El vestidor de Mati Camus

Hoy arrancamos esta nueva sección en Cantabria DModa en la que descubriremos de primera mano los secretos mejor guardados de los amantes de la moda y las personas más 'cool' de Cantabria. Desde los profesionales del sector hasta aquellos que han hecho de su pasión por la estética una filosofía de vida. Ellos nos abrirán las puertas de sus casas -¡y lo que es mejor!- de sus armarios y vestidores para contarnos las claves de su imagen e inconfundible estilo. Nos acercaremos no sólo a quienes rinden culto a la moda y sus caprichosas tendencias, sino también a quienes han decidido expresarse y mostrarse libremente; sin rodeos y con la única máscara que la de su propia realidad. ¿Quieres conocerles…?

La empresaria muestra algunos de sus vestidos de fiesta más especiales. / CHARO IBÁÑEZ

Esta semana, hemos compartido una tarde con una mujer tan transparente y evidente, que resulta imposible olvidarse de ella. Y es que, cuando conoces a Mati Camus, hay dos cosas que quedan claras: la energía que desprende y la potente personalidad que posee. Sincera y contundente, esta infatigable empresaria hostelera está al frente, junto con sus tres hermanos, del conocido bar-restaurante 'El Faro', gestionado desde hace más de 70 años por su familia y actualmente en manos de la tercera generación, con los hijos de los recordados Vicente y Chiqui. De ella, Mati ha heredado ese marcado carácter de las mujeres de otra época y esa gran humanidad de la gente grande, la que deja huella.

Tal es así, que su impactante imagen, «mi manera de expresarme», -asegura ella-, no hace otra cosa más que acentuar su idiosincrasia. Las dos habitaciones de su casa habilitadas como vestidores -si es que podemos llamarlos así-, están llenas de prendas joya y complementos XXL, que reflejan «con fuerza y cero discreción» -como ella misma afirma- el alma de esta 'niña grande', soñadora y sensible, siempre espontánea e ingeniosa, presta a sonreír para así hacer sonreír a los demás.

En sus inigualables looks destacan «unos buenos zapatos, siempre discretos» -bromea-, así como «mis vaqueros Dsquared2 y mis pieles». «Imprescindibles, las gafas de sol», -enfatiza-, de las que tiene una impresionante colección. En cuanto a la moda 'made in Cantabria' , Mati se confiesa seguidora de las firmas DosP y Teté by Odette, mientras que su tienda favorita es Quattro.

Galería. Mati Camus vive la moda con pasión, como su propia vida. / CHARO IBÁÑEZ

Sin embargo, afirma que habitualmente utiliza prendas básicas, porque «en mi día y a día y por mi trabajo, me resultan muy cómodas, como los leggins, que pueden ser de Armani, Victoria Secret o Zara». «Para vaqueros, Dsquared2 y, en general, D&G, Roberto Cavalli o Gizia, afirma. Está claro que le apasiona hablar de estos temas -y también le emocionan-, pues le vienen recuerdos de los tiempos (más de 15 años), que trabajó como consejera de belleza y maquilladora.

Finalmente, cuando le preguntamos por las claves para esta temporada, nos respondió, directamente y sin tapujos: «Que cada uno se ponga lo que quiera. Seguir la moda, a veces, es aburrido. Aunque todos, sin querer, acabamos haciéndolo». Con ímpetu, auténtica, de marca -como las que adora-, así es Mati. Arrolladora y carismática, generosa e inolvidable.