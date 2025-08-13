La carnes de Cantabria, tradición y origen para saborear el verano

Saray Ceballos Saenz Santander Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:20 | Actualizado 17:31h. Comenta Compartir

El verano, con sus días largos y su clima amable, invita a disfrutar de la vida con todos los sentidos. Y si hablamos de gastronomía, pocos placeres hay tan universales y celebrados como el de compartir una buena comida en torno a la brasa. En Cantabria, este ritual alcanza una nueva dimensión gracias a una materia prima excepcional: la carne.

La región cuenta con una tradición ganadera sólida y reconocida, y eso se traduce en productos de la máxima calidad, como aquellos amparados bajo el sello IGP Carne de Cantabria. Terneras criadas en un entorno natural privilegiado, bajo estrictos controles de bienestar y alimentación, que dan lugar a piezas tiernas, sabrosas y muy valoradas tanto por el consumidor como por los profesionales del sector.

Pero, si bien la calidad tiene gran peso en el resultado final, lo cierto es que no lo es todo. Parte de la clave reside también en saber tratar cada corte con el respeto que merece. Y ahí es donde entran en juego los restaurantes y asadores cántabros especializados en carnes, auténticos templos donde el arte de la parrilla se convierte en una experiencia culinaria. Son locales donde el fuego lento, el control del punto justo de cocción y el mimo por el producto son señas de identidad. Lugares donde se combinan la técnica, el conocimiento y la pasión por una cocina honesta, de raíces y sabor.

Y es que la carne —ya sea de vacuno, cerdo o ave— no solo alimenta, también reúne. Reúne amigos, familias y conversaciones en un ambiente festivo, relajado y delicioso. Porque alrededor de una buena parrilla no solo se cocina comida, se crean recuerdos.

A continuación, te invitamos a conocer algunos de los mejores establecimientos de Cantabria especializados en carnes. Propuestas variadas, entornos únicos y profesionales que convierten cada pieza en una celebración del sabor.

Maliaño Las Teresitas

Dirección: C/ Rualmar, Maliaño (Puerto de Raos).

Teléfono: 942 365 061.

Propietario: Luciano Povedano Martínez.

Cocina: Luis Gabriel Rodríguez.

Día de cierre: Lunes.

Especialidades: El penúltimo proyecto gastronómico del grupo Casa José auna la fusión más exclusiva entre mar y tierra con lo mejor del producto del barrio pesquero, los selectos cortes de carnes y los bocados a la parrilla más sabrosos: chuleta de vaca vieja; solomillo de vaca vieja con foie, crujiente de jamón y lágrima de queso; solomillo tradicional; lechazo de encargo; costilla ibérica con salsa barbacoa; solomillo broos (mínimo 2 personas); carrilleras ibéricas estofadas; pastel de lechazo... También menú del día (opción de menú infantil), pescados y mariscos y carta de raciones.

Observaciones: El local, rodeado de zonas verdes y con grandes terrazas, posee comedores que destilan ambiente marinero y unas vistas únicas a la Bahía de Santander. Aparcamiento próximo y próximamente tendrá un local hermano justo debajo Las Teresitas Bistró, que sin duda será la sorpresa agradable de la temporada.

Santander Grupo La Taberna del Herrero

Dirección: Bajada del Caleruco 52, junto a la S-20; C/ Rubio 4; El Campón, Peñacastillo; y Hernán Cortés, 47.

Teléfonos: Teléfono: 620 290 152 (S-20); 942 055 419 (Rubio) y 942 320 243 (Peñacastillo).

Chef ejecutivo: Kike Pérez.

Horario: Abierto todos los días.

Especialidades: Con Kike Pérez como coordinador de los equipos de cocina, los 3 restaurantes son especialistas en carne. En la S-20 y Peñacastillo (con cámara a la vista del cliente), preparada a la parrilla de roble y encina. Carne de vaca holstein, pinta o frisona, con 35 días de maduración, simmental (40 días), angus... Cortes clásicos y premium (t-bone, tomahawk...), chuletones, solomillo de Cantabria IGP, hamburguesa de novilla de 200 g, chuletillas de lechazo de Castilla, pollos asados a baja temperatura...

