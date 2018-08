Soda Cáscara Coffee

Pues parece que el verano sí que ha llegado este mes de agosto después de la pasada semana que os deje marchándome a la playa para refrescarme y paliar ligeramente este calor asfixiante, hoy no me queda más remedio que trabajar, y es que tenemos una boda que quiere hacer también de manera especial el café, y en el que vamos a ofrecer diferentes cafés desde una barra, para que la gente pueda disfrutar de esta bebida sin ser el típico café oscuro y amargo que habitualmente me encuentro en estos eventos sobre extraído.

Así que nos vamos a poner manos a la obra José gran barista y amigo del sur y yo para poder sorprender a los invitados de la boda de Lula y Marcos con nuestras creaciones. Teniendo en cuenta que sigue el calor, una de las opciones que tienen los invitados es este coctel sin alcohol de cáscara de café, soda y 'cold brew' (infusión realizada en base a café molido y agua en la que no se le aporta calor al agua), una bebida refrescante con las notas del café de Bolivia que van a disfrutar, con el dulce toque de cereza de la cascara y el refrescante burbujeo de la soda.

En un vaso de unos 300 ml de capacidad, ponemos 4 hielos y añadimos 37,5ml de infusión de cascara de café, 37,5 ml de 'cold brew' de Bolivia y rellenamos de soda natural. Además de este café, ofertaremos latte Art, espresso, coffee-tonic, cold brew, infusión de Bolivia y café irlandés. Casi nada para una boda, y es que a veces los pequeños detalles son los que marcan la diferencia en este tipo de eventos, que, a fin de cuentas, es el día más importante para dos personas en su vida. ¡Que Vivan los Novios! Un saludo y un espresso, por favor.