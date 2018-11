Mafiosos rusos en Santander... en la pequeña pantalla CANTABRIA EN TV El capítulo 12 de la segunda temporada de 'La Verdad' centra la trama en la zona portuaria de la capital cántabra, que presume de bahía MARTA GUTIÉRREZ RUMOROSO Santander Jueves, 29 noviembre 2018, 19:06

En el anterior capítulo de 'La Verdad' nos quedamos todos esperando al Ferry en la estación marítima de Santander. El destino inicial del billete era Plymouth (sudoeste de Inglaterra), pero también eran dos las tripulantes: Irina y Sara-Paula, y ninguna llegó a embarcar. Hay veces que los planes no salen como uno quiere. Menos si detrás hay un guión con un enredo casi de telenovela.

En este episodio hemos sido testigos de mucha actividad física. Paula García y Marcos Eguía evidenciaban su buen estado físico. Paula logró escapar de sus perseguidores mientras que Eguía se marcó un sprint ante sus compañeros que no lo pudieron igualar ni en velocidad ni en estilo a la hora de correr sin despeinarse ni acalorarse. Algo a lo que tiene acostumbrada a la audiencia con sus épicas sesiones de running. A tenor del tweet seguro que a Jon no le gustaría medirse con Elena en una maratón ni competir en natación.

La carrera parece un flashback al pasado más reciente de la ciudad de Santander que se encontraba en la recta final del acondicionamiento del Centro Botín. Por aquel entonces el edificio estaba próximo a inaugurarse y se encontraba todavía en obras como su entorno.

Con las conexiones marítimas del Ferry en Santander en la capital cántabra están acostumbrados a la visita de mucho turista inglés, por consiguiente es el idioma que más se escucha en la ciudad aunque a la hora de practicar lengua extranjera -ya lo dice Aramís Fuster «idiomas, querida»- la Torre de Babel todavía es más internacional con el flujo de visitantes procedente del aeropuerto Severiano Ballesteros.

Galería. La bahía de Santander, el Barrio Pesquero y la zona portuaria fueron protagonistas del capítulo de 'La Verdad'. / DM

En la comunidad todavía no hay conexión directa con Rusia pero gracias a la serie 'La Verdad' se ha producido un contacto de lo más televisivo. Ni más ni menos que con la «mafia rusa». No descartemos que una vez descubierta la región, los rusos le hagan ojos a las anchoas de Santoña para cambiar el paladar de tanto caviar.

En el capítulo de ayer el Barrio Pesquero tuvo un protagonismo absoluto. Carreras, persecuciones, disparos y hasta un chapuzón en las frías aguas del Cantábrico, protagonizado por Paula y Marcos. Si bien para la zaragozana el «cole» -como así se denomina a un baño rápido en el mar- supuso todo un descubrimiento de la temperatura del norte, para el modelo de Bilbao fue más bien un reencuentro con las aguas que tan bien conoce.

Los vecinos de la calle Marqués de la Hermida seguro que no olvidarán el día de rodaje de esta secuencia, aunque hayan pasado más de dos años. El despliegue policial de la ficción fue espectacular. No todos los días uno ve a la «mafia» corriendo por tu barrio. Tampoco te esperas que la patrulla desplegada en la zona la dirija Jon Kortajarena.

La presencia de la mafia marca la vida de la familia, que tras el asesinato de Irina necesita protección. Las hormonas de la juventud no entienden de normas y Toni se libera de este «arresto domiciliario» para verse con su novia en la playa de Los Peligros, con las vistas a Somo y los planos de la Península y Palacio de la Magdalena, al fondo.

La trama ahora mismo se encuentra muy revuelta y ya se sabe que a río revuelto ganancia de pescadores. Los personajes tienen todos los frentes abiertos, pero también hilos desde los que tirar. Lalo Ruiz se acerca a la auténtica verdad, esa que hará que todo salte por los aires.

En el próximo capítulo la que parece ser que encuentra algo es la propia Paula García convertida, irónicamente, en una pieza clave que ha devuelto la vida a su familia en un momento decisivo para los McMahón.

Verdad, verdadera en las redes

Lo cierto es que 'La Verdad' ahí sigue dando guerra en su capítulo número 12, lo que significa que estamos próximos a empezar la cuenta atrás para aclararlo todo. El suspense de la productora 'Plano a Plano' se ha convertido en la alternativa de la audiencia que no sigue OT en La 1 para la noche de los miércoles. En el capítulo de ayer sumó un 12,7% de share.

No es de extrañar que el público espere cada entrega, máxime si Jon Kortajarena presume de una pareja en la ficción como Elena Rivera. El modelo y actor compartió este posado de los dos con sus seguidores que no dejó a nadie indiferente.

Kortajarena añadió un mensaje: «La Verdad destapa secretos que a veces no se quieren escuchar…». Otras no es que no se quieran escuchar es que tampoco se ven ni se pueden seguir ni cogiendo notas. La Vecina Rubia prefiere tirar de resumen.

La amistad surgida entre los actores ha traspasado la pantalla. Siempre recordarán su paso por Santander como una bonita experiencia que vivieron juntos. Elena Rivera también comparte fotografías cómplices con el modelo. Esta sin duda es de lo más especial. Es su personal felicitación a Jon Kortajarena tras haber recibido el Premio GQ como mejor actor revelación.

El modelo y actor está viviendo un momento dulce como 'La Verdad'. Compartió un tweet con la buena nueva de que según los datos de Parrot Analytics en LondonContent, la serie se posiciona en el puesto número 6 del gráfico global de las series más vistas. Este ranking la coloca como la serie más demandada por detrás de la galardonada 'La Casa de Papel'.

Las noticias televisivas se suceden. Casi al tiempo que su compañero de reparto presume de premio al mejor actor revelación, Elena Rivera pondrá final esta noche a su participación en la serie 'Cuéntame', de La 1. La propia actriz ha querido mantener en secreto su decisión para anunciar que se marcha de la mano con su compañero Ricardo Gómez. En el último capítulo de la temporada Karina y Carlos Alcántara finalizarán su historia de amor en 'Cuéntame'.

El suma y sigue de noticias del elenco de la serie continúa con el actor Ginés García Millán -que interpreta en 'La Verdad' a Fernando García- ya que ha sido galardonado con el Premio FICC con el que el festival reconoce y premia el trabajo de las figuras de la Región de Murcia más destacadas dentro del mundo del cine. ¡Enhorabuena!

El próximo miércoles, más verdades o mentiras a toda pantalla...