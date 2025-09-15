Influencers con acento cántabro
Cada vez surgen más creadores de contenido en la región: desde dar clases de inglés hasta mostrar cómo es la vida tras sufrir una lesión medular
Santander
Domingo, 14 de septiembre 2025
El fenómeno de los influencers —o creadores de contenido— también tiene acento cántabro. Pero, ¿qué significa realmente ser influencer? Son personas que publican de manera regular fotos o vídeos en redes sociales y logran que miles de usuarios les sigan, confíen en sus recomendaciones o simplemente, disfruten con sus publicaciones. Hay quien marca las tendencias en moda, otros recomiendan restaurantes, comparten su día a día o incluso, enseñan idiomas. En los últimos años, su presencia se ha multiplicado y algunos se han convertido en auténticos embajadores de la región.
Con más de tres millones de seguidores, la cuenta '@Letsspeakenglish' se ha posicionado como un referente en la enseñanza de inglés. Detrás de ella está Robbie V, un emprendedor que llegó a Santander en 2008, con 23 años, y que hoy combina su academia —online y presencial, ubicada en la calle Honduras, junto a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo— con la creación de contenido audiovisual. Su lema lo deja claro: «Inglés útil para el día a día». Con vídeos prácticos, consejos y humor, anima a miles de personas a aprender el idioma.
El periodista y presentador Javi Hoyos acumula 1,5 millones de seguidores. Conocido por sus vídeos con «exclusivas» y «salseos» de la prensa rosa, también participa en programas televisivos como 'D Corazón'. Sus publicaciones alcanzan cifras impensables. Un vídeo sobre Shakira y Piqué, por ejemplo, superó los ocho millones de reproducciones. Su estilo directo y la inmediatez con la que informa le han consolidado como una de las voces más influyentes del panorama nacional.
Expresiones como «942» o «STV» (Santanderino de toda la vida) han hecho de Teresa Gareche —con casi 500.000 seguidores— una de las creadoras más reconocibles del humor cántabro. Actriz y creadora de contenido, utiliza la ironía y la frescura para reírse tanto de sí misma como de los tópicos regionales. Su estilo ácido y sin filtros ha situado a Cantabria en el mapa digital, siendo capaz de conectar con quienes comparten —y también cuestionan— la identidad del norte.
En el mundo del motor destaca Alex Amilibia, conocido en redes como '@Amiliibia'. A sus 22 años, este joven mecánico cántabro supera los 600.000 seguidores gracias a su contenido práctico. «Te enseño a modificar tu coche de forma sencilla y barata», apunta en la descripción de su perfil. Sus vídeos incluyen consejos de mantenimiento, trucos para ahorrar y otras recomendaciones para los amantes del automóvil.
También hay otros que hablan del Racing. Cómo no. Está de moda. Los de José Alberto han rondado los puestos altos de Segunda las dos últimas temporadas, hay optimismo y las redes sociales se han hecho eco de ello. Los goles, los 'highlights' (mejores jugadas) y las celebraciones de la afición se multiplican en las plataformas después de cada partido. Datos Racing (Pablo y Dani) y Le Futbolín (Andrés y Raúl) son dos de los perfiles que muestran la actualidad del conjunto verdiblanco.
Superación
Pero no todos los influencers se centran en temas populares como el humor o el deporte. Es el caso de Lucía Navarro (11 años) y Alejandro Manrique (25), dos jóvenes cántabros que comparten en redes sociales cómo es su rutina en silla de ruedas tras sufrir una lesión medular. En su perfil, la familia de Lucía comenzó con el objetivo de conseguir el robot Lokomat (exoesqueleto que ayuda a caminar), lo que en Toledo les indicaron que sería la única opción para que algún día, «si la ciencia lo permite», vuelva a caminar. A día de hoy, una vez consiguieron el sistema robótico gracias a la ayuda de varias entidades, continúan generando contenido con el fin de ayudar a más personas.
En el caso de Alejandro, él empezó «a lo tonto», pero rápido se dio cuenta de que sus publicaciones ayudaban mucho a la gente. «Muestro que aunque haya sido un cambio muy drástico en mi vida se puede seguir siendo feliz. También comparto las adaptaciones que necesitamos para la silla de ruedas, porque cuando me ocurrió, no tenía ni idea de lo que era necesario».
Desde la enseñanza del inglés hasta el humor, pasando por el «salseo», el deporte y la superación personal, Cantabria tiene una voz potente en el universo digital. Estos creadores de contenido no solo entretienen, si no que también educan, inspiran y proyectan sus ideales más allá de las fronteras de la región.
