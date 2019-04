¿Dónde ir con los niños esta Semana Santa en Cantabria? AMORDESMADRE Ante estos días de vacaciones comparto unos cuantos rincones de la región 'kids friendly', perfectos para disfrutar en familia PAULA FERNÁNDEZ SOLÓRZANO Santander Miércoles, 17 abril 2019, 17:37

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! Este jueves comienzan las vacaciones de Semana Santa en nuestra región. Cantabria tiene como periodo no lectivo desde el Jueves Santo hasta el lunes, día 29 de abril.

¿Qué hacemos con los niños tantos días en casa?

No soy partidaria de los parques de bolas. No me gustan, nada. Me estresan, me alteran y me producen dolor de cabeza. Busca a tu hijo entre las bolas, o debajo de algún niño seis años mayor que ella al que sus padres no prestan atención, o no le han explicado que hay zonas específicas por edades, o simplemente muestran desconsideración hacia los pequeños.

Evito a toda costa cruzarme con los parques de bolas y, si no me queda otro remedio que pasar por delante de ellos en los centros comerciales. aligero el paso y, como mucho, subo a India a los caballitos para que quite el sincio.

Por eso, he preparado este post sobre los sitios 'kids friendly' en Cantabria que más nos gustan a la familia Amordesmadre. Ideas para todos los gustos, muchos recomendados por vosotros a través de mi cuenta de Instagram y otros que desconozco pero que estoy deseando conocer.

Un día de ocio con la pequeña India. / AMORDESMADRE

H.A.N.D. Surf Hostel

Si tuviese que quedarme con uno entre todos seguramente me quedaría con el H. A. N. D., por eso empiezo por el top. En su interior han ubicado un rincón con cuentos, juguetes, pinturas para entretener a nuestros pequeños mientras te comes una buena hamburguesa o te tomas un café calentito en los días de lluvia. Y para los días de sol, lo mejor es su jardín con mesas de madera, columpios en sus árboles, pelotas de pilates, cuerdas de equilibrio e 'indoboards' de madera. El acompañamiento perfecto para que los niños jueguen al aire libre mientras los padres nos tomas unas cervezas al sol.

Inons Grill Burger

Hamburguesería en el centro de Somo, con un espacio en forma de cole de los 80 en su interior, una pizarra y tizas para que los pequeños se entretengan mientras esperan mesa o para que jueguen mientras los mayores terminen de comer o cenar.

Mesón El Término

Recuerdo este sitio desde que yo era pequeña, lo hemos escogido en varias ocasiones para celebraciones familiares antes de que fuese reformado. Ahora, con un aire moderno y cuidado al detalle es aún más apetecible. Han creado un mini espacio para los más pequeños, cubierto y con juegos, acristalado para que los padres puedan vigilar a los pequeños desde la terraza. Y en buen tiempo…sus jardines con la amplia bolera y todo el espacio amurallado por los típicos muros de piedra de las antiguas casonas hacen que te despreocupes y dejes a los niños libres a sus anchas.

La Cabañuca

Se trata de una Granja Degustación. ¿A quién no le gusta un huevo frito? En la Cabañuca puedes escoger los huevos según la procedencia de las gallinas. Lo más atractivo son las cabañas que albergan a las gallinas, recomiendo ir de día para que los niños puedan ver las casitas clasificadas por tipos de gallinas, el espacio es bastante grande y tiene unas fuentes en sus jardines. Les ofrecen a los niños calderos con las sobras de comida y se entretienen mucho alimentando a las gallinas. también hay 3 burros a los que les puedes dar de comer.

Santa Luzia

Bonita, que bonita han dejado esta casona. Han creado un espacio interior con televisión y juegos para los niños y en sus jardines pueden correr, jugar al fútbol, montarse en columpio o tirarse por el tobogán. Disfrutar de este espacio gastronómico es un placer para el paladar pero os recomiendo sus famosas tazas de chocolate con churros para terminar un día.

El Apeadero

En Rubayo, seguramente al pasar por la zona os habréis fijado en el amplio jardín con parques de madera que tiene el Apeadero, con mesas en el exterior, tirolinas y toboganes. Y en su interior un gran parque de bolas con castillos hinchables. Es muy frecuente disfrutar de conciertos en verano o jornadas temáticas.

La Vegana

En esta Casa de Comidas situada en Boo de Guarnizo han pensado en los clientes más pequeños. Poder comer o cenar tranquilos, sabiendo que tus hijos están entretenidos, no se paga con dinero. La Vegana dispone de una zona de Juegos tranquilos, acristalada y vista desde el comedor.

Estos son los que más nos gustan y conocemos, pero como los gustos son como los colores os detallo una lista de bares/restaurantes con zonas infantiles para vuestro interés. Y si tenéis más opciones no dudéis en comentarnos para ampliar la lista.

-La Juguetería -> Liérganes. Parque interior y exterior.

-Pico Paloma -> Alto Maliaño. Parque exterior.

-La Chilanga -> Torrelavega. Restaurante mexicano. Pequeño parque infantil interior.

-La Granja Cervecera -> Miengo. Castillos hinchables y toboganes de exterior.

-Asador el Álamo -> Suances. Parque de bolas interior

-El Oxford -> Puente Arce. Parque de bolas interor.

-Tuttodeli -> Maliaño. Cafeteria con parque de bolas interior

-La Partera -> Castañeda. Restaurante con jardín y toboganes de madera en el exterior.

-José Bar -> Esles de Cayón. Restaurante con una zona exterior de juegos.

-La Sidrería de Hoznayo -> Hoznayo. Restaurante con parque infantil interior. Vigilancia por TV.

-Casa Terán -> Monte. Restaurante con columpios en la zona exterior.

-Nubes -> Solares. Zona infantil interior.

-Hotel Villa Pasiega -> Hoznayo. Parque interior de bolas.

-El Jardín de Victoria -> Renedo. Colchonetas y parque exterior.

-La Casona de Don Blas -> Cartes. Parque e hinchables exteriores.

-Bar Calima -> Maliaño. Zona de motos intantiles para los más pequeños. Exterior.

-O'Dowells Sports Tavern -> Bezana. Parque de bolas interior.

-Taberna La Solía -> Liaño. Parque interior y tirolina exterior.

-Max Sports Café -> Santander. Ludoteca gratis fines de semana. Videojuegos y parque exterior.

-TBO Food&Games -> Santander. Juegos de mesa interior.

-La Casa Encantada -> Torrelavega. Parque exterior.

-Masai tavern -> Parbayón. Zona infanil interior.

-El Refugio -> Tanos. Parque exterior.

-El Tinglao -> Miengo. Parque de bolas interior.

-La Huerta de Sines -> Argoños. Parque exterior.

-Los Elefantes -> Cabarceno. Parque de bolas interior.

-La Taberna Budha -> Revilla de Camargo. Parque de bolas interior.

-Cervecería Arpeo -> Suances. Parque de bolas interior.

-Navajeda Sport Tavern ->Soto de la Marina. Parque exterior y zona infantil interior.

-La Vijanera -> Galizano. Parque exterior.

-Il Cortile de Minerva -> Muriedas. Pizzeria. Parque exterior.

-Bar Punta Parayas -> Alto Maliaño. Parque exterior.

-Mesón Dos Pozos y Jimena -> Santa Cruz de Bezana. Zona infantil interior y exterior.

-La Biela 43 -> Galizano. Parque de bolas interior y zona de juegos exterior.

¡Feliz Semana Santa! Podéis leer más artículos en mi blog y seguirme en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

