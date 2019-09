El poder curativo de la sal conquista Cantabria Una de las salas de Saltium, en la que acceden los niños a jugar. / CELEDONIO BELLEZA DMODA El centro Saltium, ubicado en Peñacastillo, celebra su primer aniversario con excelentes resultados, especialmente en patologías respiratorias o dermatológicas SERGIO SAINZ Domingo, 1 septiembre 2019, 13:29

Habrás podido conocerlo todo en tratamientos de belleza y bienestar, pero seguro si has pisado Saltium (C/Hermanos Calderón, 22, en Peñacastillo) habrás notado la diferencia. Se trata de las Primeras Cuevas de Sal del Norte de España, con presencia en otras tantas provincias, y que este 1 de septiembre celebran su primer aniversario en la región. Representan un nuevo concepto que va más allá, se trata de la terapia natural complementaria Haloterapia, que logra auténticos efectos terapéuticos en clientes con diferentes dolencias, especialmente en casos de afecciones respiratorias y dermatológicas o malestar derivado por causas como el estrés, el efecto del tabaco, la polución y mejora del rendimiento deportivo. ¿Cómo lo logran? Se trata de respirar micropartículas de Sal Roca 100% natural y origen mineral.

Su espacio se divide en varias salas, en la número 1 los pequeños son protagonistas. Allí juegan, pintan o se divierten en presencia de un progenitor que accede gratuitamente. «Son sesiones de 40 minutos y sirven para que mejoren en sus dolencias, de sistema respiratorio o dermatológico, subiendo así su sistema inmunológico», comenta su gerente, Elena Girona Riva. La sala 2 es la cueva o colectiva de adultos, donde acceden de 8 a 10 personas durante 50 minutos, allí «se desinflama todo el sistema respiratorio y fluidifican la suciedad interna».

En cuanto a la sala 3 se vincula a problemas de piel, como dermatitis y psoriasis. Aunque eso no es todo, incluyen un protocolo específico para clientes con fibrosis quística. Es el caso de Sandra Gutiérrez Igareda, quien en apenas un mes ya ha notado los efectos, «lo estoy notando, al principio limpiando mucho a nivel pulmonar. Noto que respiro mejor y que baja la inflamación de los pulmones», cuenta. Aunque es consciente de que requiere más tiempo, pero asume que llegó «para quedarse».

Galería. Varias imágenes del centro ubicado en Peñacastillo. / CELEDONIO

Otro testimonio interesante es el de Isabel Polo que padece asma y recomienda descubrir Saltium «porque desde el primer momento noté mejoría. Me ayuda a limpiar el bronquio para que pueda respirar mejor y me mantiene bastante estable». En el caso de María Agüero explica cómo su pequeña Ana es alérgica a los ácaros y sufre dermatitis atópica. Celebra que desde que pisaron el centro «no se ha vuelto a poner mala, su piel está mucho mejor y también lo hemos notado como padres».

Precisiones técnicas

Entre las especificaciones técnicas que implica la Haloterapia «en todas las salas debe haber una humedad relativa y temperatura adecuadas para poder obtener estas micropartículas tan pequeñas y que puedan ser respiradas. Así podrán llegar a todo el sistema respiratorio, incluidos los bronquios», explica la gerente. En cuanto a las propiedades de la sal, «es antiséptica, antibacteriana y antinflamatoria. De hecho, dentro de las salas al estar todo recubierto de Sal y ser antiséptica y antibacteriana, no hay peligro de contagio.

Elena Girona Riva, gerente de Saltium. / CELEDONIO

La celebración del aniversario emociona a su responsable, quien confiesa que «la gente sale feliz después de estar rodeados y respirar sal». Además, a los avances clínicos se suma la experiencia en sí, «muy relajante con cromo y musicoterapia», explica. Lo curioso de su historia es que apostó por este proyecto por descubrirlo su marido, Óscar Salmón Cacho, como usuario en el centro piloto de Saltium Madrid y valorarlo tan positivamente. En este tiempo son muchos los cómplices y entregados al beneficio de la sal, «desde bebés de 3 meses a nuestro cliente más mayor con 93 años, es bueno para todos».

Saltium ofrece la primera sesión gratuita y oferta hasta 25 por ciento de descuento en bonos. Aunque incluyen hasta contratos anuales o diferentes servicios por sesiones, hasta diarias. Para ampliar información podéis visitar sus instalaciones en la Calle Hermanos Calderón, 22, en Peñacastillo, o solicitar cita telefónicamente en el 609.65.60.67. Así como visitar su página web: www.saltium.es. Y que la sal actúe...

Síguenos en: