Del mar al plato: sabores del Cantábrico en su máxima expresión

Hablar de Cantabria es hablar del mar. No solo por sus 284 kilómetros de costa, sus playas –urbanas y salvajes– o sus villas marineras, sino también por esa estrecha relación que une a la región con el Cantábrico. Y es que aquí, el mar no solo forma parte del paisaje, sino que es un elemento clave en la vida de sus gentes y en la gastronomía de la región.

Temporada tras temporada, los puertos se llenan de capturas frescas y las cocinas de la región sacan todo el partido a pescados y mariscos recién llegados del Cantábrico. Bonito, sardina, cabracho, San Martín, bocarte... Así, cada día el mar ofrece auténticas joyas, siempre frescas, siempre salvajes, que nutren las cocinas de una amplia red de restaurantes cántabros especializados en el arte de cocinar pescados y mariscos. Establecimientos que han hecho del producto local su seña de identidad y del respeto al mar, su filosofía culinaria. Desde pequeñas tabernas con encanto hasta restaurantes de alto nivel, todos ellos tienen un objetivo común: sacar el máximo partido a lo que el Cantábrico ofrece, con honestidad, técnica y pasión.

Durante los meses de verano, la propuesta marinera alcanza su punto álgido. Las sardinas a la parrilla se convierten en protagonistas de terrazas y fiestas populares; el bonito, sabroso y saludable, reina en muchas cartas; y los guisos marineros, los arroces con bogavante o los pescados al horno de leña nos recuerdan que aquí, en Cantabria, el mar se cocina con excelencia.

Y no solo de pescado vive la cocina cántabra. Las mariscadas se elevan como todo un ritual gastronómico. Langostas de Isla, amayuelas de Pedreña, nécoras, almejas, gambas, percebes… Joyas del litoral que no necesitan mucho más que fuego y buen hacer para conquistar paladares.

En esta edición, proponemos un viaje por los mejores templos marineros en Cantabria. Restaurantes donde el producto brilla, la tradición manda y cada plato sabe a mar.

Maliaño Marisquería Las Teresitas

Dirección: C/ Rualmar, Maliaño (Puerto de Raos).

Teléfono: 942 365 061.

Propietario: Luciano Povedano Martínez.

Cocina: José López Caso.

Día de cierre: Lunes.

Horario: De 8.00 a 00.00 horas.

Especialidades: Marisquería Las Teresitas aúna el sabor y las materias primas del Barrio Pesquero con una cuidada decoración marinera y amplios comedores. Pescados salvajes (también de temporada), mariscos del Cantábrico (centollo, bogavante, langosta, nécoras, cigalas), caldereta especial de marisco, mariscadas especiales, percebes, ostras, chipirones, almejas, chopitos, zamburiñas, pulpo, rabas, gambas, langostinos, colas de langostinos, mejillones...Gran variedad de arroces marineros tradicionales y carnes a la brasa. Dispone además de Bistró en la planta baja de la marisquería y una terraza con inigualables vistas al mar y el skyline de Santander en el horizonte, donde se puede comer y cenar, picar o tomar copas de tarde.

Isla Hotel Astuy

Dirección: Avda. Juan Hormaechea 1, Isla.

Teléfono: 942 679 540.

Propietario: Grupo Hostelero Astuy.

Cocina: Arsenio Pérez.

Día de cierre: Ninguno.

Especialidades: Situado en un enclave privilegiado sobre las rocas del mar Cantábrico y con unas terrazas fabulosas y vistas excepcionales, el restaurante del Hotel Astuy no deja de evolucionar en todos los sentidos, siendo garantía de calidad. Hablar del Hotel Astuy es hablar de pescados frescos y viveros naturales con agua y variado marisco del Cantábrico; pero muy especialmente es hablar de langosta, la langosta de Isla (asada, a la parrilla, cocida). Directamente del mar a la mesa. En pescados destacan en temporada de verano el bonito con tomate de huerta de Isla, la marmita, el pollo marino... Y todo el año el rodaballo, lubina o machote. Son recomendaciones de la casa también sus arroces, gracias a la buena mano y la materia prima: arroz con bogavante; paella de marisco; paella especial de langosta y bogavante (y varios más por encargo).

Santander Grupo Taberna del Herrero

Dirección: Hernán Cortés, 47; Bajada del Caleruco 52, junto a la S-20; C/ Rubio 4; y El Campón, Peñacastillo. Todas en Santander.

Teléfono: 942410015 (Hernán Cortés) 620 290 152 (S-20); 942 055 419 (Rubio) y 942 320 243 (Peñacastillo).

Chef ejecutivo: Kike Pérez.

Especialidades: Pescados del Cantábrico salvajes y de temporada. Como novedades, ofrecen bonito de temporada, sardinas a la plancha, machote y lubina a la media sal, rodaballo a la plancha, merluza rellena de marisco albardada, ensalada de tomate de huerta de Cantabria; grandes piezas a la parrilla (san martín, lubina, machote...), distintas recetas de merluza y bacalao, o arroces con bogavante y marinero; en el Rubio destacan el pulpo a la gallega, el bacalao en tempura o las albóndigas de merluza, así como el arroz con frutos del mar y los calamares encebollados.

Santander Hotel Bahía

Dirección: C/ Cádiz 22, Santander.

Teléfono: 942 205 024.

Propietario: El Sardinero S.A.

Cocina: Miguel Martínez.

Día de cierre: Ninguno.

Especialidades: Este establecimiento ofrece una cocina tradicional actualizada elaborada con materias primas de temporada y de mercado (rodaballo, rape, dorada, mero, besugo, bonito de costera...). En carta, cuentan con merluza de anzuelo sobre salsa de mejillones y langostinos; lubina al horno sobre parrilla de verduritas y suave ali-oli; taco de bacalao en su pil-pil; pescado del Mercado de la Esperanza a la plancha o al horno, pulpo emparrillado sobre hummus de garbanzos y pimentón... De picoteo: pasteles de cabracho o de puerros y gambas; zamburiñas a la plancha, gambas rojas al punto de sal, rabas de calamar 'a la Santanderina' o el octavillo de anchoas de Santoña. Asimismo, en pasta y arroces, los mariscos y pescados están presentes en platos como la fideuá de langostinos, gambas y santiaguiño; los tagliatelles con frutos del mar; o el arroz de selección de mariscos del señorito. Cuentan, además, con una amplia oferta de mariscos por encargo.

Santander y Suances Hipódromo y Mirador de Suso

Dirección: Av del Faro s/n. Santander y C/ Sobremar 6, Suances.

Teléfonos: 942 393 433 y 942811511.

Especialidades: En su propuesta gastronómica con sabor a mar destacan la corvina al horno, el pulpo a la plancha con crema de patata, el rodaballo, el calamar a la plancha con alioli, el bacalao dos salsas (pil pil y piquillos), los pimientos rellenos de bogavante, la merluza en salsa verde, las gambas a la plancha o al ajillo con papas, las vieiras gratinadas, los mejillones, las rabas, las almejas a la marinera, las anchoas, el bacalao... Junto a esto, muchas más posibilidades disponibles para combinar con sus populares menús (el conocido carta barra libre; el menú fin de semana y festivos o el menú diario).

Observaciones: Dispone de grandes comedores y terrazas.

Santander Gran Hotel Sardinero

Dirección: Avenida de los Hoteles 7, El Sardinero (Santander).

Teléfono: 942 271 100.

Cocina: Antonio Cáliz.

Día de cierre: Ninguno.