Observaciones: Los tres establecimientos disponen de amplias terrazas. Recientemente han renovado la decoración en la calle del Rubio.

Santander Parrilla Ginés

Dirección: Avda. Castañeda 15, El Sardinero, frente al Parque de Mesones (Santander).

Teléfono: 942 281 020.

Especialidades: Gran especialista en carnes a la parrilla, en su carta se encuentran opciones como el chuletón, solomillo, entrecot, T Bone, hamburguesas gourmet con 220 g de carne de vaca madurada, churrasco... Cuenta, además, con una amplia variedad de raciones para picotear y cenar. Disponen de una estupenda propuesta de pescados de temporada y son grandes especialistas en platos de cuchara todo el año. Abren a las 8.00 horas para los desayunos y su especialidad en tortillas. Junto a su carta, ofrecen la posibilidad de elegir entre las opciones de su menú diario y fin de semana.

Observaciones: Disponen de dos amplias terrazas al aire libre (cubiertas y rodeadas de jardines) ideales para disfrutar en verano y en cualquier época del año.

Hoznayo La Parrilla de Hoznayo

Dirección: Bº La Plaza 5, bajo, Hoznayo (Entrambasaguas).

Teléfonos: 942 525 072 y 692 046 123.

Horario: En verano, la cocina abre hasta las 00.00 h.

Especialidades: En su carta, destacan las carnes a la parrilla. Ofrece chuletón de vaca vieja de Cantabria, solomillo, chuletillas de cordero, entrecot,costilla de cerdo, mollejas de vaca a la parrilla o encebolladas, escalopines de solomillo, parrillada, callos, asadurilla, riñones a la parrilla chorizo criollo, torreznos, lengua a la romana, cecina, jamón ibérico... Asimismo son conocidos por el excelente picoteo y en esta temporada recomiendan el bonito a la parrilla. También, aunque sea verano, continúan con sus excelentes guisos y platos de cuchara, así como con sus exitosos menús.

Observaciones: Dispone de una amplia y acogedora terraza interior al aire libre con pérgolas y carpa muy bien acondicionadas. Zona infantil.

Santander Lalola

Dirección: C/ Inés Diego del Noval 31, Cueto (Santander).

Teléfono: 942 393 203.

Propietario: Francisco J. Gómez.

Jefa de parrilla: Elena Iturbe.

Día de cierre: Lunes tarde y martes.

Especialidades: En las noches de verano ofrece carnes a la brasa preparadas en su barbacoa asador; entrecot, secreto ibérico, costilla, chorizo criollo, chorizo rojo, morcilla... También hacen sus famosas sardinas a la parrilla.

Santander En la brasa

Dirección: C/ Hernán Cortés 4, Mercado del Este, Santander.

Propietarios: Rafael Ordóñez, Ito López y David Cueto Fuentes.

Especialidades: Gran manejo de la brasa y carnes premium: de vaca vasca el entrecot loncheado de 1 kg con 25 días de maduración o el lingote de buey con 40 días. También cortes premium como el T-Bone, tomahawk, chuletón de vaca vieja madurada madurada 45 días (rubia gallega), entrecot loncheado de vaca vasca premium 300 g o el chuletón de vaca vasca premium madurado 30 días. Todas las carnes llevan guarnición de patatas fritas y pimientos verdes o rojos.

También carta con ocho tipos de hamburguesas. Como novedad, la 9ª, la hamburguesa del mes de junio (también en julio y agosto): 'Rocky Balboa' (hamburguesa 100% tudanca, pimiento rojo a baja temperatura, papada ibérica, quesos fundidos, varias sorpresas, salsas y coronada con pan brioche rojo). Completan con otra novedad, los nachos burger (caseros y muy sabrosos), la costilla BBQ con mostaza y miel, los torreznos de Soria, chistorra, alitas picantonas y el surtido de 10 croquetas de carne variadas.

