Qué prefieren los santanderinos, ¿achicharrarse o el calabobos?

Tras quince días marcados por una inusual ola de calor, Santander ha vuelto a vestirse de gris, con cielos nublados y lluvias constantes. El brusco ... giro ha sorprendido a muchos santanderinos, quienes expresan opiniones desiguales: algunos celebran el regreso de las temperaturas frescas y la lluvia, como Gustavo Irusta, que manifiesta que para él la de este miércoles «es una temperatura agradable», mientras que otros confiesan echar de menos el sol y el calor. Pablo García opina: «Por preferir, prefiero el calor, a mí es que el tiempo nublado no me gusta». Además, los termómetros han bajado «muy rápido, anteayer 34 grados y hoy veinte», declara Heyuan Chen. Este contraste refleja no sólo la diversidad de preferencias, sino también la capacidad de adaptación de una ciudad acostumbrada a los vaivenes de la meteorología. «Me puse malo hace unos días, con fiebre y de todo, tanto años aquí y todavía no me acostumbro al clima», expone Diego Infante.

El tiempo, siempre, vuelve a ser tema de conversación.

