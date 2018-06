Siete restaurantes españoles entre los 50 mejores del mundo

España, el país con mayor representación.

Por países, España es el de mayor representación en esta prestigiosa clasificación, seguido de EEUU como segundo país con más establecimientos reconocidos, por delante de Francia. Si se analizan las ciudades, lideran París y Londres, con cuatro cada ciudad, seguidas de Nueva York, Lima y Tokio, con tres cada una.

Además del listado dado a conocer esta noche en Bilbao, el ranking hasta llegar a los 100 mejores establecimientos, que se dio a conocer hace unos días, incluía seis restaurantes españoles, entre los que se encuentran el Nerua de Bilbao en el puesto 57, Quique Dacosta en el puesto 68, Martín Berasategi en el 76, Elkano en el puesto 77 y Enigma en el puesto 95. Además, ha vuelto a la lista 'Diverxo' de David Muñoz en el puesto 96 tras desaparecer el pasado año del ranking.

También se han entregado otros premios como el otorgado al mejor restaurante de África concedido a The Test Kitchen, o el galardón The World's best Pastry Chef award a Cédric Grolet, el Chefs'Choice Award a Dan Barber, el Elit Vodka World's Best Female Chef Award a Clare Smith, o el premio The Ferrari Trento Art of Hospitality Award a Geranium de Dinamarca. Por su parte, Gastón Acurio ha recibido el premio The Dinner's club lifetime achievement.