Valle de Cabuérniga Taberna de Valle

Dirección: Valle (Cabuérniga). Junto a la carretera y el cruce de Carmona.

Teléfono: 942 173 932.

Propietarios: Alfonso Sarabia y Cristina Borbolla.

Cocina: Alfonso Sarabia.

Día de cierre: Miércoles.

Especialidades: Local que ha conseguido acreditarse y especializarse en materia de arroces, pescados y carnes, trabajando en este último ámbito más en frisona que en tudanca, aunque también la trabaja. Entre las grandes recomendaciones de la casa se encuentra el chuleta de vaca frisona. En su propuesta gastronómica también dispone de filete de vaca madurada y entrecot a la brasa con patatas.

Observaciones: Cuenta con cenador cubierto y terraza.

Muriedas Kairós

Dirección: Avda. Bilbao 41 Bajo, Muriedas.

Teléfono: 942 262 160.

Día de cierre: Domingo noche y lunes.

Propietarios: Andrés Saiz y Saray Rodríguez.

Especialidades: Cocina a la brasa con un concepto único en Cantabria: parrillas coreanas individuales en cada mesa con extracción de humo. Su punto fuerte es la experiencia interactiva que ofrecen, donde el comensal cocina la carne a su gusto directamente en la mesa, usando carbón de marabú, valorado por su alta calidad calorífica y baja emisión de chispas. Su especialidad principal son las carnes seleccionadas: chuleta de vaca simmental madurada (a partir de 1 kilo), entrecot nacional (300 gramos), solomillo vacuno, presa ibérica, chuletillas de lechazo... También destacan platos como el arroz crujiente de pato, tuétano a la brasa con steak tartar de vaca, huevo a 65º con torreznos y parmentier de trufa y postres como la tarta de queso horneada. La propuesta se completa con sugerencias semanales fuera de carta, incluidos pescados.

Oruña de Piélagos El Hostal del Pericote

Dirección: Barrio El Puente 13, Oruña de Piélagos.

Propietario: César Muriedas.

Cocina: Nacho Pérez Malagón, Quique Corsini, Armand Martínez y José Rábago.

Día de cierre: Domingo noche y lunes, así como noches de martes y miércoles.

Especialidades: Auténticos especialistas en las carnes de vacuno mayor (vaca vieja y buey), de ganadería propia. Disponen también de chuletón madurado, entrecot, solomillo, steak tartar, carpaccio de solomillo de vaca pinta cortado a cuchillo, callos con patas, morro y huevo poché. El plato estrella en la carta es el lomo marinado en jengibre y whisky ahumado.

Observaciones: Cuentan con terraza y apartamiento propio.

Laredo Asador Son de Mar

Dirección: C/El Puerto 4, Laredo.

Teléfono: 942 740 291.

Propietarios: Javier Cacho y Mónica González.

Jefe de cocina: Chemo Rangel.

Especialidades: Famosos por sus carnes a la brasa pescados y mariscos, arroces marineros, bogavantes, reyes, besugo, lubinas, rodaballos, sardinas, bonito .

Observaciones: Terrazas con vistas.

Santander El Machinero

Dirección: C/ Ruiz de Alda 16, Santander.

Teléfono: 942 314 921.

Propietarios: Fernando Pérez (cocina) y Ana Alonso.

Cierre: Domingo.

Especialidades: Menú degustación de Cantabria (33€) con 7 pases, postre y petit fours: tartar de gambón rojo y agua de tomate; cremoso de chocolate blanco con anchoas; pollo de corral sobre torto de maíz y crujiente de su piel; risotto de cachón y mahonesa de mar, cocido montañés con su berza crujiente; lomo de rape con gazpachuelo de berberechos; lomo asado al carbón sobre royal de cebolla y patatas asadas; y, de postre, tartita de queso sobre tierra de nuez helado higuera.

