. Porque esta victoria, la más importante de su trayectoria deportiva hasta el momento, llega después de superar dos lesiones de gravedad en el ligamento cruzado de la rodilla. «Después de eso...». La alegría para la cántabra habría sido completa si su paisana Paula González Berodía, que también se desplazó hasta Granollers, hubiera estado con ella en el podio. La de San Felices tuvo problemas musculares antes de tomar la salida y prefirió reservarse para competir dentro de tres semanas en Sevilla. «Una campeona nacional en maratón y la otra en media. Es una gran noticia para el atletismo femenino de Cantabria».

Un paso más

Ahora, después del oro de ayer y el récord personal en la disciplina, se plantea dar un paso más. Sin prisa, pero sin pausa. La idea de completar una maratón le ronda por la cabeza. «A medio plazo, eso llegará». Y mientras tanto, a celebrar con la familia y los amigos que es la mejor sobre 21 kilómetros y preparar las próximas citas deportivas. La más inmediata, el Campeonato de España de campo a través por clubes que disputará el próximo 19 de febrero en Oropesa. «También Nuria Lugueros ha ganado el cross de Valladolid. En el Piélagos no se pueden quejar de sus atletas. Por suerte, nosotras tampoco».