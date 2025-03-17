La Fundación 'la Caixa' impulsa 15 proyectos de entidades sociales cántabras con casi 360.000 euros

L.V.C. Santander Lunes, 17 de marzo 2025, 09:00 Compartir

La Convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación »la Caixa» Cantabria 2024 ha seleccionado 15 proyectos de entidades sociales en la comunidad autónoma que permitirán atender a 10.566 personas en situación de vulnerabilidad con una dotación de casi 360.000 euros.

Esta convocatoria tiene como finalidad colaborar con entidades sociales que desarrollan sus proyectos en Cantabria para impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades. «Las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación »la Caixa» cumplen 25 años impulsando en Cantabria proyectos sociales que nos permiten estar más cerca de las personas en situación de vulnerabilidad.

LAS CIFRAS 25 años Este año se celebra que las convocatorias de proyectos sociales de la Fundación »la Caixa» cumplen un cuarto de siglo de vida.

Con estas ayudas al tercer sector mantenemos nuestro compromiso de avanzar juntos hacia una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria fomentando la cohesión social», ha subrayado el subdirector general de la Fundación »la Caixa», Marc Simón.

Impacto en el territorio

Las 15 iniciativas seleccionadas, que permitirán atender a 10.566 personas en situación de vulnerabilidad, se llevarán a cabo en 15 municipios cántabros de la mano de 63 profesionales y 203 voluntarios. Del total de proyectos escogidos, el 46,7 % están dirigidos a actuar contra la pobreza y a fomentar la inclusión social; el 40 % se dirigen a personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad, y el 13,3 % restante, a personas mayores.

A las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación »la Caixa» Cantabria 2024 se han presentado 57 iniciativas un 43 % más que en 2023 de entidades muy diversas, tanto por su tamaño como por el número de trabajadores o por el presupuesto de cada una de ellas. En este sentido, el 47 % de las entidades seleccionadas cuentan con un presupuesto anual inferior a 300.000 euros.

LAS CIFRAS 205 son los proyectos de carácter social que, desde 1999, la Fundación ha impulsado en quince municipios de Cantabria.

Además, se han presentado tanto proyectos de continuidad como nuevas iniciativas. Concretamente, el 33 % de los proyectos seleccionados en Cantabria son de reciente creación en el marco de la entidad.

25 años de acción social Las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación »la Caixa» cumplen 25 años de historia, un cuarto de siglo en el que se han impulsado 23.530 proyectos de entidades sociales de España dirigidas a promover la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de 10 millones de personas en situación de vulnerabilidad. Todas estas iniciativas, con una dotación acumulada de 503 millones de euros. En Cantabria se han impulsado 205 proyectos desde 1999, a través de los cuales se ha atendido a 65.253 personas en 15 municipios con una aportación acumulada de más de 4,2 millones de euros. En estos años, las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación »la Caixa» se han caracterizado por su constante adaptación a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, reflejo de la acción social del tercer sector.

LAS CIFRAS 65.253 personas en estado de vulnerabilidad se han visto ayudadas y apoyadas por Proyectos Sociales de la entidad bancaria.

Tras una etapa de consolidación, 2022 fue un año de inflexión. Se sustituyó la organización de las convocatorias según ámbitos de actuación por un modelo territorial con la voluntad de dar respuesta a las necesidades sociales en cada una de las provincias.

Para ello se abrieron 18 convocatorias, una por cada comunidad autónoma, y otra dirigida a las dos ciudades autónomas. Esta nueva orientación se vio reforzada con un aumento significativo del presupuesto, que alcanzó una dotación de 39,7 millones de euros en 2022.

LAS CIFRAS 63 profesionales son los que trabajan en estas iniciativas, con las que se ayuda a personas en situación de vulnerabilidad.

Estas convocatorias refuerzan y complementan las líneas de actuación propias que la Fundación »la Caixa» desarrolla en el ámbito social, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.