Suances Casa Gerardo

Dirección: C/ Quintana 121, Suances.

Teléfono: 942 810 038.

Propietaria: Mari Carmen Salas.

Gerentes: Mariví y Héctor Ruiz Salas.

Día de cierre: Martes.

Especialidades: Carnes a la brasa, chuletón de vaca vieja y de larga maduración, chuleta, solomillo, entrecot, chuletillas de lechazo, secreto ibérico de bellota, costilla, chorizo, torreznos, burger premium a la parrilla, cachopo deluxe. Picoteo y tapas, cocido, olla ferroviaria de fabada, tarta de queso, menús, tablas, menú diario y especial. Usa productos típicos de Cantabria.

Observaciones: Amplia bodega, con sidra de Cantabria Somarroza. Todo también para llevar.

Santander Kandela

Dirección: C/Bonifaz 9, Santander.

Teléfono: 942 526 583.

Propietarios: Grupo Riojano.

Día de cierre: Domingos noche y lunes completo.

Especialidades: Cocina a la brasa. Trabajan fundamentalmente con simmental de Escocia, rubia gallega, frisona de Cantabria y buey de raza sayaguesa. La especialidad estrella de la casa es el tomahawk de cebón.

Santander Picos de Europa

Dirección: C/ Vargas 15, Santander.

Teléfono: 942 231 036.

Propietarios: Hermanos Bedoya Benito.

Cocinero: José Revuelta.

Día de cierre: Ninguno.

Especialidades: Carrilleras ibéricas al vino tinto, entrecot de Cantabria troceado y a la piedra, cachopines, carne de toro de lidia en la Feria de Santiago, hamburguesas de 150g de ternera de Cantabria con nombres lebaniegos, mollejas, albóndigas caseras, guisos de pollo y vacuno... Desayunos, pinchos, picoteo, carta, menús y producto excelente.

Observaciones: Amplia terraza en la calle Burgos. Cumplen 75 años.

Laredo Everest-2

Dirección: Avda. de la Libertad 52, Laredo.

Teléfono: 942 611 554.

Cocina: Melania Turrado.

Especialidades: Destaca su carne «de calidad excepcional», conservada y madurada en cámara y maridada con una excelente bodega. En carta, ofrecen chuletón de vaca pinta de Cantabria (60 días de maduración en cámara) y solomillo vaca pinta a la plancha con o sin foie. Asimismo disponen de buey tudanco (80 días maduración), entrecot, callos, rabo, manitas, entre otras opciones. Cuentan con un picoteo de nivel (con pinchos premiados), pescado fresco de la bahía de Laredo y todo tipo de mariscos por encargo.

Observaciones: Amplia terraza y gran ambiente.

Santander Restaurante Las Olas

Dirección: Bº Corbanera 98, Playa de La Maruca. Santander.

Teléfono: 942 342 027.

Propietarios: Familia Bada.

Día de cierre: Martes.

Especialidades: Clásico con una cocina tradicional y marinera, «llena de sabor». Destaca por la calidad de sus carnes de Campoo: Chuletón, chuleta, solomillo, entrecot, chuletillas, lomo, rabo de toro, escalopines de solomillo... Son especialistas en pescados, mariscos y 15 variedades de arroces y paellas (entre 14 y 23 euros). Recomendaciones marineras: San Martín, machote, bacalao a la vizcaína y ajo arriero, lubina, rape a la plancha y con patata panadera. Gran variedad de pescados (breca, cabracho, jargo, merluza...). Parrilladas de pescado, mariscadas, raciones de picoteo del mar.

Observaciones: Dos plantas de amplios comedores con vistas al mar y terraza al aire libre.

Miengo El Tinglao

Dirección: Avda. de Cantabria, nº 2260 (recta de Cudón), Miengo.

Teléfono: 942 583 027.

Propietario: Cristóbal García Ruiz.

