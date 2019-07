Cantabria enamora a la diseñadora de moda internacional Rosita Hurtado 07:43 VIVIR LA MODA La creadora boliviana, afincada en Miami, tuvo ocasión de recorrer diferentes puntos turísticos y conocer a profesionales de su sector en la región CANTABRIA DMODA Viernes, 19 julio 2019, 18:03

Con una gran sonrisa y su particular universo de moda llegaba a Santander la presidenta de la Fundación 'Latin Angels', Rosita Hurtado. La diseñadora de moda de origen boliviano afincada en Miami, a quien la revista 'People en Español' incluyó en 2013 en la lista de las 25 mujeres latinas más poderosas e influyentes de Estados Unidos.

Igualmente, la cadena americana de televisión Univisión la reconoció como uno de los «7 Héroes del Planeta» por , a través de los diferentes proyectos sociales y educativos que promsu línea ecológica y su trabajo con Unicefueve con 'Latin Angels'. Así y, según ella misma ha declarado, «es una fundación que creé hace 10 años, con el propósito de obtener fondos que contribuyan a la salud y educación de pueblos indígenas de la región oriental de Bolivia».

Rosita es toda una celebridad en Estados Unidos y Latinoamérica, cuyos exclusivos diseños han lucido artistas de la talla de Eva Longoria, Ricky Martin, Marc Anthony, Gloria Trevi, Natalia Jiménez, Carlos Ponce, William Levy, Gaby Espino, Sonia Smith o Mayorie de Sousa, entre otros, así como el desaparecido Juan Gabriel, amigo personal de la diseñadora, o la ex Miss Universo mexicana, Lupita Jones, quien ya visitó Cantabria hace años.

Formada en París, Brasil, Londres y Estados Unidos, Rosita Hurtado se ha forjado una sólida carrera profesional de más de 30 años de trayectoria, durante los que ha construido un exitoso y reconocido emporio de moda internacional, convirtiéndola en todo un referente del 'glamour' y de la alta costura dentro de la industria del espectáculo y el entretenimiento.

Invitada por el experto en Comunicación de Moda y Tendencias José Luis Callejo, aprovechó su estancia en Cantabria para visitar la fábrica de Textil Santanderina de Cabezón de la Sal y la Fundación Comillas del Español y el Centro Universitario-CIESE Comillas. Asimismo, se reunió también con las principales autoridades de la región, como el presidente, Miguel Ángel Revilla; el delegado del Gobierno; Eduardo Echevarría; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el vicepresidente de Cantabria y consejero de Igualdad, Universidades, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga; y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada.

Y, además de presentarles la organización que preside y los programas que desarrolla en distintos países de Latinoamérica en colaboración con entidades como 'The Wu Project' o la Universidad de Georgetown de Washington D.C., conversó con ellos también sobre su labor como embajadora de liderazgo para las mujeres latinas en Estados Unidos. Así, sostiene que «el empoderamiento femenino es una asignatura pendiente para las emprendedoras». En esta línea, hace hincapié en que «es necesario trabajar en proyectos conjuntos para introducir la cultura del liderazgo en nuestra sociedad», y sugiere que «Santander podría ser un buen lugar para organizar un Foro Iberoamericano de Mujeres Líderes».

Respecto a estas reuniones institucionales, Rosita Hurtado aseguró que «conocer a estas personalidades y que me hayan recibido, la verdad, es que lo valoro mucho, ya que nuestras autoridades están elegidas por el pueblo para escuchar sus inquietudes y necesidades». E incluso va más allá, cuando afirma que «al reunirme con ellos, me he dado cuenta de que en Cantabria están haciendo un excelente trabajo y también que están dispuestos a ayudar en los proyectos que les presentemos».

En su visita a la capital del Besaya y, tras reunirse con el presidente de la Apemecac, Miguel Rincón, y el alcalde López Estrada, también tuvo ocasión de conocer el proceso de elaboración del famoso hojaldre de Torrelavega, en el obrador de Confitería Santos. En Suances, sus anfitriones fueron Marga Asúa Estrada y Javier Vergés, primos del Cónsul General de España en Miami, Cándido Creis Estrada. Igualmente, se reunió con el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el doctor Pedro Prada, quien le mostró, junto a la subdirectora gerente del hospital, Beatriz López, y el subdirector médico, Gonzalo Pérez, los equipos de tratamiento del cáncer y el futuro emplazamiento de la unidad de protonterapia de Cantabria.

Asimismo, intercambió opiniones sobre la situación de la moda con los diseñadores cántabros Odette Álvarez ('Teté by Odette'); Maripi Argüello ('DosP Collection'); Sergio Cantolla ('Sello de Identidad'); María José Pereda De Castro ('My Josefine') y Carlo Vega ('Rovirosa 362'). Sobre el panorama artístico, conversó con las fotógrafas Martha Bravo y Belén de Benito; la pintora y comisaria de exposiciones Gloria Pereda; y el pintor y escultor Nicolae Scaterman.

Rosita invitó a todos ellos a presentar sus trabajos en el espacio de arte y diseño de su atelier del Fashion District de Miami, en el exclusivo barrio de Wynwood, centro neurálgico de las tendencias de la costa este de Estados Unidos. Para su amigo José Luis Callejo, «ha sido un privilegio recibir en Cantabria a Rosita, una increíble mujer que ha triunfado en Estados Unidos y que desde que la conocí siempre me mostró un gran interés en tender puentes entre Cantabria y Miami». Esta visita que, según Callejo, «estaba pendiente desde hace años, supone el primer paso de los proyectos que se van a llevar a cabo».

«Me ha impresionado la belleza de Cantabria, tiene de todo», subraya Rosita tras su estancia en nuestra región. Y añade «un clima hermoso en verano, montañas, playas, vegetación, arquitectura con distintas influencias y muchos lugares turísticos impresionantes que, por supuesto, voy a recomendar, como su excelente culinaria y la irresistible pastelería, y muy buenos hoteles. Y, sobre todo, me quedo con la hospitalidad de la gente, que te hace sentir como en casa». Un balance más que positivo para un viaje, cuyas «impresiones fueron las mejores, más allá de mis expectativas», destaca, emocionada. «Conocer a tantas personas maravillosas me hizo sentir como en casa», recalcó Hurtado de su primera visita a Cantabria.

