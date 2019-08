Cómo hacerte un alisado de keratina en casa 22:25 BELLEZA DMODA Comparto este tratamiento que os permitirá manejar con facilidad el cabello durante varias semanas ALEXANDRA PALAZUELOS Viernes, 23 agosto 2019, 12:37

¡Hola, 'happylovers'! «A grandes males, grandes remedios». No es una frase mía, pero encaja a la perfección con este vídeo. Un día más, me encontraba enredando en casa, tenía que probar algo nuevo y quería sorprenderos. Así que hoy os enseñaré cómo hacer un alisado de keratina en casa y, además, vais a ver el resultado unos días después.

Es importante que sepáis que este alisado no es como el de la peluquería. De hecho, yo me lo he hecho porque el definitivo me da ahora mismo un poco de miedo, por si me aburro. Ya que, como sabemos, soy un culo inquieto... De esta manera, voy a estar cómoda durante unas diez semanas.

Cara de satisfacción con el después del tratamiento. / DM

Ahora es vuestro momento, tenéis que seguir los pasos y ante cualquier duda, me podéis preguntar. Si queréis más dosis de belleza y buen rollo, siempre podéis visitar mi canal de YouTube, con originales tutoriales de maquillaje, una suma de consejos 'beauty' y mis intensivas revisiones de productos con todo lujo de explicaciones.