Especialidades: Oferta gastronómica centrada en la cocina de siempre, del mercado. En su carta de pescados, el lomo de merluza de anzuelo con almejas o el taco de bacalao asado con setas y espárrago triguero son dos de las referencias estrella. Además, pescados frescos en función de la oferta diaria de la lonja, preparados a la plancha –con posibilidad de elaborarlos también al horno– acompañados de un refrito de la casa y verduras a la plancha. Especialista además en arroces con variadas referencias vinculadas al mar. La propuesta marinera se completa con opciones de picoteo como las rabas de calamar, el octavillo de anchoas, los maganos a la plancha con ali oli y cebolla crujiente, el pulpo a la parrilla, los tagliattelle con langostinos y salsa marinera o la ensaladilla de gambas.

Suances La Solita

Dirección: C/ El Muelle nº 25. Suances

Teléfono: 942 811 338.

Propietaria y cocinera: Mª del Rosario Díaz Alberdi.

Día de cierre: Ninguno.

Especialidades: Mariscos con vivero propio. Siempre frescos del día: Rodaballo al horno con verduras a la parrilla, bacalao braseado sobre crema de fritada casera y zamburiñas; merluza rellena de bogavante y centollo con salsa de cigalas, chipirones rellenos de jamón ibérico y foie con reducción de Albariño. Siempre fijos, salvajes: Machote, lubina, rape, cogote de merluza de pincho. Pescados de temporada, en verano, bonito, ventresca de bonito... Arroces (más de 15) elaborados con productos de cercanía y caldos naturales; pescados frescos del día (machote, rape, rodaballo, lubina, besugo...). Mariscadas y parrillada de pescados y mariscos; 4 cigalas, 6 langostinos, 6 gambas de Huelva, 4 zamburiñas, 12 navajas y dos pescados a elegir de carta (machote, lubina, cogote, ventresca de bonito...). Carta de raciones y picoteo marinero.

Observaciones: Terraza con vistas a la playa de la Concha. Menú diario, fin de semana y degustación (con 2 entrantes, un arroz, dos principales elaborados...).

Puente Viesgo Balneario de Puente Viesgo

Dirección: C/ Manuel Pérez Mazo s/n. Puente Viesgo.

Teléfono: 659 158 681 y 942 598 061.

Propietaria: Ángeles Pérez González.

Jefes de cocina y sala: Manuel Garrido y David Arias.

Especialidades: En este restaurante, los pescados siempre han sido una especialidad de la mano experta de Manuel Garrido, siendo muy populares este verano, en todas sus formas de preparación y, por supuesto, en las siempre apetecibles ensaladas. Pescados de temporada: Bonito a la parrilla (tanto en rodaja como su ventresca), ensalada de ventresca escabechada con pimientos asados, bocartes (a la romana o fritos a la andaluza). Piezas según mercado: Rodaballo, lubina, jargo, todos al horno o a la espalda. Otros pescados en carta: Machote, merluza, bacalao confitado al pil pil con pimientos de Isla asados o ensalada de bacalao confitado con verduras asadas, romesco y vinagreta de vegetales.

Laredo El Túnel

Dirección: C/Menéndez Pelayo 48, Laredo.

Teléfono: 942 603 300.

Propietarios: Javier Cacho y Mónica González.

Cocina: Ana Dos Santos.

Especialidades: Este establecimiento ofrece una cocina con marcado acento marinero que mantiene la tradición del buen comer de Laredo, siempre en primera línea. Se trata de un lugar alegre y cosmopolita, donde se puede disfrutar tanto de un buen aperitivo acompañado de una copa de vino, como de un exquisito pescado fresco o un buen plato de marisco. Disponen de una amplia carta donde nunca faltan los pescados y mariscos de la zona, siempre frescos y recién adquiridos en las lonjas más próximas al local.

Observaciones: Ubicado junto al puerto de Laredo y con una importante trayectoria profesional, ha logrado ser reconocido como uno de los mejores restaurantes de la comarca oriental. Dispone de amplia terraza. Sus clientes destacan el trato que el personal tiene con las personas que se sientan en sus mesas.

Laredo Asador Son de Mar

Dirección: C/ El Puerto s/n, Laredo.

Teléfono: 942 740 291.

Propietarios: Javier Cacho y Mónica González.

