Ocho interioristas nos dan las claves para decorar nuestra casa este verano

Los cambios de temporada invitan a poner a punto los espacios que habitamos. Orden, limpieza, redistribuciones y renovaciones contribuyen a adaptar los ambientes, y a sus habitantes, a las nuevas temperaturas, horarios y hábitos. A la hora de actualizar la decoración, surge la duda sobre las tendencias del verano. Para saber qué se lleva en interiorismo, hemos recurrido a algunos de los nombres de peso en la profesión. Teresa Sapey y Francesca Heathcote Sapey, Pilar Barreda y Miguel Brieva, Sandra Tarruella, Alejandra Pombo, Raúl Martins, María Santos, María Mas y Raquel Chamorro dan sus consejos para vestir la casa.

Teresa Sapey y Francesca Heathcote Sapey (Teresa Sapey + Partners) «Se llevan los colores claros y los muebles funcionales y adaptables»

Teresa Sapey -que acaba de recibir el Premio Excelencia Internacional en los Premios Escala de Interiorismo- comparte estudio en Madrid con su hija, Francesca Heathcope, donde llevan a cabo proyectos que abarcan desde residencias y hoteles hasta cerámicos, muebles y párkings. En su opinión, «este verano se llevan mucho los colores claros, como el blanco roto o el color saco, que transmiten calma y nos conectan con la naturaleza. Son colores que hacen que los espacios respiren, que entre la luz, y que te den ganas de estar ahí, relajado. También nos encanta incorporar algún detalle con rayas, que siempre recuerdan el verano, el mar… hay algo en las rayas que automáticamente te transporta a un lugar donde querrías tirarte al agua y desconectar«.

Y añaden: «en cuanto a los muebles, hay una clara tendencia hacia piezas sostenibles, que respeten el entorno, pero sobre todo que sean funcionales y adaptables. Me parece importantísimo que los muebles no tengan un único uso. Por ejemplo, un sofá que puedas convertir en una chaise longue o incluso en una cama, o una tumbona de piscina que, con un pequeño cambio, se transforma en dos asientos para tomar algo al atardecer. Ese tipo de versatilidad es clave hoy en día, sobre todo cuando queremos aprovechar al máximo cada rincón de la casa».

Ampliar Chaise longe Nami, diseñada por Sapey para Talenti Su consejo «Lo más importante es que la casa hable de ti. Que no se trate solo de seguir tendencias, sino de crear un espacio que te haga sentir bien, que te refleje. A veces, con muy poco, como una buena elección de textiles, algo de vegetación o una lámpara especial, puedes transformar un ambiente y hacerlo tuyo. La clave está en sentirte a gusto, en que tu casa sea un lugar que invite a quedarte».

Pilar Barroso y Miguel Brieva (Bao Proyectos) «Este verano, la decoración se inclina hacia una estética mediterránea, natural, relajada»

Al frente del estudio de arquitectura y diseño Bao Proyectos están Pilar Barroso y Miguel Brieva. Tras su paso por Casa Decor con el salón decorado para ITA, creen que, esta temporada estival, «la decoración de interiores se inclina hacia una estética mediterránea, natural, relajada. Los materiales orgánicos como el lino, la madera sin tratar y las fibras vegetales están en auge, aportando frescura y conexión con el entorno. Estos elementos no solo refuerzan la sensación de calma, tan necesaria en estos días, sino que también crean espacios más sostenibles y atemporales».

En cuanto a colores, creen que «los protagonistas son los neutros cálidos –arena, beige, blanco roto– combinados con acentos en tonos terracota, verde oliva o azul mediterráneo. Esta paleta a nosotros nos parece siempre acertada en la línea de decoración minimalista y serena que nos caracteriza».

