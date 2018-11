Elena Rivera y Jon Kortajarena: plan de sofá, peli y manta para descubrir lo que oculta la familia de 'Saraula' CANTABRIA EN TV 'La Verdad' registra un 11,9% de audiencia, un peor registro que en el estreno de la segunda temporada de la serie en Telecinco aunque ganó la batalla con La Sexta el programa de Alberto Chicote MARTA GUTIÉRREZ RUMOROSO Santander Jueves, 15 noviembre 2018, 16:56

¿Es lo mismo decir la verdad que no mentir? Depende de los matices. Eso es como que Telecinco anuncie la emisión de cada capítulo de la serie 'La Verdad', los miércoles a las 22.40 horas, omitiendo el peaje de una prórroga de 10 minutos del resumen diario de 'GH Vip'. Juzguen ustedes.

Con razón luego finaliza media hora más tarde de la hora de Cenicienta. La serie compite con sus armas y hace lo que pueda con la elección de la cadena de echarla a los leones, para batirse en duelo con 'OT' en La 1, gran vencedora de los miércoles, como se evidenció ayer con un 15,3% de share. Su lucha no fue con La 1 sino con La Sexta con el programa de Alberto Chicote y ganó, por poco, pero supone una victoria en toda regla con el 11,9% de cuota de pantalla frente a su competidor que alcanzó un 11,7%.

La espera del comienzo de cada capítulo concede ese margen para acampar en el sofá y atrincherarse con la manta como proponían Jon Kortajarena y Elena Rivera en este vídeo de redes sociales de la cadena.

Los actores, en modo sofá, manta y 'La Verdad'.

Lo bueno de la serie es que aún llegando tarde, llegas a tiempo en todos los sentidos más allá del sofá. Habrá gente que en la primera temporada se llegó a enganchar y gente que se ha animado en la segunda y que gracias a los resúmenes previos y al ritmo de su desarrollo lleguen a tiempo para descubrirla, seguirla, comentarla, criticarla, odiarla, amarla… todo es posible.

El anterior capítulo nos dejó con el tremendo accidente de Ana Llanos (papel interpretado por Ana Álvarez) en el Puerto de Santander.

El Puerto de Santander, una de las localizaciones destacadas.

La trama continúa y muestra a la policía grave, pero fuera de peligro ingresada en el Hospital de Liencres, perteneciente a Valdecilla, que la audiencia cántabra reconoció rápidamente.

Exterior del Hospital de Liencres.

Su ingreso aporta un prisma muy gráfico del triángulo amoroso formado por la policía, el director del periódico y el periodista. La vida curiosamente junta en un mismo lugar a las dos personas más importantes del dividido corazón de Lalo Ruiz, que disipa cualquier duda de hacia qué lado se inclina la balanza al conocer la noticia del ingreso de Lidia, por una sobredosis de ingesta de pastillas.

La madre no puede con la tensión, pero su 'hija' descubre qué ha pasado.

Lidia McMahón no puede con su vida. La culpabilidad la está destrozando con el alcohol como acelerante, al retomar ciertos vicios no olvidados del pasado con los que ahogar su pena. La petaca ha sido telonera de las pastillas y de ahí al fatal desenlace que ha hecho que acabe en el hospital. El panorama pudo haber sido peor si Eguía no hubiera llegado a evitar que Lidia hablase con la comisaria Laguna para confesar «su verdad», y después Paula no la hubiera descubierto inconsciente en su habitación.

Marchos Eguía actuó ayer de ángel y diablo. Ángel a la hora de salvar a Lidia de sí misma y de diablo por su autoimpuesta actitud distante con Paula.

Paula sufrió el destén del inspector Eguía.

Un cambio de rumbo que parece no alejar los fantasmas con su prometida Laura Santos, a quien se le cambia la cara cada vez que suena el móvil de su novio. A ambos se les pudo ver al final del capítulo tomando algo en el Clandestino, un conocido local de Santander, en el que compartieron velada con unas amigas, una de ellas comentó su proyecto de abrir un bufete de abogados para tramitar divorcios en el Paseo Pereda de Santander.

Precisamente, en los alrededores del Clandestino y más concretamente en la calle Joaquín Costa también fueron reconocidos en la conversación que mantuvo Eguía con Lalo, con quien se ha aliado para averiguar qué pasó con la verdadera Paula García.

El local 'Clandestino' se unió a las localizaciones.

Se complican las cosas para la falsa Paula García, rebautizada con el alias #Saraula por La Vecina rubia en un reciente tweet que muestra que sigue, aunque sea de refilón, la serie de su adorado Jon Kortajarena.

Su identidad cada día que pasa es más vox populi. Teme lo que ya intuye y es haber perdido a su madre, ahora que había vuelto a tener una. Por si fuera poco, con este panorama sus problemas aumentan con la salida de la cárcel de Iván Petrof. Alertada de la noticia por su amiga, quien ha emprendido una huida hacía Santander, la veíamos escapar de un hotel, concretamente del Hotel Mirador de Gornazo (ubicado en Miengo) en la salida de la autopista A-67, Km 191.

Sin salir del municipio de Miengo, su ficticio padre Fernando García (interpretado por el actor Ginés García Millán) se marcó un par de hoyos en el campo de golf del Abra del Pas en Mogro aparentando una falsa tranquilidad con su socio escocés. Su ambiciosa idea sigue adelante. Se guarda un as en la manga: los papeles que su mujer ha firmado sin saber y que la vinculan directamente con todas sus tretas empresariales.

El campo de golf del Abra del Pas en Mogro, protagonista de una de las tramas de anoche.

Su suegro, Enrique McMahón (Juan Meseguer) no se va a quedar cruzado de brazos. Su encontronazo en el despacho de Fernando de Puertochico fue el detonante que hizo que todo saltase por los aires. Dispuesto a todo por no perder el poder del banco, por mantener la velada ilusión de familia feliz con el reencuentro de su nieta pródiga, acaba aliándose con Lalo Ruiz para acabar con su yerno en un encuentro mantenido en su casa, que en la ficción se ubica en La Quinta Labat, en Santander.

Alianzas inesperadas surgen en La Quinta Labat, en Santander.

No serán los únicos que quieran acabar con alguien o con algo. La comisaria Laguna pretende retomar el caso de Paula García remontándose a los orígenes. Sabe que hay algo turbio y que si las piezas no encajan no es por algo reciente, sino por algo que viene de lejos.

Ya lo avanzaba Lydia Bosch, ayer en 'El Programa de Ana Rosa': «Habrá una gran mentira o una verdad». Como siempre, todo dependerá de cómo se mire.