Cocina: Chemo Rangel.

Especialidades: Especialista en la elaboración de pescados y carnes a la brasa. Y es que, herederos del mítico asador El Curro y al igual que sus predecesores, aquí se disfruta de unas exquisitas sardinas asadas, de un buen bonito de costera o de unos inigualables besugos y reyes a la parrilla... También son famosos sus pescados frescos (rodaballos y lubinas, capturados en sus aguas), así como sus aclamados chuletones de carne a la brasa. Igualmente, son populares sus maravillosos arroces de bogavante o de marisco.

Observaciones: Sus terrazas soleadas con vistas al mar, su selecta música, su ambiente y su excelente servicio, hacen del Asador Son de Mar un lugar donde poder disfrutar desde la mañana hasta bien entrada la noche.

San Miguel de Meruelo El Chef del Bonito

Dirección: Avda. San Miguel, San Miguel de Meruelo.

Teléfono: 942 138 900.

Día de cierre: Lunes.

Propietario y cocinero: Alberto Criado.

Especialidades: Con dos décadas de trayectoria a sus espaldas, Alberto Criado se ha ganado el apodo de 'Chef del bonito', nombre que ha trasladado al nuevo local que ha abierto en San Miguel de Meruelo. Su cocina, tradicional aunque desarrollada con su sello personal, brilla por el manejo que el cocinero hace de los pescados y muy especialmente de este manjar del Cantábrico. Destacan el bonito madurado en sal servido con dos aliños, el brioche de tartar de bonito y los clásicos de la casa: bonito con tomate o con mojo verde y ensaladilla con mayonesa de wasabi, cebolla roja encurtida y corteza de cerdo. Más allá de los pescados, también son referencias interesantes en este local los arroces, la marmita y las raciones para compartir. Junto a la carta, ofrece menú: del día, de fin de semana y degustación.

Ajo Labu

Dirección: Avenida Benedicto Ruiz, 611, salida 185 A8, Ajo.

Teléfono: 942 621 015.

Cocina: Francisco Láinz.

Especialidades: Un clásico desde 1967. Destacan la ventresca de bonito del Cantábrico (en su oferta en agosto), machote, rodaballo, lubina, besugo, percebe de Ajo, bogavante del Cantábrico, zamburiñas, mejillones con salsa de cigalas y por supuesto sus arroces (pruebe el caldoso con bogavante). Posibilidad de comer en sus dos modernas terrazas platos combinados o la hamburguesa de vaca frixona 100 % carne vacuno , con patatas, pimientos y huevos camperos.

Santander Marisquería Acuario

Dirección: C/ Gregorio Marañón 1, Santander.

Teléfono: 942 277 127.

Día de cierre: Martes.

Especialidades: Local que sobresale por su producto fresco, salvaje y de calidad. Esta temporada destacan el bonito del Cantábrico a la plancha y maganos de guadañeta encebollados. Gran variedad en picoteo marinero: rabas, pulpo, almejas, percebes, anchoas, zamburiñas... Amplio surtido de marisco -centollos, nécoras, bogavante, cigalitas a la sartén, langostinos, gambas- y mariscadas. Opción de encargar para llevar. Terraza con vistas a la playa del Sardinero.

Santander Picos de Europa

Dirección: Calle Vargas 15, Santander.

Teléfono: 942 231 036.

Propietarios: Hnos. Bedoya Benito.

Cocina: José Revuelta.

Día de cierre: Ninguno.

Especialidades: Desayunos, pinchos, picoteo, carta, menús y producto excelente. Destacan la ventresca de bonito a la plancha; bonito encebollado; bonito con tomate casero; merluza a la plancha y rebozada; cachón en su tinta con arroz; bocartes rebozados... En su carta de picoteo: setas a la plancha con refrito de gambas; anchoas de Santoña; colas de gambón al ajillo; tomate de Cantabria con ventresca de bonito y cebolla roja.

Observaciones: Amplia terraza en el paseo de la Calle Burgos.

