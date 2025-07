Dynasol pone en marcha en Gajano «la mejor fábrica de caucho de Europa» tras invertir 72 millones

«Estamos en Cantabria y queremos seguir en Cantabria». Son las palabras con las que ha cerrado su discurso el director general del Grupo Dynasol, ... Felipe de Jesús Varela, en la inauguración de la nueva línea de producción de caucho de estireno-butadieno (SSBR) ubicada en la fábrica de Gajano. Una dotación que implica una apuesta de la compañía por su fábrica en la región, puesto que lleva aparejada una inversión de 72 millones de euros. Las nuevas instalaciones permitirán aumentar la producción de la factoría en 20.000 toneladas de caucho para suministrar a sectores emergentes como los vehículos eléctricos o la electrónica.

Dynasol ha celebrado este miércoles la inauguración y puesta en marcha de su nueva línea productiva, que finalmente ha conllevado un esfuerzo inversor de 72 millones de euros (por encima de los 65 que estaban anunciados) y que «nos coloca como el mejor centro de producción de caucho sintético de Europa». No sólo eso, Varela ha anticipado que el grupo próximamente impulsará más proyectos en su planta de Gajano por valor de otros 24 millones de euros, aunque no ha querido compartir en qué consistirá el nuevo proyecto que está en ciernes.

«La competitividad actual y en un momento de alta incertidumbre como el actual nos obliga a mantenernos activos, el momento no espera porque todo el mundo se está moviendo y nos tenemos que subir a la ola», ha dicho el director general, al tiempo que ha incidido en que la apuesta sigue fuerte por asegurar el futuro de su planta en Cantabria, con más de medio siglo de historia. En la misma dirección ha apuntado Josu Jon Imaz, el consejero delegado de Repsol (la planta de Gajano es fruto de la unión de la multinacional multienergética con el Grupo KUO). El mismo ha apuntado que «todos tenemos que llevar a cabo esfuerzos para que haya estabilidad» y ha incidido en que «vamos a trabajar para llevar al límite la capacidad productiva de la nueva planta, que puede llegar a 25.000 toneladas pronto».

Tanto Varela como Imaz han recalcado el «importante apoyo» que han encontrado siempre por parte del Gobierno de Cantabria. Y esta vez no fue menos. La presidenta del Ejecutivo regional, María José Sáenz de Buruaga no se perdió la inauguración, que contó con una visita guiada para ella, el resto de representantes políticos y clientes y a la que no se permitió el acceso de la prensa. Buruaga se mostró feliz de ver cómo concluía uno de los primeros proyectos que visitó cuando tomó las riendas del Gobierno, en pleno desarrollo de las obras. «Es un orgullo ver que un gran proyecto se ha convertido hoy en una gran realidad», ha dicho.

Para Buruaga, es un «claro ejemplo de la apuesta» de la compañía por Cantabria, desde donde exporta el 90% de su producción a 70 países del mundo. A su juicio, esta nueva línea de actividad fortalece y apuntala la competitividad de la empresa y su futuro, genera empleo de calidad con 20 nuevos puestos de trabajo.