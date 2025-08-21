Cantabria, excelencia culinaria que marida tradición y vanguardia

Saray Ceballos Saenz Santander Jueves, 21 de agosto 2025, 13:26 Comenta Compartir

Cantabria es tierra de contrastes, de paisajes que cautivan y sabores que conquistan paladares. De mar y de montaña, de valles verdes y costas escarpadas, de productos de cercanía que definen una cocina cada vez más reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras. Porque si algo ha sabido hacer bien esta región es transformar su riqueza natural en excelencia culinaria. Y en ese camino de evolución y especialización, los restaurantes gastronómicos se han convertido en una de sus mejores cartas de presentación.

Lo que en otro tiempo era patrimonio exclusivo de grandes capitales, hoy forma parte del mapa cántabro a través de establecimientos que han sabido unir tradición y vanguardia, producto y técnica, sensibilidad y ambición. Son espacios donde cada comida se convierte en una experiencia completa, donde el comensal no solo va a comer, sino a emocionarse, a descubrir, a dejarse llevar.

La cocina de autor, el respeto por el producto local, la búsqueda constante de nuevas texturas y sabores, y un servicio de sala cuidado hasta el último detalle son ya sello de identidad de muchos de estos locales, algunos de ellos reconocidos con distinciones como estrellas Michelin o soles Repsol. Pero más allá de los galardones, lo que define a estos restaurantes es la pasión y el compromiso de quienes están detrás: chefs con una visión clara, equipos de grandes profesionales y una filosofía que gira en torno a ofrecer lo mejor en cada pase.

En esta edición de Verano en la Mesa, proponemos un recorrido por algunos de los restaurantes gastronómicos más destacados de Cantabria. Lugares donde lo culinario se convierte en arte y donde cada plato cuenta una historia: la del entorno, la del producto, la de una tierra que no deja de mirar al futuro sin olvidar sus raíces.

Ampuero Solana

Dirección: La Bien Aparecida 11, Ampuero.

Teléfono: 942 676 718.

Días de cierre: 942 676 718.

Propietario: Familia Solana.

Cocina: Nacho Solana.

Especialidades: Recientemente sometido a una reforma integral que ha abierto los espacios para que el comensal pueda ser testigo de la magia que ocurre entre bambalinas, este restaurante es uno de los grandes referentes gastronómicos de la región. Propone una cocina creativa y apegada al territorio que, en esta temporada, se presenta bajo dos menús degustación: Breñas, de 13 pases; y Sotombo, con 17 platos. Junto a ellos, el comensal también tiene la opción de comer a la carta, donde encontrará una ambiciosa propuesta que combina platos clásicos y recetas más originales y donde no faltan sus premiadas croquetas de jamón Joselito.

Observaciones: El establecimiento, que también dispone de una propuesta más informal en la zona de bar, se sitúa junto al incomparable escenario del Santuario de La Bien Aparecida.

Ruiloba El Remedio

Dirección: Barrio Liandres, s/n, Ruiloba.

Teléfonos: 942 107 813 y 673 164 082.

Propietario y jefe de cocina: Samuel Fernández.

Día de cierre: Lunes.

Especialidades: La propuesta gastronómica de este establecimiento apuesta por lo tradicional, el producto selecto de temporada y unos toques de creatividad que buscan dejar un recuerdo diferente en el comensal. Por ello, en cualquier visita lo recomendable es dejarse guiar por las sugerencias del día. Se trata de una cocina de sólidas bases tradicionales, donde se ofrecen platos diferentes en función del mercado. Especialidades de siempre, como las rabas, las croquetas, la ensaladilla, los ibéricos o la anchoa, junto a otras elaboraciones más personales del chef. Dispone de bodega de gran nivel, con abundantes referencias de champagnes donde no faltan los vinos de Cantabria. Disponible para eventos.

Observaciones: Cuenta con unas instalaciones dotadas de una gran terraza ajardinada perfecta para la hora del aperitivo, comer, hacer el tardeo o cenar.