Santander Las Olas

Dirección: Bº Corbanera 98, Playa de La Maruca. Santander.

Teléfono: 942 342 027.

Propietarios: Jonatan y Miguel Bada.

Día de cierre: Martes todo el año.

Especialidades: Con vivero propio, entre sus propuestas destacan el San Martín, machote, bacalao a la vizcaína y ajoarriero, lubina, rape a la plancha y con patata panadera, breca, cabracho, jargo o la merluza. Ofrece parrilladas de pescado y arroces: paella de marisco, arroz con almejas, del senyoret, con bogavante; Las Olas; con rape, almejas y gambas; con cachón; de bacalao; mar y huerta; con almejas y rape meloso.

Observaciones: Terraza y vistas despejadas a la Maruca.

Suances La Dársena

Dirección: Calle El Muelle 23, Suances.

Teléfono: 942 844 489.

Propietarios: Javier Collado y Patricia Roiz.

Cocina: Sergio Gordaliza.

Especialidades: Un clásico en Suances y muy conocido en la región por sus pescados de lonja, mariscos y mariscadas, así como por la presentación de sus platos y sus elaboraciones de cocina tradicional actualizada. Destacan las navajas, nécoras a la plancha o cocidas, chipirón a la brasa sobre risotto de maganos de Suances, buey de mar, percebes, bogavante... Son grandes especialistas en la elaboración de arroces.

Santoña Juan de la Cosa

Dirección: Playa de Berria 14, Santoña.

Teléfono: 942 661 238.

Cocina: Rodrigo Ruiz.

Especialidades: Cocina tradicional actualizada y gran especialista en pescados salvajes a la plancha o al horno y marisco vivo de la máxima calidad (viveros propios). Picoteo marinero donde destacan las rabas y las anchoas de Santoña. Especializados en arroces con el mar como protagonista: con bogavante del Cantábrico; el arroz negro con gambas y jibión, el arroz blanco con almejas; el especial con langosta y la paella de marisco.

Observaciones: Terrazas con vistas al mar. También eventos y grupos grandes. Cuenta con amplios espacios donde mantienen la calidad.

Santoña Taberna Amayuela

Dirección: C/ Santander, 8 Bajo (Plaza de Peralvillo). Santoña

Teléfono: 620 891 621.

Propietario: Eloy Ortiz.

Cocinero: Diego González.

Día de descanso: Miércoles.

Especialidades: Esta taberna, siempre concurrida, desarrolla una cocina tradicional casera que destaca por su marisco fresco (ostras, mejillones en cuatro estilos, navajas, langostinos, zamburiñas, quisquillas, caracolillos, garra de pulpo...); la mariscada 'la barca' (en la foto) para dos personas por 50 € (que incluye centollo...); picoteo de Santoña y su mar (anchoas, boquerones y bocartes rebozados), raciones (chicharrones de Cádiz, ensaladilla de langostinos, albóndigas de pescado...), ensaladas, tablas especiales (maridaje, santoñesa, especial...).

Observaciones: Venden para llevar lotes de anchoas de Santoña a precios de fábrica.

Santander Peña Candil

Dirección: Plaza del Progreso s/n, Santander.

Teléfono: 942 313 025.

Propietarios: Familia Isabel.

Cocina: Merche Isabel Sánchez.

Especialidades: Un local clásico pero con renovadas instalaciones que lleva en activo desde el año 1983. Una apuesta segura. Ofrece producto fresco, salvaje y de cuidada calidad. Destacan entre sus platos el rodaballo, la lubina, el cogote de merluza, los maganucos, las rabas de calamar, el pulpo, el bogavante a la plancha o el centollo. También son especialistas en arroz: caldoso con bogavante, con marisco, con nécoras, con almejas, con carrilleras... Son muy recomendables también sus excelentes especialidades de raciones marineras.

Observaciones: Disponen de vivero propio y amplios comedores (también posibilidad de privados).

Ruente Hilo

Dirección: Barrio Ruente 74, Ruente.

