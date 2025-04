Ester Expósito: «No soy ejemplo de nada»

Gloria Salgado Madrid Domingo, 13 de abril 2025, 00:06 Comenta Compartir

«Pellízcame, que he visto a Ester Expósito, que no la conozco en persona y me tiene muy loco», canta Dani Martín en la composición dedicada a la popular actriz. El cantante es uno de los más de 25 millones de seguidores de la protagonista de 'Élite', la serie de Netflix que la catapultó a la fama internacional. No era su primer papel, pero gracias a su interpretación de Carla Rosón, 'La marquesita', su popularidad alcanzó cotas insospechadas.

Desde entonces, Expósito está expuesta al escrutinio público, leyendo a diario comentarios sobre su aspecto. «Lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos y adelgazamos. Y menos mal, porque esto significa que estamos vivas, y que no somos muñecas», se desahogó la joven en un aplaudido alegato durante la entrega de premios de una conocida revista. Un mensaje que la firma de moda Desigual ha sabido aprovechar y ha convertido en el lema de su última campaña, 'No somos muñecas'. Y quién mejor para darle voz que la propia Expósito, la flamante nueva embajadora de la marca.

La imagen distante de Expósito se diluyó en las distancias cortas durante la presentación en España de la campaña, en la sexta planta de la tienda de Desigual en la concurrida plaza madrileña de Callao, donde docenas de seguidores esperaban el pasado martes desde primera hora tras un cordón de terciopelo granate para conocer a la actriz. En el interior del edificio, de casi 2.000 metros cuadrados, un nutrido grupo de periodistas europeos hacía lo propio. Allí apareció ataviada con un minivestido entallado de la firma española, con tirantes gruesos y escote cuadrado. Tras posar ante los fotógrafos, respondió a las preguntas de la prensa sin ningún tipo de cortapisa.

«Yo no soy ejemplo de nada, de hecho soy un desastre en muchas cosas de mi vida, no soy perfecta, pero sí que me gusta compartir mis valores, y animar a las chicas a que se miren con buenos ojos, que se traten mejor, a que reivindicar nuestro lugar y cómo se nos debe tratar y cómo no se nos debe tratar. También me lo digo a mí», remarcó la actriz a este periódico, haciendo hincapié en que no se siente un referente pese a que algunas de sus frases más célebres, como la ya mencionada «Not a Doll» (no soy una muñeca) o «Not Your Topic of Conversation» (no soy tu tema de conversación) estén estampadas en las camisetas de la colección.

'I love Paris'

Y es que en eso de estar en boca de todos tiene experiencia. Uno de los momentos más recordados tuvo lugar en el último desfile de Desigual en Barcelona, el pasado verano, donde el encuentro entre Ester Expósito y Paris Jackson dio pie a muchos rumores. Ambas estaban sentadas juntas en la primera fila y, debido a la imagen distante que dieron entre ellas, se especuló con que la hija de Michael Jackson tenía algún tipo de problema con la española. Una situación que, como casi todo en lo que se ve involucrada la actriz, se viralizó. «No pasó absolutamente nada. Llegamos, nos saludamos y yo por lo menos estaba como incómoda esperando a que nos dejaran tranquilas -aseguró-. No me ignoró, no me molesté, eso todo se lo inventa la gente para enfrentar a mujeres o crear polémica, ruido, donde no hay».

Expósito adelantó que habrá algo que demuestre que no hay mala relación entre ellas. «Veréis por qué lo digo en un futuro próximo, porque, de verdad, no pasó nada», comentó la actriz, sin dar más datos, aunque buscando por la web de la marca se puede encontrar una camiseta que luce Expósito en la que pone 'I love Paris'. Poco después, la actriz añadía que, en caso de trabajar con alguien, le gustaría que fuese con Jackson. «Por la coña y por todo el morbo de la situación. Sería muy divertido. Un buen movimiento comercial por parte de Desigual».