Especialidades: Suministrado por las carnes de Uniko Alimentación, definen su oferta gastronómica con dos conceptos: generosidad y rotundidad de sabor. En su carta, destacan las hamburguesas, las parrilladas preparadas en horno de brasas, el secreto y la costilla ibérica, así como el entrecot, las carrilleras, los chuletones, el lechazo asado, el chorizo criollo. Son también «espectaculares» su kebab y su durum, elaborados con ingredientes de Cantabria.

Observaciones: Cuenta con amplias terrazas y comedores (también privados), en una enorme nave con parque infantil.

Santander La Casa del Indiano

Dirección: C/ Hernán Cortés 4, Mercado del Este, Santander.

Teléfono: 942 074 660.

Día de cierre: Ninguno.

Cocineros: Wilson Felipe Lázaro y Alex Milton Florez.

Especialidades: Lomo ibérico a la plancha con pimientos, codillo asado con salsa española, carrilleras estofadas, escalope de ternera, entrecot de novilla, chuletón de novilla, escalopines rellenos, mollejas de cordero, callos, surtido ibérico, paleta ibérica y cecina de león. Cortes premium de su restaurante 'En la Brasa' T-Bone, tomahawk; chuletón de vaca vieja madurada madurada 45 días (rubia gallega). Todas las carnes llevan guarnición de patatas fritas y pimientos verdes o rojos. Completa y selecta bodega para acompañar todo.

Santander Laury

Dirección: Av. Pedro San Martín 4, Santander.

Teléfono: 942 330 109.

Cocina: Luis San Emeterio y Yolanda Ceballos.

Especialidades: Carne de vacuno añejo bien infiltrada y con cortes superiores. Vaca pinta, limusina y rubia gallega. Distribuida por Carfres. Chuletón de lomo alto y bajo y entrecot a la brasa de carbón vegetal. Solomillo, chuletillas de lechazo o el cabrito a la parrilla, carrilleras.

Santander Asador Montaña

Dirección: Nueva Montaña.

Teléfono: 611 435 766.

Propietaria: Azucena Martínez.

Día de cierre: Domingo tarde y lunes.

Especialidades: Pollo asado, costilla asada, codillo de cerdo, alitas de pollo, raciones, carrilleras, albóndigas, croquetas, ensaladas... Sin gluten y sin lactosa. Menú fin de semana más medio pollo (20€). Martes, codillo, patatas y ensalada (15€). Miércoles, pollo entero, ensalada y patatas (14€).

San Vicente de la Barquera Gastrobar Trasval

Dirección: Antonio del Corro 9, San Vicente de la Barquera.

Teléfono: 942 211 650.

Propietario: Alfonso López.

Día de cierre: Lunes en verano.

Especialidades: Hamburguesas de buey, chessbacon, carpaccio, picaña de rubia gallega con 180 días de curación, chuletas, chuletón de vaca vieja de razas de España y Portugal, lingote de buey, tartas artesanas.

Observaciones: Patio interior, terraza de verano y parrilla de carbón.

Isla Restaurante La Chata

Dirección: Barrio El Hoyo 3, Isla.

Teléfono: 942 679 372.

Cocineros: Estrella Sierra y Cristóbal Sierra.

Especialidades: Bistec de ternera, chuletillas de cordero lechal, chuletón a la piedra, entrecot (con salsa queso de Tresviso), solomillo al foie....

Santa Cruz de Bezana Dos pozos y Jimena

Dirección: C/ Menéndez Pelayo 30, Santa Cruz de Bezana.

Teléfono: 942 580 800.

Día de cierre: Lunes.

Especialidades: Cachopo mejor presentación y subcampeón del mundo 2025 (finalistas en 2023 y 2024), elaborados a diario en diferentes tamaños a partir de 1 kg; chuletón de vaca selecta madurada en cámara, taco de costilla Duroc a baja temperatura, lechazo (de encargo), tacos picantes de tudanca, caja barbacoa para llevar...

Suances Restaurante La Galerna

Dirección: P. Marina Española 10, Suances.

Teléfono: 942 810 234.

Día de cierre: Ninguno.