Tanos El Palacio de Tanos

Dirección: Avda. Joaquín Fernández Vallejo 192, Tanos.

Teléfono: 942 801 161.

Día de cierre: Domingo noche y lunes.

Jefe de cocina y propietario: Jesús Palacio.

Jefe de sala y propietario: Vicente Palacio.

Especialidades: Enclavado en un edificio señorial, desarrolla una cocina tradicional actualizada e imaginativa con una cuidada puesta en escena. Dispone de menú –diario y fin de semana– y de una carta con una veintena de especialidades. Destacan entre ellas el arroz barquereño con calamares berberechos navajas y plato; las chuletillas de rodaballo con sopa marinera de tapioca y verduras encurtidas; o el cochinillo confitado con su jugo en salsa de ternera, torreznos de papada ibérica y puré de polenta.

Observaciones: Cuenta con una «mimada» bodega que se actualiza periódicamente para ofrecer cuidadas recomendaciones. Dispone de una gran terraza cubierta para 50 comensales.

Suances Emma

Dirección: C/ Ceballos 14 bajo, Suances.

Teléfono: 942 810 322.

Propietario y cocinero: Carlos Arias Eguren.

Día de cierre: Lunes en verano. En invierno, lunes y martes completo; y noches de miércoles, jueves y domingos.

Especialidades: Este establecimiento, abierto en 2018, se ha posicionado como un restaurante de referencia que realiza una cocina contemporánea, fusionando platos de siempre con creaciones más innovadoras. Algunos de sus platos estrella son cuco estilo Mazatlán, tuétano a la brasa, nems vietnamitas, croquetas de jamón Joselito (finalistas en el campeonato del mundo 2019) o tarta de queso Tresviso. Tiene dos menús degustación: Experiencia, por 75€; y Homenaje, por 110€.

Observaciones: Desde su amplio y elegante comedor se ofrece unas vistas espectaculares de la bahía de Suances. Ha sido galardonado con un sol Repsol, reconocido con un 'plato Michelin' y posee una T de Oro de Tapas Magazine.

San Vicente de la Barquera La Ostrería

Dirección: Paseo de La Barquera, San Vicente de la Barquera.

Teléfono: 942 173 013.

Propietarios: Albano Rodríguez y María Villarragut.

Cocina: Miguel Borreguero.

Horario: De 12.00 a 01.00 horas.

Especialidades: Ubicado en un emplazamiento envidiable, con unas estupendas vistas, La Ostrería de San Vicente ofrece una oferta gastronómica que parte de la tradición y de una materia prima selecta, y termina con conceptos más actuales con toques de fusión. Su propuesta gastronómica –tanto su versión informal de terraza como la más elaborada en el comedor interior– esta centrada en los pescados (siempre salvajes, del día y cuidadosamente seleccionados) y las ostras (estrellas de la carta, de variedad rizada-japónica, cultivada en la ría de San Vicenten su carta). Son fijas las ostras al natural con limón de Novales y las ostras en tempura con alioli de soja, wakame y huevas de pez volador. Junto a ellas, otras elaboraciones que van cambiando en función de la temporada. También cuentan con clásicos renovados como las rabas de calamar de aquí con emulsión de lima y jengibre.

Observaciones: Distinguido con un Solete de la Guía Repsol.

Mompía Laila

Dirección: Hotel Finca Al Camino; C/ Navalías 10 bajo, Mompía.

Teléfono: 683 436 332.

Propietarios: Gustavo Pérez y Menchu Cabrero.

Cocina: Gustavo Pérez. Sala: Menchu Cabrero.

Día de cierre: Domingo noche y lunes.

Especialidades: Este restaurante plantea una cocina innovadora pero cercana, en sintonía con las tendencias del mercado pero desarrollada con una personalidad propia. No faltan en su carta materias primas emblemáticas de la región, clásicos de siempre y productos de temporada, todos presentados de manera esmerada y meticulosa. Sobresale en su oferta el menú degustación por 55€/persona (bodega aparte). Entre los nombres propios de su propuesta están las croquetas caseras de jamón, los buñuelos de bacalao con pimientos verdes fritos, los escabeches o la ensaladilla. También brillan con luz propia los arroces.

