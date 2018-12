Trucos de maquillaje a partir de los 40 BELLEZA DMODA Comparto un tutorial pensando en una piel más madura y los básicos que pueden resultar útiles ALEXANDRA PALAZUELOS Viernes, 7 diciembre 2018, 11:48

¡Hola, happylovers y amigos del make-up!

Hoy vengo con compañía, gracias a mi amiga, compañera y seguidora del canal Aurea, para mostraros un maquillaje en una piel más madura y así ver más opciones en el canal.

Una de las cosas que me comentáis es que «con esa piel… todo te queda bien» y quiero que veáis que no es sólo mi piel, se trata de utilizar los productos y herramientas adecuadas para construir el look que queramos.

El vídeo es largo, ¡pero, como siempre, merecerá la pena!

Cualquier duda que os pueda surgir, no dudéis en compartirla en los comentarios

¡Nos vemos pronto!