«Otra tendencia clave -continúan- es la conexión interior-exterior. Se busca ampliar los espacios habitables hacia terrazas, balcones o jardines, creando zonas de estar exteriores que podrían estar también el interior. Para lograrlo, utilizamos muebles como grandes mesas de madera reciclada, y zonas de descanso más relajadas con sofás y alfombras. La iluminación cálida especialmente de lámparas bajas, completa esa atmósfera de refugio veraniego. Nos encantan las cocinas de exterior, y las chimeneas tipo pit fire, que nos permiten pasar la mayor parte del tiempo al aire libre, incluso las noches más frescas del verano. En el exterior los espacios multifuncionales ganan protagonismo. Valoramos la flexibilidad: comedores que también funcionan como zona de trabajo o de reunión familiar, o salones que pueden adaptarse una siesta veraniega o una cena informal con amigos. Con materiales frescos y ligeros, como los linos y los yutes«.

Ampliar Dormitorio diseñado por Bao Proyectos Su consejo «Menos, es más: elige pocos elementos, pero que respiren autenticidad. Apuesta por materiales naturales, textiles livianos y tonos suaves que conecten con la luz natural. Elige piezas en las que el paso del tiempo deje una huella bonita, crearán espacios para vivirlos sin prisas, dejando que el tiempo y la vida pasen en calma».

Alejandra Pombo (Alejandra Pombo Estudio de Interiorismo) «Lo más importante es crear espacios con los que uno realmente se identifique»

Alejandra Pombo firma los interiores de los restaurantes más exitosos del momento y de muchos hoteles de lujo. La interiorista madrileña, con primas famosas, es rotunda al decir que «más que seguir una tendencia concreta, lo más importante es crear espacios con los que uno realmente se identifique. Al final, la vivienda debe reflejar quién eres y permitirte sentirte a gusto. Incorporar una tendencia solo por moda, si no encaja con tu estilo o forma de vida, puede hacer que el espacio pierda autenticidad y no se sienta propio».

En su caso particular, ella se siente «especialmente cómoda con materiales naturales y cálidos, que transmitan frescura y autenticidad. Me gustan las paredes con acabados arenosos o estucos naturales, que aportan textura sin recargar. En los suelos, suelo optar por madera natural o piedra Campaspero, que no solo tiene mucha personalidad, sino que también refleja muy bien la luz y da vida a los espacios».

Ampliar Un salón diseñado por Alejandra Pombo Su consejo «Un error frecuente es no tener en cuenta la luz, o amueblar sin considerar la distribución. Otra cosa importante es la proporción del mobiliario, la funcionalidad del espacio tiene que tener un peso del 50% y la estética el otro 50%, no guardar este equilibrio hace que la casa no funcione».

Sandra Tarruella (Sandra Tarruella Interiorista) «Hay que vivir la transformación con ilusión»

Sandra Tarruella ha recibido este año el premio de honor de Casa Decor. La interiorista catalana, responsable del aspecto del Gran Café Santander de Madrid, el restaurante Brutus de Mallorca o el Hotel Omm de Barcelona, está al frente de un estudio y un gran equipo en la Ciudad Condal.

A su juicio, las tendencias este verano pasan por la «frescura y comodidad. Cada uno sabrá a qué responde dependiendo de cómo es y dónde está. El verano es el 'eterno deseado', es vivir más cerca de la naturaleza, respirar el aire libre, abrir las ventanas y dejar entrar la brillante luz de esta época del año, y sumergirse en agua de mar, río, lago o piscina pero sentir su curación». Por ello, dice, es tiempo de «aclarar la gama cromática, vestir los muebles de lino o algodón en colores claros, guardar las lanas y sacar los materiales naturales, vegetales. Poner la mesa para disfrutar de familia y amigos«.

También aconseja «montar terrazas y porches con colores alegres y terrosos, el contraste del blanco y las maderas oscuras, disfrutar la luz y la sombra, vivir la transformación con ilusión y ganas de compartir o simplemente descansar, disfrutar de la tranquilidad y la contemplación. En definitiva, la casa tiene que adaptarse a una época de desprenderse del abrigo y el calor del invierno y seducirnos por su simplicidad, luminosidad y alegría«.

Ampliar Salón de Sandra Tarruella Interioristas. Su consejo «Aprovecha el verano para simplificar y renovar tu espacio, utilizando colores claros y materiales naturales, con el fin de crear un ambiente fresco y acogedor».