Observaciones: Cuenta con una selecta bodega con más de 70 referencias. Dispone de aparcamiento y una amplia terraza-comedor.

Santander La Casona del Judío

Dirección: C/Repuente 20, Santander.

Teléfono: 942 342 726.

Propietario y cocinero: Sergio Bastard.

Día de cierre: Lunes y martes.

Especialidades: La cocina de este restaurante mira hacia el Cantábrico como fuente de inspiración y articula su propuesta gastronómica en torno a sus excelentes materias primas. Algas, moluscos, pescados, salazones... adoptan distintos sabores y texturas tras pasar por las expertas y creativas manos del equipo de cocina que conduce el chef Sergio Bastard. Propone dos menús degustación: 'Festival' , por 120€; y 'Mesa del chef', cuyo precio es de 200€ y tiene como factor diferencial el hecho de que el chef cocina personal e íntegramente cada plato, desde los snacks hasta los postres.

Observaciones: Los snacks se elaboran delante de los comensales. El restaurante se ubica en una casona indiana del siglo XIX, cuenta con jardín y espacios para eventos. Tiene una Estrella Michelin, una Estrella Verde y dos soles Repsol.

Santander Bodega del Riojano

Dirección: C/Río de la Pila 5, Santander.

Teléfono: 942 216 750.

Propietario: Carlos Crespo.

Día de cierre: Ninguno.

Especialidades: Este longevo establecimiento propone una oferta gastronómica basada en platos de cocina tradicional, con toques actualizados, refinados y en los que el concepto está bien plasmado. Es un lugar ideal para disfrutar de los sabores auténticos que desprenden las materias primas cuidadosamente seleccionadas y bien presentadas. Gran fama tienen sus caracoles a la riojana, sus callos de ternera o la tortilla de patatas guisada con salsa de callos, chorizo y ali oli. De igual manera, una de sus señas de identidad es la ensaladilla.

Observaciones: Distinguido con un Sol Repsol, se trata de uno de los restaurantes de referencia de la capital.

Santander Balneario de La Magdalena

Dirección: C/ La Horadada 10, Santander.

Teléfono: 942 000 138.

Dirección: Carlos y Miguel Crespo.

Cocina: Fernando Llamosas, Tirso, Alexandra y Yasin.

Día de cierre: Ninguno.

Especialidades: Con el inconfundible sello gastronómico del Grupo Riojano, este local apuesta por una cocina en la que los arroces finos, al estilo alicantino, son protagonistas. Junto a ellos, son también una opción interesante los pescados, donde destacan la lubina a la media sal, el rape de tripa negra o el bonito. Además, no faltan clásicos del grupo, como la ensaladilla, las croquetas o la tarta de queso.

Santander Kandela

Dirección: C/ Bonifaz 9, Santander.

Teléfono: 942 52 65 83.

Propietario: Carlos Crespo.

Día de cierre: Domingo noche y lunes.

Especialidades: Este local gira en torno a la parrilla, abierta al público y eje central de la propuesta gastronómica. Junto a las carnes (con una extensa variedad de cortes y razas: chuletón de vaca madurado, tomahawk de cebón, T- bone madurado, solomillo de vaca vieja, entrecot de lomo bajo de vaca madurado, presa ibérica, picaña a la brasa...) y los pescados del día, también pasan por las brasas algunas de sus raciones (tartar de salmón sobre aguacate braseado, chorizo criollo con chimichurri...).

Maliaño El Nuevo Molino

Dirección: Bº de Monseñor 18, Puente Arce.

Teléfono: 942 575 055.

Cocina: Toni González.

Sala: Elvira Abascal.

Día de cierre: Domingo noche y martes.

