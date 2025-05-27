En 2024, el 59 % de los españoles donó dinero a una organización benéfica, con una media de 75 euros por persona

R.C. Santander Martes, 27 de mayo 2025, 09:00 Compartir

El 59 % de los españoles hizo al menos una donación a una organización benéfica en el último año. La mediana de las donaciones anuales declaradas se sitúa en 75 euros por persona, y la media, en 725 euros anuales declarados. La cuantía se presenta de dos formas (mediana y media) porque es habitual que muchas personas donen cantidades muy pequeñas y solo unas pocas donen cantidades mayores, de manera que se considera que el valor que refleja mejor la realidad es la mediana (75 euros), la cuantía que se halla en el punto medio.

Es una de las conclusiones del estudio 'La filantropía en España y Portugal. Actitudes y comportamientos sociales', liderado por la investigadora Beth Breeze, del Centro de Filantropía de la Universidad de Kent, en colaboración con el Observatorio Social de la Fundación 'la Caixa'.

El informe presenta datos recogidos en una encuesta encargada específicamente para averiguar qué piensan los ciudadanos españoles y portugueses sobre la filantropía y valorar su comportamiento en este ámbito. Elaborada en 2024, la encuesta recoge las respuestas de 3.222 personas, de las cuales 2.009 son de España, y el resto, de Portugal.

«Con este estudio queríamos averiguar qué piensan los ciudadanos de España sobre la filantropía y valorar sus comportamientos filantrópicos, pero no existían datos al respecto, por lo que diseñamos una encuesta exclusivamente para ello. El interés principal era poner el foco en las personas, esto es, conocer cómo entiende la sociedad el papel y el impacto de las donaciones privadas y en qué medida participa con sus propios actos individuales», ha explicado Breeze.

Principales resultados

A raíz de los datos obtenidos, se extrae que las causas que más apoyo financiero han recibido en el último año han sido: acción social (23,5 % de los españoles), salud (22 %), medio ambiente y animales (14,9 %), derechos humanos (13,2 %) e investigación (12,2 %).

Entre los actos filantrópicos más populares destaca que el 90% de los españoles declara haber ayudado a algún conocido. Otras de las principales acciones son donar productos a un banco de alimentos u otra organización que distribuya artículos en beneficio de los necesitados (80% de los españoles), ayudar a un extraño (77%), dar dinero a familiares, amigos o conocidos necesitados (74%), o dar dinero a un extraño que lo necesita (68 %). A estas acciones se suma ayudar a otras personas a hacer la compra o a pasear a un animal doméstico (acción realizada por el 65 % de los españoles en el último año), así como proporcionar asesoramiento experto o un contacto útil a alguien (59 % de los españoles). Por último, se destacan dos actos filantrópicos que realiza menos de la mitad de la población: donar sangre o plasma (43 %) y prestar algo de valor a alguien a quien la persona encuestada no conoce bien (42 %).

En la encuesta también se analizan las causas a las que los españoles dedican tiempo voluntario, acción con la que se identifica el 39% de los encuestados. Las tres causas que más atraen son la salud, la acción social y el medio ambiente y los animales.