Propietarios: Mario López y Rosa Erminia Espinosa.

Especialidades: Cachopos (de cecina y de paleta ibérica), costilla BBQ, sartén de callos 'El Cristo', sartenes, picoteo, pescados, platos combinados y cocido montañés.

Observaciones: Menús de picoteo con bodega (39€ y 42€), infantil a 9€. Terrazas.

Isla Parrilla La Piscina de Isla

Dirección: Avenida Juan Hormaechea 4, Isla.

Teléfono: 942 679 540.

Propietario: Armaneme SL.

Horario: De 13.00 a 00.00 horas.

Especialidades: Pollo y costillas a la brasa con guarnición de verduras; hamburguesas y raciones (chorizo criollo, pinchos morunos, morcilla, chistorra...).

Observaciones: Amplia terraza, con vistas al mar.

Santander Restaurante Asador Origen

Dirección: Calle La Torre 79 bajo, Monte. Santander

Teléfono: 942 290 713.

Propietarios: Belén, Joaquín, Coco y Marcos.

Día de cierre: Domingo noche y lunes.

Horario: Comidas y cenas.

Especialidades: Carnes argentinas a la brasa, chuleta, tomahawk, entrecot nacional, entrantes de parrilla, pescados y elaborados.

Igollo La Isla Food & Drinks

Dirección: Bº El Bojar 2 (rotonda de Bezana), Igollo (Camargo).

Teléfono: 942 526 586.

Propietarios: Víctor García y Andi Padrón.

Día de cierre: Ninguno.

Especialidades: Carnes selectas de vacuno, chuletón de Cantabria, parrilladas de carne y verduras, solomillo, entrecot, cinco hamburguesas y burrito covers, sartenucas, croquetas caseras de jamón ibérico...

Santander Asador El Pozo

Dirección: C/ Inés Diego del Noval 60, Cueto (Santander).

Teléfono: 942 030 490.

Propietaria: Lourdes García Escudero.

Cocinero: Hubert Fouda Nguini.

Día de cierre: Lunes.

Horario: De 12.00 a 17.00 y de 20.00 a 23.30 horas.

Especialidades: Carnes de tudanca y novilla a la brasa. Chuletón, solomillo, entrecot, chuleta, parrillada para dos, entre otros. Menús diario, de fin de semana y concertados.

Potes El Bodegón

Dirección: C/ San Roque 4, Potes.

Teléfono: 942 730 247.

Propietario: Ángel Terán Díez.

Cocinera: Magdalena Morón del Campo.

Especialidades: 75 años cumple este clásico que nunca falla. Carnes de Liébana (chuleta de ternera, entrecot, solomillo, chuletas de cordero), callos, mollejas, lengua, borono, ibéricos, cecina, tablas.Inolvidable su cocido lebaniego y su sopa; fabada, alubias con chorizo y morcilla y los postres caseros.

Santander El Barco

Dirección: Avda. Faro Mataleñas, Santander.

Teléfono: 942 391 760.

Cierre: Ninguno.

Cocinero: José Manuel Sevilla.

Especialidades: Solomillo de ternera a la pimienta o queso de Tresviso, chuletón de Reinosa (45 días maduración), lechazo de Castilla asado, solomillo ibérico sobre salsa de hongos, carrilleras de ternera en reducción PX, costilla horneada sobre salsa barbacoa, hamburguesas premium de tudanca, lechazo de Castilla...

Ruente Ciclo

Dirección: Bº Monasterio 14, Ruente (junto a la Fuentona).

Teléfono: 660 647 077.

Propietarios: Rafaela Pierobon, Valeria Leal y Toni González.

Cocinera: Rafaela Pierobon.

Día de cierre: Lunes.

Especialidades: Chuletón y entrecot de tudanca, picaña con yuca frita, mollejas de ternera, costilla de cerdo a la barbacoa de guayaba, hamburguesa casera de Tudanca y solomillo de vaca. Todo a la brasa.

