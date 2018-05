Condenan al Ayuntamiento de Torrelavega al desalojo del complejo deportivo Óscar Freire Vista de las instalaciones del complejo deportivo Óscar Freire. / Luis Palomeque La sentencia también obliga al Consistorio a pagar a Sniace unos 20.000 euros por el uso y disfrute de estos terrenos desde el pasado 20 de abril DAVID CARRERA Torrelavega Miércoles, 30 mayo 2018, 07:17

El Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Torrelavega ha condenado al Ayuntamiento al desalojo de las instalaciones del complejo deportivo Óscar Freire y del edificio de las antiguas escuelas del barrio San Gil en respuesta a la demanda presentada por Sniace. La sentencia, que puede ser recurrida en un plazo de 20 días, también condena al Consistorio al pago de 242,57 euros por día que transcurra en posesión de estos inmuebles, desde el pasado 20 de abril hasta el 10 de julio, fecha en la que está fijado el lanzamiento de bienes, y cuya cantidad total asciende a 19.648 euros.

Este juzgado da por resuelto el contrato de arrendamiento entre el Ayuntamiento y Sniace sobre los terrenos del complejo deportivo Óscar Freire y el edificio del barrio San Gil, lo que implica el desalojo de estas instalaciones antes del 10 de julio. El fallo del tribunal responde a la demanda que la empresa había planteado para solicitar la expiración del contrato que ambas entidades mantenían desde el 20 de abril de 1999, por un periodo de 12 años y con una renta anual de unos 88.500 euros.

El juez reconoce que tras el acuerdo del Pleno de la Corporación del 27 de julio de 2017, el Ayuntamiento reconoció adeudar a Sniace la cantidad de 531.224 euros por los seis años de disfrute de las instalaciones desde el 20 de abril de 2011 al 20 de abril de 2017, junto con los intereses legales correspondientes. Finalmente, y como recoge la sentencia se fijaron los intereses devengados hasta la fecha de acuerdo del pleno y lo declaraba compensado con las deudas concursales que el Consistorio ostenta frente a Sniace.

Así, resultó compensada la cantidad total de 599.987 euros, aceptada por Sniace, en concepto de rentas de las anualidades desde 2011 hasta el 20 de abril de 2017. A pesar de dicho pago, el Ayuntamiento continuó ocupando las instalaciones por lo que la empresa demandante presentó la demanda judicial de desahucio para lograr el desalojo de los inmuebles. El Ayuntamiento reconoce la existencia del contrato así como la expiración el 20 de abril de 2011, tras los doce años inicialmente pactados, no obstante entiende que se ha venido produciendo una «tácita reconducción en su duración alcanzando el momento actual». Y pone de manifiesto que se han venido abonando las rentas de dicho contrato en virtud de compensación aceptada por parte de la empresa, acordándose el pago mediante esta fórmula hasta el 20 de abril de 2018. Asimismo, los letrados del Consistorio aportan una nueva resolución por la que se acuerda el pago por compensación de rentas del ejercicio 2018-19, hasta el 20 de abril del año próximo.

En su demanda Sniace también solicitaba la condena al Consistorio a dejar libres las fincas sujetas al arrendamiento y al pago de 242,57 euros por día que transcurra en posesión de los inmuebles que componen el complejo deportivo desde el 20 de abril de 2017. El contrato vencía el 20 de abril de 2011, cuando la empresa notificó al Consistorio su vencimiento y le solicitó la puesta a su disposición de las instalaciones deportivas y del edificio de las escuelas, situado en la plaza del barrio de San Gil, un requerimiento que no fue atendido y que reiteró en tres ocasiones más (28 de septiembre de 2011, 15 de febrero de 2013 y 9 de abril de 2015). El último lo realizó el 2 de junio de 2016, al que el Ayuntamiento respondió interesando el desglose de las cantidades adeudadas desde la finalización del contrato y que fue remitido junto con los intereses por daños y perjuicios ocasionados, según la empresa, hasta un total de 771.472 euros.

En su sentencia el juzgado entiende que resulta «claro» que la voluntad de la empresa desde la expiración del contrato inicial fue la de recuperar la posesión de los terrenos y no permitir la continuación de uso por parte del Consistorio. Aún así, apunta, que el Ayuntamiento continuó en la posesión de los inmuebles a pesar de tener conocimiento de los reiterados requerimientos de Sniace para recuperarlos y de que no había acuerdo expreso para que siguiera haciéndolo. Asimismo, el fallo recoge que existe la voluntad «clara» de la demandante de no continuar con el contrato de arrendamiento tras el 20 de abril de 2017, manifestada con la presentación de la demanda, lo que constituye un signo «inequívoco» del requerimiento de recuperación de los terrenos e inmuebles. Es por lo que considera que la pretensión de desahucio por expiración de plazo debe prosperar y apunta que, respecto a la reclamación de rentas debidas, constan abonadas mediante compensación las cantidades hasta el 19 de abril de 2018.