Raúl Martins (Raúl Martins Estudio) «Conectar con un color del entorno es fundamental para que exterior e interior sean armónicos»

Raúl Martins encabeza un estudio de arquitectura y diseño en Madrid, donde lidera un equipo multidisciplinar que se ocupa de proyectos residenciales y corporativos tanto en España como fuera del país. Para él, «la tendencia de cara al verano es rebajar la cantidad de color de las estancias, eso sí, aportando toques de color. Irnos a tonos suaves, neutros, como el blanco, para hacer la gran masa de color muy relajada, muy de verano, en las estancias. Y salpicar con un tono que nos conecte con el verano, la playa y el mar, como puede ser azul. Al hacer la gran masa en tono claro, reflejaremos muy bien la claridad y la luz de la estación, convirtiendo el espacio en un lugar donde apetezca estar. Además, nos proporciona una imagen cálida y relajada de la estancia. Conectar con un color que nos una con el entorno es fundamental, para que exterior e interior sean armónicos«.

«Por último -añade-, recomendaría no olvidar aportar alguna pieza de arte especial, o un toque de madera, que caliente visualmente el espacio«.

Ampliar Proyecto de Raúl Martins en Estepona, Málaga Su consejo «Aprovecha esta época para retirar alfombras, tapices y cortinas gruesas, hacer fundas blancas a las tapicerías y huir de los tonos oscuros».

María Santos (Estudio María Santos) «Incluir piezas con carácter hará el espacio más único»

María Santos abrió su estudio en Madrid hace diez años, y además de proyectos residenciales y hoteles de lujo aquí y en el extranjero, que hace «a medida», ha formado un equipo de profesionales -todas mujeres- a su alrededor. Respecto de las tendencias estivales, la experta asegura que ellas no están «muy pendientes de las modas, pero nuestra tendencia personal va dirigida a casas más acogedoras, con más texturas y color, especialmente cuando entramos en épocas de verano que apetece ver la casa con más colores«.

Para ello, le gusta «vestir las paredes, con entelados y con rafias, que aportan mucha textura, y vestir las ventanas, unas buenas cortinas y un bonito estor no solo ayudan a tamizar la luz, sino que además decoran el espacio. También incluir textiles estampados en butacas, cojines e incluso en los sofás. Y por supuesto antigüedades, incluir piezas con carácter hará el espacio más único«.

Ampliar Salón diseñado por María Santos y su equipo Su consejo «Rodéate de las cosas que te hacen feliz, libros que te gusten, arte, flores frescas, piezas especiales y recuerdos».

María Más (Aptero) «La artesanía se integra en el hogar como la expresión de un lujo consciente»

María Mas fundó Aptero para ofrecer, sobre todo, aportar valor a las inversiones inmobiliarias a través de soluciones de diseño de interiores. Para ella, esta temporada el interiorismo «celebra la autenticidad a través de los objetos elaborados a mano por artesanos. Cada vez se valoran más las piezas únicas que, más allá de su función decorativa, aportan alma, cuentan con una historia detrás y otorgan personalidad a los espacios. La artesanía se integra en el hogar como la expresión de un lujo consciente, donde lo importante también es la historia que cuenta el objeto en cuestión y el saber hacer que representa. La apuesta por el lujo consciente enlaza con la del lujo silencioso, tendencia que, recuperada desde hace ya algunos años, se centra en la sencillez y el minimalismo cálido a través de elementos decorativos de calidad, que no solo destacan por su diseño, sino también por su durabilidad, sostenibilidad y capacidad de mejorar la calidad de vida. Más que llenar espacios, se trata de habitarlos con objetos que transmiten calma, equilibrio y autenticidad, creando entornos serenos y funcionales que resisten al paso del tiempo«.

