Cantabria, más de moda que nunca

Leticia Mena Santander Sábado, 24 de mayo 2025, 17:35 Comenta Compartir

El próximo jueves 29 de mayo, el Centro Botín acogerá Espacio DModa, un encuentro que reunirá a algunas de las voces más influyentes de la moda nacional para hablar de creatividad, sostenibilidad, artesanía y nuevos modelos de consumo. Este congreso, impulsado por El Diario Montañés a través de su canal de tendencias Cantabria DModa, nace para consolidar la trayectoria de diez años acercando al público cántabro contenidos relacionados con el estilo de vida, la autoría creativa y el talento local e internacional.

A lo largo de una intensa jornada, el evento combinará ponencias individuales, mesas redondas, actuaciones musicales y propuestas escénicas, en una programación pensada para conectar el mundo de la moda con la cultura, la conciencia y el pensamiento contemporáneo. Será, además, una oportunidad única para reflexionar sobre los retos actuales del sector, desde la sostenibilidad al impacto digital, y conocer de cerca a quienes están transformando el oficio desde una mirada propia y comprometida.

Patricia Rosales, referente internacional en calzado de lujo y fundadora de la firma Starlei, será la encargada de inaugurar el congreso con una charla sobre cómo hacer accesible la exclusividad sin renunciar a la artesanía ni a la innovación. Le seguirán diseñadores y firmas que han construido su trayectoria desde Cantabria, como Luis Alonso, Trinidad Castillo o Marián Pacheco (Cocotte), protagonistas de la mesa redonda 'Hilando raíces', centrada en la moda de autor hecha desde la experiencia, la identidad y el arraigo.

Durante el panel 'Comercios con alma', las hermanas Anabel y Aurora Ortiz (Anabel Lee), Paula Martínez (La Folie) y Pilar Lobato (Joyas Antiguas Sardinero) compartirán cómo han consolidado sus proyectos desde lo local, apostando por la tienda física como espacio de cercanía, atención personalizada y conexión emocional con sus clientas. Por su parte, Isabel Riego López, Irene Sánchez Fernández (Cafuné) y Carlos Daza (Berris) hablarán en 'El poder de la influencia' sobre cómo han convertido su pasión, creatividad y autenticidad en herramientas de impacto a través de las redes sociales, la artesanía sostenible y el diseño con valor social.

Entre los momentos estrella de la jornada destaca la intervención de Lorenzo Caprile, diseñador de referencia en la alta costura española, que no solo analizará sus 30 años en el taller, sino que también recordará su vinculación familiar con Laredo. Otros de los instantes más esperados serán las intervenciones de Odette Álvarez y Zé García, ambos nacidos en Cantabria y habituales de las alfombras rojas, los medios y las pasarelas. Odette Álvarez se ha consolidado como una de las diseñadoras consagradas de la Fashion Week de Madrid, mientras que Zé García acaba de recibir la Aguja de Oro del San Sebastián Moda Festival.

Arte y música

Como cierre, la música en directo de Nena Planeta y la performance 'S.O.S' de la Asociación de Creadores de Cantabria pondrán el acento en los vínculos entre moda, arte y conciencia social, en una jornada que pretende ser tan inspiradora como transformadora. Espacio DModa es una invitación a mirar la moda desde dentro: como cultura, como oficio y como espacio de expresión. Todavía pueden adquirirse entradas en www.cantabriadmoda.com. Con este evento de El Diario Montañés, Cantabria estará más de moda que nunca.

PatriciaRosales Starlei Alta costura para caminar cada día

09.45 h. Comenzamos la mañana en el Centro Botín con una charla inspiradora sobre el futuro del lujo y la evolución de sus valores, sin perder la esencia del detalle, la artesanía y la excelencia AUX STEP FOR JS

Desde su taller en Almería, Patricia Rosales ha logrado algo único: transformar un calzado tradicional como la alpargata en una pieza de lujo, sofisticada, ergonómica y absolutamente personalizable. Con una sólida trayectoria en el mundo del calzado de alta gama, esta diseñadora almeriense inaugura Espacio DModa con una ponencia que resume su filosofía: 'Del lujo exclusivo al lujo accesible: claves de innovación, logística y artesanía'. Una propuesta que no solo reflexiona sobre los nuevos códigos del sector, sino que demuestra que la exclusividad puede ir de la mano de la cercanía, la funcionalidad y la eficiencia.

Rosales es el alma de Starlei, una firma que ha redefinido el concepto de calzado a medida. En su taller no hay producción en serie ni stock: cada par se crea desde cero, de forma artesanal, con materiales seleccionados y un nivel de personalización que va mucho más allá de lo estético. La clienta elige el modelo, la altura, el diseño de pala y talón, los colores, los materiales y los adornos. Incluso pueden combinar elementos de diferentes modelos y adaptar el calzado a medidas especiales o necesidades ortopédicas: pies anchos o estrechos, juanetes, dedos en garra o fascitis plantar. Starlei convierte la dificultad en belleza.

Pero si algo diferencia a la firma es el trato humano. Patricia asesora personalmente a cada clienta, generalmente por WhatsApp, orientando en cada elección para asegurar que el resultado no solo sea cómodo y funcional, sino también una expresión de estilo única. Starlei no solo ofrece un producto: ofrece una experiencia.

En 2024, Rosales dio un paso más y creó su propio taller de joyería para elaborar a mano los adornos de cristal que decoran sus diseños, incluyendo los exclusivos ADIN, un sistema patentado de piezas intercambiables para calzado, bolsos y textil. Esta apuesta por el detalle convierte cada alpargata en una joya.

La innovación también alcanza la logística. Gracias a su sistema interno de producción y entrega, Starlei es capaz de fabricar un par de alpargatas totalmente personalizadas y entregarlas en tan solo 7 a 10 días, sin comprometer la calidad artesanal.

Y para quienes buscan una experiencia aún más exclusiva, Patricia ofrece un servicio VIP único en colaboración con el Hotel Golf Almerimar *****: una visita personalizada, diseño in situ con la clienta y entrega al día siguiente. Un lujo sin artificios, donde el valor está en el proceso y la atención. Starlei no es solo una marca. Es una declaración de intenciones. Una firma que demuestra que la verdadera elegancia nace de lo auténtico, lo cercano y lo hecho a mano. Patricia Rosales no vende calzado: crea piezas que hablan de ti.