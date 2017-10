Los últimos pasos para instalar el Metro TUS en el centro se dan en Calvo Sotelo Espacio destinado a motos que será suprimido la próxima semana para dar paso al carril rápido del futuro Metro-TUS. / María Gil Lastra Se cambian pasos de peatones, se instalan nuevos semáforos, se ha trasladado un quiosco y quitado aparcamientos. Los contenedores irán sobre las aceras JUAN CARLOS FLORES-GISPERT Santander Sábado, 14 octubre 2017, 13:50

La Avenida de Calvo Sotelo, en pleno centro de la ciudad, está siendo transformada con cambios que cuando acaben las obras serán inperceptibles pero que mantienen aceras levantadas y hacen desaparecer aparcamientos.

Se ha cambiado un paso de peatones, se ha trasladado un quiosco para ensanchar la calzada, están siendo instalados nuevos semáforos para regular el tráfico y se trasladan los grandes contenedores de residuos y basuras a las aceras. Todo para conseguir una vía rápida por la que circularán a partir de enero los nuevos autobuses articulados del denominado Metro-TUS que conseguirá reducir el tiempo del transporte de viajeros en la ciudad, según los planes del Ayuntamiento.

Los nuevos autobuses miden dieciocho metros de longitud, por lo que también está siendo ampliada la longitud de las paradas desde Puertochico hasta el Ayuntamiento. Antes de fin de noviembre, cuando se inicie la campaña de Navidad y las calles del centro se llenen de gente, la avenida de Calvo Sotelo estará libre de máquinas y obras.

Leer más La instalación de las dos rampas mecánicas en la calle Lope de Vega se inicia la próxima semana

La obra para que circulen los grandes autobuses sin interrupción obliga a dos cosas. La primera, que los semáforos no se les pongan en rojo, de manera que no deban parar y se ralentice el servicio. Además, no deben tener obstáculos en su camino para que el servicio sea rápido, por lo que se han eliminado todos los aparcamientos de coches y motos desde Puertochico hasta el Ayuntamiento y se están retirando los contenedores de la calzada para instalarlos sobre las aceras.

También ha sido retirada la ampliación de aceras que se realizó hace años para instalar un quiosco de prensa, que ha sido trasladado frente a la fachada del Banco Santander y se ha devuelto el paso de peatones de Calvo Sotelo a la altura de la Seguridad Social a su estado original, no invadiendo la calzada. Es decir, ha sido reducido cuando hace varios años años fue ampliado. También ha desaparecido delante de la Catedral la parada de taxis, que ha sido desplazada hasta la calle de Isabel II, entre Emilio Pino y Cádiz.

Todas estas modificaciones en Calvo Sotelo acabarán con el fresado del viejo asfalto para colocar el nuevo y posteriormente pintar la señalización vertical. Eliminados todos los obstáculos para la circulación del autobús por una vía preferente (pasos de peatones, aparcamientos y contenedores de basuras), la idea está lista para que se desarrolle. Pero habrá que contar con los conductores acostumbrados a parar junto a las aceras para realizar recados, esperar a pasajeros o descargar material. Así que la Policía Local se tendrá que dedicar a impedir estos aparcamientos de unos minutos, porque interrumpirán el tráfico del nuevo servicio de autobuses rápidos.

Cambios en las líneas

Como explicó recientemente el concejal de Movilidad Sostenible, Ignacio Quirós, responsable del servicio de Transportes Urbanos de Santander (TUS), «la entrada en funcionamiento del Metro-TUS tendrá lugar en los primeros meses de 2018 y la reorganización de las líneas se dará a conocer en breve».

Quirós explica que, «en la actualidad, se están realizando simulaciones del funcionamiento de los cambios en las líneas y sus frecuencias, de acuerdo con el Grupo de Investigación de Sistemas de Transporte de la Universidad de Cantabria», de manera que cuando este finalizada la reestructuración se dará a conocer a los trabajadores y a los usuarios, «puesto que podría variar el diseño de las líneas».

El concejal reitera que el nuevo sistema de transporte Metro-TUS mejorará notablemente el servicio que los autobuses municipales prestan a los ciudadanos, puesto que se incrementarán las frecuencias, se reducirán los tiempos de desplazamiento y mejorarán las conexiones con las áreas más alejadas del centro, como el Parque Científico, Cueto o Monte, entre otros lugares.