Santander Restaurante Gelín

Dirección: Avda. Nueva Montaña 2, Santander.

Teléfono: 942 332 733.

Propietario: Ángel Castanedo.

Cocinero: Fran de la Rosa.

Día de cierre: Domingo entero y noches de lunes y martes.

Especialidades: Carnes selectas. Chuletón de vaca vieja de Cantabria a la parrilla, solomillo, entrecot, chuletillas de lechazo. Kobe y Wagyu (de encargo).

Observaciones: Disponen de terraza reformada y cubierta.

Santander Mesón del Labrador

Dirección: Bº La Cruz 4, Liencres.

Teléfono: 942 579 749.

Propietarias: Mª del Pilar y Josefa Palomera.

Jefe de cocina: Rubén Cuesta.

Responsable: Rubén Bolado.

Cierre: Jueves.

Especialidades: Carne de 'La Finca', vaca de Cantabria, chuletón a la piedra de 'La Finca', solomillo de vaca de Cantabria, hamburguesa casera de ibérico y novilla de Cantabria. También pescados salvajes, raciones y menús. Amplias instalaciones.

Santander De León

Dirección: Virgen del Mar, Corbán. Santander.

Teléfono: 942 310 245.

Especialidades: Calidad excepcional y sabor auténtico con productos típicos traídos de León. Carnes a la parrilla con carbón vegetal; chuletillas de lechazo, codorniz estofada, sartenes, cecina, torreznos de Soria, botillo, mollejas, oreja, tablas de ibéricos.

Observaciones: A partir del 15 de julio, en la terraza, abren por las noches la gran parrilla.

Santander El Llar

Dirección: San Román de la Llanilla, Santander.

Teléfono: 942 34 70 35.

Día de cierre: Lunes.

Propietario: Joaquín Gutiérrez.

Cocinero: Yajaira y Olga.

Especialidades: 43 años con las carnes a la brasa como seña de identidad. Chuletón, entrecot, entrecot, chuletillas, secreto, solomillo a la brasa, callos caseros...En noviembre, desarrollan las jornadas de matació del cerdo.

Santoña El Paraíso de Berria

Dirección: Avenida Primera de Berria 8, Santoña.

Teléfono: 942 173 349.

Cocina: Iñaki Crespo.

Horario: Todos los días de 09.00 a 00.00 horas con cocina abierta permanentemente.

Especialidades: Carnes a la parrilla, pollo asado, hamburguesas, costilla de cerdo, chorizo criollo, pinchos morunos. Pescados de temporada, pimientos verdes de Isla, nachos, paella de marisco, bocadillos, pizzas y mucho más....

Borleña Mesón de Borleña

Dirección: Carretera Santander-Burgos, km 118. Borleña (Corvera de Toranzo).

Teléfono: 942 59 76 43.

Propietario: Javier Pérez Casar.

Cocineras: Adoración y Teresa.

Día de cierre: Martes, temporada baja.

Especialidades: Recetas de toda la vida elaborados con productos del valle. Junto a los guisos, destacan sus carnes de ternera o novilla y platos como la ternera asada en su jugo.

Santander Mesón Parrilla Brasas

Dirección: C/ Peña Herbosa 3 Bajo, Santander.

Teléfono: 942 361 284.

Propietario: Roberto Casaseca.

Cierre: Ningún día en verano.

Especialidades: Carnes nacionales a la parrilla. Chuletón a la piedra, entrecot troceado, churrasco de ternera, solomillo vacuno o ibérico, rabo estofado, costilla de cerdo... Menú de carne, 24€ (fines de semana y festivos, 26€).

Torrelavega Onde Siempre

Dirección: Nueva Ciudad, Torrelavega.

Teléfono: 722 540 979.

Propietarios: Javier y Samuel Ibáñez.

Especialidades: Carnes a la piedra, cachopos (de jamón ibérico y queso, de cecina y queso picón...), tablas de mar y de tierra, hamburguesas de carne de Cantabria, embutidos, embutidos, quesos. Espacio gourmet.