Teléfono: 942 709 101.

Propietarios: Rafaela Pierobon (jefa de cocina), Valeria Araujo y Toni González.

Cierre: Miércoles.

Especialidades: Pescados del día, a la plancha: lomo de mero salvaje, chuleta de atún, piezas de rapes para dos, machote y San Martín, almejas, langostinos frescos de Huelva, chipirón de potera. En carta, mejillones en salsa, con gambas rojas y su tartar ahumado...

Santander Gelín

Dirección: Avda. Nueva Montaña 2, Santander.

Teléfono: 942 332 733.

Cocina: Fran de la Rosa.

Especialidades: Pescados salvajes y mariscos frescos con vivero propio. Jargo, lubina, rodaballo, dorada, atún, bonito de temporada, nécoras, cigalas, arroces marineros (bogavante, nécoras...). Gran bodega para maridar. Especialidades del día.

Observaciones: Varios comedores y terraza cubierta.

Santander El Barco

Dirección: Avda. del Faro 24, Mataleñas (Santander).

Cocina: José Manuel Sevilla.

Especialidades: Grandes ejemplares preparados al estilo tradicional. En temporada, bonito a la plancha, marmita de bonito, albóndigas de bonito, sardinas, lomo de bacalao en salsa de almejas y gambas, tartar de salmón o bonito, lubina salvaje... Arroces marineros.

Observaciones: Grandes terrazas y comedores.

Santander El Pozo

Dirección: C/ Inés Diego del Noval 60, Cueto (Santander).

Teléfono: 942 030 490.

Propietaria: Lourdes García Escudero.

Cocina: Hubert Fouda Nguini.

Día de cierre: En invierno, lunes y tardes de domingo a jueves.

Especialidades: Pescados salvajes y mariscos del Cantábrico, sardinas (temporada), rape, jargo, sapito, merluza, lubina, bonito, rodaballo, congrio, almejas, zamburiñas...

Prezanes El Carmen

Dirección: C/ Menéndez Pelayo, 15. Prezanes.

Teléfonos: 942 580 102 y 610 839 724.

Propietarios: Faustino Barrio y Rosabel Elices.

Especialidades: Pescados salvajes de la Plaza de la Esperanza (previa reserva cualquier tipo de pescado) y de costera como el bonito; machote, rodaballo, rape, besugo... (asados al horno con patatas panadera); mariscadas a la plancha y picoteo marinero.

Santander La Pirula

Dirección: C/ Peña Herbosa 21, Santander.

Teléfono: 942 225 785.

Cocina: Francy Juliana Santa Cardona.

Día de cierre: Ninguno.

Horario: De 11.00 a 16.00 horas y de las 20.00 a 00.00 horas.

Especialidades: Entre sus pescados frescos de lonja en verano destacan el bonito (en albóndigas, en ventresca, en tartar), la lubina a la plancha con verduras, rodaballo, chicharro, jargo, San Martín...

Laredo Everest-2

Dirección: Avda. de la Libertad 52, Laredo.

Teléfono: 942 611 554.

Especialidades: Pescado fresco de la bahía de Laredo: lubina, rodaballo, lenguado, jibiones de guadaña, besugo, rey. Ostras, la almeja fina y la gamba fresca de Huelva. Mariscos y especialidades por encargo. Variada carta de picoteo marinero, tostas y pinchos fríos y calientes.

Observaciones: Terraza. 350 referencias en bodega y vermut de autor.

San Vicente de la Barquera El Bodegón

Dirección: San Vicente de la Barquera.

Teléfono: 942 710 043.

Especialidades: Pescados de lonja (machote, rey, mero, dentón, bonito, rodaballo, cabracho, chipirones de guadañeta, bocartes en temporada, calamares), mariscos del Cantábrico, arroces marineros (con bogavante; de carabineros y almejas; de pulpo con almejas...), raciones del mar...

Observaciones: Terraza cubierta y al aire libre en la avenida de los soportales.