El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Influencers con acento cántabro

Cada vez surgen más creadores de contenido en la región: desde dar clases de inglés hasta mostrar cómo es la vida tras sufrir una lesión medular

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Domingo, 14 de septiembre 2025

El fenómeno de los influencers —o creadores de contenido— también tiene acento cántabro. Pero, ¿qué significa realmente ser influencer? Son personas que publican de manera regular fotos o vídeos en redes sociales y logran que miles de usuarios les sigan, confíen en sus recomendaciones o simplemente, disfruten con sus publicaciones. Hay quien marca las tendencias en moda, otros recomiendan restaurantes, comparten su día a día o incluso, enseñan idiomas. En los últimos años, su presencia se ha multiplicado y algunos se han convertido en auténticos embajadores de la región.

Con más de tres millones de seguidores, la cuenta '@Letsspeakenglish' se ha posicionado como un referente en la enseñanza de inglés. Detrás de ella está Robbie V, un emprendedor que llegó a Santander en 2008, con 23 años, y que hoy combina su academia —online y presencial, ubicada en la calle Honduras, junto a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo— con la creación de contenido audiovisual. Su lema lo deja claro: «Inglés útil para el día a día». Con vídeos prácticos, consejos y humor, anima a miles de personas a aprender el idioma.

Robbie V

Nombre en redes:

@Letsspeakenglish

Número de seguidores en instagram:

863

mil

3,4

Número de seguidores en Tik Tok:

mill.

Temática:

Enseñar inglés

Robbie V

Nombre en redes:

@Letsspeakenglish

Número de seguidores en instagram:

863

mil

3,4

Número de seguidores en Tik Tok:

mill.

Temática:

Enseñar inglés

Robbie V

Nombre en redes:

Número de seguidores en instagram:

863

mil

@Letsspeakenglish

3,4

Temática:

Número de seguidores en Tik Tok:

mill.

Enseñar inglés

El periodista y presentador Javi Hoyos acumula 1,5 millones de seguidores. Conocido por sus vídeos con «exclusivas» y «salseos» de la prensa rosa, también participa en programas televisivos como 'D Corazón'. Sus publicaciones alcanzan cifras impensables. Un vídeo sobre Shakira y Piqué, por ejemplo, superó los ocho millones de reproducciones. Su estilo directo y la inmediatez con la que informa le han consolidado como una de las voces más influyentes del panorama nacional.

Javier Hoyos

Nombre en redes:

@javihoyosmartinez

Número de seguidores en instagram:

357

mil

1,6

Número de seguidores en Tik Tok:

mill.

Temática:

«Exclusivas y Salseos»

Javier Hoyos

Nombre en redes:

@javihoyosmartinez

Número de seguidores en instagram:

357

mil

1,6

Número de seguidores en Tik Tok:

mill.

Temática:

«Exclusivas y Salseos»

Javier Hoyos

Nombre en redes:

Número de seguidores en instagram:

357

@javihoyosmartinez

mil

1,6

Temática:

Número de seguidores en Tik Tok:

mill.

«Exclusivas y Salseos»

Expresiones como «942» o «STV» (Santanderino de toda la vida) han hecho de Teresa Gareche —con casi 500.000 seguidores— una de las creadoras más reconocibles del humor cántabro. Actriz y creadora de contenido, utiliza la ironía y la frescura para reírse tanto de sí misma como de los tópicos regionales. Su estilo ácido y sin filtros ha situado a Cantabria en el mapa digital, siendo capaz de conectar con quienes comparten —y también cuestionan— la identidad del norte.

Teresa Gareche

Nombre en redes:

@teresagareche

Número de seguidores en instagram:

481

mil

525,8

Número de seguidores en Tik Tok:

mil

Temática:

Humor cántabro

Teresa Gareche

Nombre en redes:

@teresagareche

Número de seguidores en instagram:

481

mil

525,8

Número de seguidores en Tik Tok:

mil

Temática:

Humor cántabro

Teresa Gareche

Nombre en redes:

Número de seguidores en instagram:

481

mil

@teresagareche

525,8

Temática:

Número de seguidores en Tik Tok:

mil

Humor cántabro

En el mundo del motor destaca Alex Amilibia, conocido en redes como '@Amiliibia'. A sus 22 años, este joven mecánico cántabro supera los 600.000 seguidores gracias a su contenido práctico. «Te enseño a modificar tu coche de forma sencilla y barata», apunta en la descripción de su perfil. Sus vídeos incluyen consejos de mantenimiento, trucos para ahorrar y otras recomendaciones para los amantes del automóvil.