«La esencia de la tendencia anterior -agrega- se basa en vivir en un ambiente de calma visual y experiencia relajada, donde todo fluye sin estridencias. Los colores neutros aportan estabilidad y refuerzan la armonía, mientras los materiales se conectan entre sí con naturalidad. Destacan los linos lavables por su frescura y practicidad, la rafia en paredes como guiño artesanal, y maderas de calidad como castaño o haya, trabajadas con esmero y acabadas con barnices invisibles que respetan su textura original. También ha llegado el momento de renovar los tejidos y la ropa de casa, ya que las lanas dan paso a sisales de calidad, los terciopelos se sustituyen por algodones lavables o linos más ligeros, y los textiles de mesa incorporan toques de algún color refrescante. Cortinas y estores en fibras naturales completan la transición, aportando frescura y coherencia al conjunto. Hay que tener en cuenta que la paleta de colores del verano se construye sobre blancos y tonos tierra, siempre con pequeños toques de color fresco en cojines, vajillas, detalles textiles o piezas de cerámica. La clave está en integrar el exterior al interior con naturalidad«.

Ampliar Trabajos de Aptero, estudio de María Mas Su consejo «Preguntarse cuál es el objetivo de lo que quiero conseguir con el espacio a cambiar. ¿Es sentirme cómoda en mi casa pero sin olvidar las tendencias? ¿Es obligatorio viajar menos y convertir mi hogar en mi santuario? ¿Soy una persona que disfruta recibiendo a gente y mi casa está preparada para ello? Una vez que se entiende la intención de la decoración y de las distintas formas de vivir el espacio, es más fácil encontrar un equilibrio entre lo que somos, lo que necesitamos y lo que queremos transmitir».

Raquel Chamorro (Raquel Chamorro Estudio) «Lo que triunfa es una visión integral del espacio como un refugio»

Exinteriorista del programa de televisión 'Reforma Sorpresa' (Cuatro) y una habitual de Casa Decor, Raquel Chamorro tiene más de 25 años de experiencia en interiorismo. Está convencida de que en este 2025 se «consolida una tendencia que venimos utilizando los últimos años: la exaltación de lo natural, lo artesanal y lo emocionalmente resonante. Sin embargo, esta sensibilidad cada vez es más sofisticada y estructurada. Ya no basta con utilizar materiales nobles o piezas singulares; lo que triunfa es una visión integral del espacio como un refugio, una extensión de nuestra identidad y como respuesta a un entorno«.

Por eso, recomienda «los materiales auténticos, con textura, con peso, como los mármoles; las maderas oscuras, tipo nogal o roble tostado; las cerámicas manuales, que no son perfectas, porque la imperfección las hace más humanas; se regresa por tanto la artesanía, pero no en rústica, sino con un lenguaje depurado casi arquitectónico«.

En cuanto a la paleta cromática, «los colores se vuelven envolventes: neutros y cálidos como arenas, linos, calizas, piedras verdes orgánicos, azules ahumados y terracota apagados. El color no busca el protagonismo, sino dar profundidad, puesto que el objetivo no es impactar, sino armonizar«, afirma.

Añade que, junto con esto, «se tiende a liberar visualmente los espacios, se eliminan los excesos y se ordenan los volúmenes. Otro elemento a destacar es la continuidad entre exterior e interior y a la inversa. Y la iluminación se vuelve más emocional, pero también arquitectónica. La luz natural sigue siendo la gran protagonista, pero necesita la artificial que se vuelve muy cuidada, no solo para ver, sino para sentir«.

Ampliar Espacio de Raquel Chamorro en Casa Decor 2025 Su consejo «Decorar no es acumular objetos bellos: el diseño es una disciplina ecléctica que une muchas áreas y si queremos un resultado óptimo y que nos defina se debe acudir a un buen profesional. La elección de cada pieza y textura, así como cada tono debe responder a una idea central: ¿qué queremos expresar en ese espacio? ¿Qué tipo de vida se va a desarrollar en él? Mi consejo es trabajar a partir de la arquitectura de la casa, respetar su carácter y construir una atmósfera que tenga identidad. La clave es que la decoración bien entendida no disfraza, sino que revela y, para ello, utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance, además de un buen bagaje cultural y el arte.