Especialidades: Cocina de producto de temporada, con sólida base tradicional y cuidadas presentaciones. Dispone de carta para todos los gustos y de dos menús gastronómicos: 'Menú largo y estrecho' y 'Menú degustación'.

Observaciones: Distinguido con dos soles Repsol. Confortable terraza y un formato bistró, Le Hórreo, con menú diario y carta específica de raciones para picoteo.

Galizano La Torre By Marañón

Dirección: Bº La Iglesia 37, Galizano (Ribamontán al Mar).

Teléfono: 942 505 384.

Propietario: Familia Marañón Viadero.

Cocina: Javier Marañón.

Día de cierre: Lunes.

Especialidades: El producto de cercanía (huerto y ganadería propia) como base de este restaurante comprometido con la eficiencia energética. y recomendado por la Guía Repsol. Menú Degustación, 55€ –de martes a viernes en comidas–; Gastronómico, 78€; y La Torre, 98€. Carta y bodega de unas 120 referencias.

Observaciones: Aparcamiento y comedor privados.

Ruiseñada La Pradera

Dirección: Bº El Cueto 67. Ruiseñada (Comillas).

Teléfono: 722 259 208.

Propietarios: Mónica Calderón y Borja Mier.

Cocina: Borja Mier.

Cierre: Lunes, en verano.

Especialidades: Propuesta fresca y actual con platos inspirados en el producto de temporada y de proximidad. Destaca la tosta de sardina ahumada con guacamole, huevas de trucha y tomate seco; el queso de cobreces en tempura de aromáticas y mermelada de limón de Novales; o la terrina de foie con praliné de almendras. Postres caseros y elaborados con materias primas de la región.

Observaciones: Bodega con amplia presencia de vinos cántabros. Aparcamiento propio y terraza.

Santander Casa Cirana

Dirección: C/Bonifaz 13, Santander.

Teléfono: 942 526 698.

Propietarios: Diego García y Alba Fernández.

Cocina: Diego García.

Sala: Alba Fernández.

Día de cierre: Domingo y comidas de lunes y martes.

Especialidades: Cocina de mercado con marcada raíz atlántica. Sus orígenes gallegos les han llevado a desarrollar su menú 'Enxebre', una clara definición de su concepto de cocina, la búsqueda de lo puro, lo tradicional, lo auténtico. Junto al menú, una carta no excesivamente larga, que se apoya fundamentalmente en la estacionalidad, con productos de proveedores locales y que no deja nunca a un lado esos orígenes de los del chef y propietario.

Ramales de la Victoria Ronquillo

Dirección: C/ Menendez Pelayo 2, Ramales de la Victoria.

Teléfono: 942 646 055 y 659 847 630

Propietarios: David (cocina) y Cecilia (sala) Pérez.

Día de cierre: Martes.

Especialidades: Este emblemático establecimiento, con más de cincuenta años de bagaje a sus espaldas y un Sol Repsol, es reconocido por su cocina tradicional, ligada a las raíces locales, pero desarrollada de una manera personal y creativa. Destacan en su propuesta los menús degustación: Prehgastro, por 95€; Cueva del Mirón, por 75€; y Cullalvera, por 50€. En su carta es fácil encontrar materias primas de referencia en la zona, como la carne de tudanca, así como productos ligados a la temporada.

Hoznayo La Bicicleta

Dirección: La Plaza 12, Hoznayo.

Teléfono: 636 296 970 y 942 524 538.

Propietarios: Cristina Cruz y Eduardo Quintana.

Cocina: Eduardo Quintana.

Día de cierre: Domingo y lunes. Menú gastronómico, sólo mediodías.

Especialidades: Abierto desde 2011, este establecimiento brilla por su firme compromiso con el producto local y la sostenibilidad, que se funden para coger forma bajo el diseño de recetas creativas en las que las materias primas de su huerto y su granja son protagonistas. Trabaja con un único menú degustación 'la Grande Boucle' en dos formatos, corto y largo, de 21 y 24 pases.

Observaciones: Tiene una Estrella Michelin y un Sol Repsol.