Alex Amilibia

Nombre en redes:

@amiliibia

Número de seguidores en instagram:

635

mil

579,9

Número de seguidores en Tik Tok:

mil

Temática:

Consejos de mecánica

Alex Amilibia

Nombre en redes:

@amiliibia

Número de seguidores en instagram:

635

mil

579,9

Número de seguidores en Tik Tok:

mil

Temática:

Consejos de mecánica

Alex Amilibia

Nombre en redes:

Número de seguidores en instagram:

635

mil

@amiliibia

579,9

Temática:

Número de seguidores en Tik Tok:

mil

Consejos de mecánica

También hay otros que hablan del Racing. Cómo no. Está de moda. Los de José Alberto han rondado los puestos altos de Segunda las dos últimas temporadas, hay optimismo y las redes sociales se han hecho eco de ello. Los goles, los 'highlights' (mejores jugadas) y las celebraciones de la afición se multiplican en las plataformas después de cada partido. Datos Racing (Pablo y Dani) y Le Futbolín (Andrés y Raúl) son dos de los perfiles que muestran la actualidad del conjunto verdiblanco.

Le Futbolín

Nombre en redes:

@lefutbolin

Número de seguidores en instagram:

8.136

Número de seguidores en Tik Tok:

7.111

Información y entretenimiento del Racing

Temática:

Le Futbolín

Nombre en redes:

@lefutbolin

Número de seguidores en instagram:

8.136

Número de seguidores en Tik Tok:

7.111

Información y entretenimiento del Racing

Temática:

Le Futbolín

Nombre en redes:

Número de seguidores en instagram:

8.136

@lefutbolin

Temática:

Número de seguidores en Tik Tok:

7.111

Información y entretenimiento del Racing

Datos Racing

Nombre en redes:

@datosracing

Número de seguidores en instagram:

7.482

Número de seguidores en Tik Tok:

7.793

Información y entretenimiento del Racing

Temática:

Datos Racing

Nombre en redes:

@datosracing

Número de seguidores en instagram:

7.482

Número de seguidores en Tik Tok:

7.793

Información y entretenimiento del Racing

Temática:

Datos Racing

Nombre en redes:

Número de seguidores en instagram:

7.482

@datosracing

Temática:

Número de seguidores en Tik Tok:

7.793

Información y entretenimiento del Racing

Superación

Pero no todos los influencers se centran en temas populares como el humor o el deporte. Es el caso de Lucía Navarro (11 años) y Alejandro Manrique (25), dos jóvenes cántabros que comparten en redes sociales cómo es su rutina en silla de ruedas tras sufrir una lesión medular. En su perfil, la familia de Lucía comenzó con el objetivo de conseguir el robot Lokomat (exoesqueleto que ayuda a caminar), lo que en Toledo les indicaron que sería la única opción para que algún día, «si la ciencia lo permite», vuelva a caminar. A día de hoy, una vez consiguieron el sistema robótico gracias a la ayuda de varias entidades, continúan generando contenido con el fin de ayudar a más personas.

Lucía Navarro

Nombre en redes:

@superlu_6

Número de seguidores en instagram:

57,5

mil

42,3

Número de seguidores en Tik Tok:

mil

Temática:

Lesión medular

Lucía Navarro

Nombre en redes:

@superlu_6

Número de seguidores en instagram:

57,5

mil

42,3

Número de seguidores en Tik Tok:

mil

Temática:

Lesión medular

Lucía Navarro

Nombre en redes:

Número de seguidores en instagram:

57,5

mil

@superlu_6

42,3

Temática:

Número de seguidores en Tik Tok:

mil

Lesión medular

En el caso de Alejandro, él empezó «a lo tonto», pero rápido se dio cuenta de que sus publicaciones ayudaban mucho a la gente. «Muestro que aunque haya sido un cambio muy drástico en mi vida se puede seguir siendo feliz. También comparto las adaptaciones que necesitamos para la silla de ruedas, porque cuando me ocurrió, no tenía ni idea de lo que era necesario».

Alejandro Manrique

Nombre en redes:

@manrique4

Número de seguidores en instagram:

19,7

mil

10,7

Número de seguidores en Tik Tok:

mil

Temática:

Lesión medular

Alejandro Manrique

Nombre en redes:

@manrique4

Número de seguidores en instagram:

17,9

mil

10,7

Número de seguidores en Tik Tok:

mil

Temática:

Lesión medular

Alejandro Manrique

Nombre en redes:

Número de seguidores en instagram:

17,9

mil

@manrique4

10,7

Temática:

Número de seguidores en Tik Tok:

mil

Lesión medular

Desde la enseñanza del inglés hasta el humor, pasando por el «salseo», el deporte y la superación personal, Cantabria tiene una voz potente en el universo digital. Estos creadores de contenido no solo entretienen, si no que también educan, inspiran y proyectan sus ideales más allá de las fronteras de la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Influencers con acento cántabro

Influencers con acento cántabro