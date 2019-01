No todo es café

De nuevo, después de la resaca de las fiestas navideñas, estamos un sábado más, aquí, en vuestro espacio favorito de café, y de más cosas como veis hoy. Y es que no solo de café vive el ser humano, también hay otras bebidas que le estimulan, le sanan y le dan alegrías durante la jornada. Hoy me he decantado por ofreceros estas combinaciones de tés e infusiones frías, que ha preparado mi compañera Karen Quiroga y que vamos a incorporar en nuestra carta para clientes. Son muy sencillas de preparar si se sabe cómo. Para tener todas las claves lo mejor es acercarse a nuestra Aula de Café y de Té, donde de la mano de nuestra Tea Somelier, Begoña Baqué, podremos ver estas preparaciones frías y como sacarle el máximo rendimiento a nuestros tes, ya sean verdes, blancos, azules, rojos o negros; o nuestras infusiones de rooibos y plantas en general.

Así que, si sois clientes de nuestra marca en negocios de hostelería, podéis informaros de nuestros cursos y apuntaros a través de la página web, www.grupodromedario.com. Hemos elaborado tres diferentes como podéis ver, una primera de té verde con sirope de pepino, una segunda con infusión de frutos rojos y bayas con dulce de frambuesa y por último, un té negro con naranja y fruta amarilla para combinar diferentes gustos y sabores y así poder llegar al máximo público posible.

Y es que una buena infusión, además de rica y sabrosa, es también muy sana para hidratarnos, al igual que las infusiones de café que otro día os pondré como podéis de forma fácil, elaborarlas en casa sin emplear mucho esfuerzo ni tiempo y así disfrutar de nuestros Specialty Coffee que tenéis disponibles en nuestras tiendas físicas y on line.

Os voy a dejar que me marcho a la montaña de ruta, eso sí, con la cantimplora llena de la infusión de té verde y pepino, para disfrutar de este hermoso día.

Gracias Karen por prepararme la infusión en el día de ayer y recordad, para sugerencias y comentarios podéis escribir a raul@cafedromedario.com y estaré encantado de responderos.

Os deseo feliz semana y una buena cuesta de enero. Un saludo y un espresso, por favor.